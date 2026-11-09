Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Seniorka přišla o čtyři miliony. Pomohla policii nalíčit past na kurýra s obálkou

Autor:
  14:13
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Táborští kriminalisté zadrželi devětadvacetiletého kurýra, který se podílel na podvodných investicích. Přivedla je k němu žena, která se upnula k rychlému zbohatnutí, ale přišla o více než čtyři a půl milionu korun. Cizinci nyní hrozí až pět let vězení.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na chodníku stojí starší žena, o dopravní značku má opřené francouzské hole. U ní je mladík v černém oblečení a telefonuje. Seniorka mu předá obálku a on rychle odchází. Vzápětí k němu přibíhají dva muži, kurýr obálku zahazuje a lehá si na zem. Spadla klec.

Vše začalo reklamou na internetu, kdy žena v seniorském věku uvěřila na internetu uveřejněné reklamě na výhodné investování. Prostřednictvím aplikace WhatsApp se zkontaktovala s neznámou ženou, která ji pod legendou pohádkového zhodnocení jejích úspor přesvědčila k investování peněz do produktu Kupon 1, Kupon 2 a Kupon 3.

Peníze na bezpečný účet? Nesmysl. Expert odhaluje triky internetových podvodníků

Při hovoru ženy kromě jiného dohodly i formu předání investičních peněz. Seniorka dostala instrukce k odevzdání hotovosti kurýrům, kteří si obálky s penězi převzali v průběhu několika dnů před bydlištěm poškozené. Žena přišla o více než 4,5 milionu korun.

Tím však příběh neskončil. Podvedená žena se snažila dostat ke svým zainvestovaným penězům, a tak nadále komunikovala s domnělými bankéři. „V průběhu požadovaného převodu peněz na její účet vznikaly různé komplikace, které ženu stále více utvrzovaly o tom, že se jedná o podvod. Proto vše oznámila na policii,“ popsala táborská policejní mluvčí Lenka Pokorná.

iDNES LOUNGE

Sledovat další díly na iDNES.tv

Do celého případu se pak vložili kriminalisté. Komunikace s podvodníky již pokračovala pod jejich taktovkou. Nakonec si na kurýra počkali na místě, kde měl s poškozenou domluvenou předávku.

„Jakmile byla obálka s penězi v rukách kurýra, kriminalisté ho zadrželi. Mladému cizinci nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ uzavřela mluvčí.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

Společná fotografie (listopad 2026)

Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

Místo policejní kontroly podpisy. V Arábii jsme vydělávali dvacetkrát víc, líčí kouč

Premium
Šimurka nejraději vzpomíná na angažmá v Saúdské Arábii (27. října 2026).

Když ho kolem desáté večer na saúdské dálnici předjelo policejní auto s majáky, Juraj Šimurka za volantem znejistěl. Policista mu posvítil baterkou do obličeje, vzal si jeho doklady a najednou...

Seniorka přišla o čtyři miliony. Pomohla policii nalíčit past na kurýra s obálkou

Kurýr zahazuje obálku s penězi a za chvíli ho zadrží kriminalisté.

Táborští kriminalisté zadrželi devětadvacetiletého kurýra, který se podílel na podvodných investicích. Přivedla je k němu žena, která se upnula k rychlému zbohatnutí, ale přišla o více než čtyři a...

9. listopadu 2026  14:13

Martinské husy jako turistický cíl. Na zájezdy láká centrála cestovního ruchu i v Německu

V českobudějovických Masných krámech budou svatomartinské hody od úterý do...

Restaurace na jihu Čech lákají na svatomartinskou husu na mnoho způsobů. Ve Smržově si je sami chovají, v českobudějovickém Harmiu do receptu otisknou asijské prvky. Jihočeská centrála cestovního...

9. listopadu 2026  13:04

Autobus nedal přednost autu, při srážce se zranilo i dítě. Střet s vozem nepřežil cyklista

U Olší na Táborsku se střet osobní vůz s autobusem. (9. listopadu 2026)

Nehoda osobního vozu a autobusu dnes ráno zavřela silnici I/19 na Táborsku. Záchranáři ošetřili muže a ženu ze Škody Fabia a dítě, která cestovalo v autobuse. Všechny tři převezli do nemocnic. Zhruba...

9. listopadu 2026  9:33,  aktualizováno  11:58

Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

Společná fotografie (listopad 2026)

Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...

8. listopadu 2026  13:14

iDNES z kraje: V Jižní Americe se připravte na slova: Buď v klidu, až zítra

Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy!

Nátura lidí v Jižní Americe vás pohltí. Oni mají obrovské srdce. I takto o výpravách na daleký kontinent vypráví v podcastu iDNES z kraje Jaroslav Michal, spoluzakladatel cestovní kancelář Pangeo...

8. listopadu 2026  9:55

Počítač živého barmana nenahradí, předpokládá oceněná ředitelka školy

Erhartová ve školství pracuje už přes 40 let (29. října 2026).

Po 41 letech ve školství získala Zdeňka Erhartová Medaili ministerstva školství II. stupně. Ředitelka Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích ji vnímá jako ocenění...

7. listopadu 2026  10:07

Soud ubral, místo téměř dvou milionů starosta Lišova zaplatí necelých 200 tisíc

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)

Okresní soud rozhodl, že požadovaná výše pokuty za chyby při dodání projektové dokumentace pro město není přiměřená. Starosta Pavel Dvořák za radnici uhradí i náklady na advokáta. Povolební...

6. listopadu 2026  16:21

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

6. listopadu 2026  15:11

Soud zastavil insolvenci fotbalového Dynama. Spor o milion však pokračuje

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Fotbalové Dynamo má za sebou důležitý výsledek týkající se insolvenčního řízení. Vrchní soud v Praze zamítl odvolání bývalého zaměstnance budějovického klubu Libora Matouška a potvrdil rozhodnutí...

6. listopadu 2026  11:24

Další pokuta pro Svět obrů. Budou další, dokud park neobjasní nakládání s odpady

Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Druhou pokutu, tentokrát ve výši 490 tisíc korun, dostal od České inspekce životního prostředí Svět obrů v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Nedávno mu stavební úřad zakázal...

6. listopadu 2026  9:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Steinovi se už do Budějovic nevrátili. Připomínají je nové Kameny zmizelých

Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě,...

Deset nových Stolpersteinů - kamenů zmizelých umístili badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa do centra Českých Budějovic. Betonové kostky s mosaznou destičkou připomínají místa, kde naposledy ve...

5. listopadu 2026  16:45

Proč to tak dlouho trvá? Budějovice neznají skoro měsíc po volbách nové vedení

ilustrační snímek

Do ustavující schůze zastupitelstva se všechno stihne, ujišťoval ještě nedávno Tomáš Chovanec, lídr koalice Občanů pro Budějovice a STAN. Nakonec se budou snažit, aby měli koalici hotovou aspoň do...

5. listopadu 2026  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.