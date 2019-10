Písek zlevňuje kvůli kůrovci pronájem lesů. Stromky začnou sázet i školáci

Na jihu Čech by se asi jen stěží dala najít oblast, která nebyla v posledních letech zasažena kůrovcovou kalamitou. Lesníci z městských a obecních lesů se závažnou situací zabývají prakticky neustále a doufají v pomoc státu.

Ta ale delší dobu nepřichází a v některých sídlech, jako například v Písku, začíná radnice finančně pomáhat společnosti, která hospodaří v zasažených městských lesích.

„Je to čím dál horší. Poslední vlna řádění kůrovce nás zasáhla ke konci léta a byl to velký malér, který nemá v historii městských lesů obdoby. Během krátké chvíle jsme měli napadené desetitisíce stromů, které zpracováváme až doteď,“ říká jednatel a ředitel společnosti Lesy města Písku Václav Zámečník.

Dohromady hospodaří na osmi tisících hektarech lesa, jejich podstatná část se nachází na území takzvaných Píseckých hor, kde se drobný lýkožrout objevuje nejhojněji.

Písečtí radní se i kvůli vývoji v posledních týdnech a měsících rozhodli posílit boj s následky kůrovcové kalamity, která jen od konce července postihla dalších šedesát hektarů píseckých lesů. Vedení města snížilo nájemné za lesy ze šesti a čtvrt milionu korun ročně přibližně na polovinu.

Jenže při stomilionovém obratu je to jen zanedbatelná částka, kterou město v hospodaření na svých lesích společnosti pomůže.

„Můžeme jednat jen o nějakém snížení nájmu nebo jeho celém zrušení. Maximálně můžeme zajistit jednání s krajem, ale jako město těch způsobů moc nemáme. Výnosy v lesích jsou opravdu nízké a zlepšení je zatím v nedohlednu,“ uvědomuje si starostka Písku Eva Vanžurová a dodává, že příští týden budou o situaci s ní a starosty okolních obcí jednat zástupci Lesů ČR. „Třeba se tu dozvíme, jak chce stát dále postupovat,“ podotýká Vanžurová.

V Dačicích budou školáci sázet stromky a uklízet lesy

Zámečník je za pomoc ze strany města rád, jenže má pocit, že by v tomto případě spíše než město měl pomoci právě stát. „Určitě nám to alespoň trochu pomůže, ale svízelnou situaci to zdaleka nevyřeší. Vláda slibovala rozdělení až tří miliard korun, jenže zatím nikdo nebyl schopný ani vymyslet pravidla, jak se budou peníze dělit. Mezitím nám kůrovec žere lesy a pokácené dřevo hnije, protože pro něj není žádný odbyt,“ zlobí se.

Stejně jako hospodáři v jiných městech vidí jako jeden z klíčových problémů současný dotační systém. „Vždyť my na dotace čekáme i rok od podání žádosti. Tenhle systém nás jednou dožene, protože brzy nebude vůbec za co obnovovat poškozené lesy. Brožury, školení a semináře jsou hned, ale k penězům se nedostaneme. Přitom by stačilo, aby stát v době krize provedl intervenční nákup dřeva a zaplatil ho rozumnou částkou,“ pokračuje dále Zámečník.

Podobná situace je také v Dačicích, kde městští lesníci už prakticky v lesích ani nemají co zachraňovat. „Smrky jsou ze sta procent suché, takže všechny síly upřeme na obnovu lesa. Naštěstí město nám dlouhodobě snižovalo nájemné a od příštího roku nám ho snad odpustí úplně. Díky tomu bychom měli mít větší možnosti při výsadbě nových stromů,“ vysvětluje jednatel Městských lesů Dačice Kamil Kupec.

Situace v Dačicích se ale dostala až tak daleko, že radnice hledá pomocné síly pro vysazování nových stromků i mimo řady svých nebo najatých lesníků. Kromě dobrovolných hasičů se mají do práce v lese dlouhodobě zapojit i žáci místních škol.

„Chodili by sem kromě sázení stromků stavět oplocenky nebo by uklízeli les. Pokud všechno vyjde podle plánů, školy by nám od jara pomáhaly v rámci své výuky,“ doplňuje Kupec.

O takové možnosti v Písku zatím neuvažují, i když je město známé svou lesnickou školou. Její žáci tam chodí pouze na praxe nebo exkurze. Zámečník také odmítá nedávný návrh pomoci ze strany vedení kraje.

„Hejtmanství připravuje pomoc, že hasiči půjdou jednu sobotu na čtyři hodiny sázet stromky v době, kdy na to pomalu ani není počasí. Tohle beru jako naprostý výsměch,“ nesouhlasí s iniciativou hejtmanky Ivany Stráské.