Ošetřovatel na videu krotí vzpurného koně. Týrání, zní na sociálních sítích

Na videu se ošetřovatel Jakub Štěrba potýká s mladým koněm ve výcviku. Zvíře se vzpouzí a muž se ho snaží zvládnout. Záběry z 19. února podle hřebčína natočil na praxi student zemědělské školy.

„Hřebčinec z koně dělá nezvladatelného a agresivního tvora. Na videích se z mého pohledu ošetřovatele jasně bojí. Ustupuje před ním a brání se. Vzpíná se v návaznosti na to, jak mu ošetřovatel škube za udidlo v tlamě. Nikde jsem neviděla, že by na něj kůň agresivně útočil. Nátlak ošetřovatele byl neadekvátní. Hřebčín argumentuje tím, že nebyl použit bič, což je absurdní, protože to je méně nátlaková pomůcka, než když se škubne udidlem,“ myslí si Gabriela Rotová z jiného hřebčína.

Právě její syn záběry pořídil. A ženě vadí i to, že se incident odehrál před studenty na praxi.

Hřebčinec na sdílení videa reagoval oficiálním vyjádřením. V něm stojí, že se zvíře do areálu dostalo v loňském roce na podzim. Hned v prvních dnech zaměstnanci zaznamenali chování, které u koňů není běžné. „Poté, co znervózněl, protože se něčeho lekl, jednal tak, že se postavil na zadní nohy a předními začal hrabat kolem sebe. A to se opakovalo několikrát,“ uvedlo vedení hřebčince.

Ošetřovatele čeká domluva a pokuta

Z bezpečnostních důvodů se proto o koně staral vedoucí střediska Písek Jakub Štěrba. V jednom případě hřebec ošetřovatele přední nohou zasáhl, srazil pod sebe a začal po něm začal šlapat. Tehdy se nikomu nic nestalo.

Hřebčinec ve zprávě komentoval i den incidentu. „Ani ne tříletý hřebec byl v rámci výcviku voděn po nádvoří a celkem třikrát se vytrhl a utekl. Pokaždé šlo o důsledek toho, že se kůň začal chovat neovladatelně a svým jednáním ohrožoval vodiče na zdraví. Celá situace vygradovala poté, co se z vodítka vytrhl po třetí a to za tak vyhrocených okolností, že ošetřovatele při snaze utéct dokonce strhl na zem,“ napsalo vedení hřebčince s tím, že ošetřovatel opakovaně cukal vodítkem připnutým na udidle ohlávky, kterou byl kůň ostrojen.

Jediné, co je podle vyjádření možné rozporovat, je doba, po kterou byl hřebec jednání ošetřovatele vystaven. Vedení ji vyhodnotilo jako delší než bylo nutné. Za to, že se muži nepodařilo situaci řešit s větším klidem, čeká ošetřovatele postih. „Budu to řešit domluvou a nějakou finanční částkou,“ reagoval ředitel hřebčince a senátor Karel Kratochvíle. Týrání Zemský hřebčinec Písek odmítá.

Podle veterinářky mohl incident skončit tragicky

„Je neadekvátní, aby se tohle odehrávalo před studenty školy. Mají se učit korektnímu přístupu ke zvířatům i slovníku. Z pedagogického hlediska to považuji za zcestné. Násilí plodí násilí a kůň se bolesti bránit musí. Zvíře teď může neadekvátně reagovat i v budoucnu v podobné situaci,“ trvá na svém Rotová. Podle ní ošetřovatel používal při práci hrubé výrazy a nezachoval se adekvátně.

Oslovená odbornice v postupu nevidí problém. „Pokud jde o mladého hřebce, který ještě v loňském roce byl součástí stáda, je dost možné, že byl ve stádu ve výrazně dominantní pozici. Je pro něho proto normální zaútočit, když cítí, že je v ohrožení jeho ego a prostor. Útok od zvířete, které váží 500 kilogramů, není dobré zlehčovat. Na zadních člověka lehce praští kopytem. Adekvátní reakcí je, postavit se mu a v rámci možností mu dát najevo, že tohle není správné,“ komentovala veterinářka Lucie Kalová, která u koní pracuje 20 let.

„Z toho, co jsem viděla, mu dotyčný ošetřovatel cukal vodítkem. Cuknutí s vodítkem pro koně znamená jen výstrahu, že něco dělá špatně. Neměla jsem pocit, že by člověk na koně jakkoliv nepřiměřeně útočil. Ošetřovatel musel zkrátka reagovat na chování koně. Zvíře sice nemuselo chtít někoho zabít, ale situace mohla skončit tragicky. Podle mě to celé vzniklo pokřiveným vnímáním chování zvířat naší současnou společností“ dodala Kalová.