VIDEO: Rozestavěnou Slavii jsme prošli od kuchyně přes „katedrálu“ až pod střechu

Nad centrem Českých Budějovic zmizel obří jeřáb. Nábřeží Malše pod kulturním domem Slavie už pomalu začíná lákat k procházce a posezení. Do dálky září nová dlažba z tureckého vápence.

Samotná budova je ale pořád jedno obrovské staveniště. Skončit na čas podle původního harmonogramu už v květnu by teď nestihli ani ti nejpracovitější skřítci z pohádky Ať žijí duchové.

Stavaři, jichž se tam denně pohybuje šedesát až osmdesát, to musí stihnout do konce roku. Bez kolaudace nebude dotace 177 milionů korun, což by znamenalo průšvih. Vedoucí projektu Josef Špaček a oblastní ředitel zhotovitelské společnosti Metrostav DIZ, která je vedoucím sdružení firem Metrostav DIZ, Auböck, Geosan Group, vzali redaktory iDNES.cz na podrobnou prohlídku.

„Nejdřív se podíváme k řece před budovu. Tady už můžete vidět položenou dlažbu, na usazování těžkých kvádrů máme i speciální stroj. Navrhovali jsme žulu, která by zapadla, protože je použitá v okolí, ale v projektu je turecký vápenec, a tak je i zde,“ ukazuje Špaček. Prostor vypadá tak, že bude lákat k posezení s výhledem na řeku.

Pak se otáčíme a díváme se na budovu zepředu. Tady si Slavie zůstává nejvíce podobná.

„Teď už zase naplno pracujeme. V zimě to nešlo kvůli zmrzlému podloží, které je pak nadzvednuté a po oteplení si sedá. Máme teď například osazená okna. Barva fasády byla naposledy taková nažloutlá, historicky se střídaly odstíny bílé i křiklavější barvy. Teď bude šedobéžová. Střecha na staré části je hotová, na nové přístavbě je vybetonovaná a skládají se jednotlivé vrstvy, hydroizolace, a tak dále. Do toho už tam jiný dodavatel řeší divadelní techniku, takže musíme vše koordinovat. Ale to uvidíte uvnitř,“ popisuje Špaček a směruje nás dál.

Pokračujeme bočním vchodem dovnitř, což bude novinka pro veřejnost. „Tady můžete vidět výtah pro bezbariérový vstup. Taky se zde uvažovalo o prostoru pro prodej vstupenek, ale to se uvidí. Zezadu bude boční vstup do prosklené kavárny a pak zůstává hlavní vchod zepředu, kam se brzy podíváme,“ popisuje.

Nejdříve ale ještě úplně dole procházíme budoucí kuchyní, sociálním a technickým zázemím. Všude je spousta kabelů, rozvaděčů, vzduchotechniky. Některé původní místnosti působí jako vězeňské kobky. „Tady dříve zkoušely třeba místní kapely,“ popisují průvodci.

„Zůstal obvod včetně historicky cenné fasády“

Na zemi vedou tenké trubice, to je podlahové topení, které je roztažené prakticky po celé budově, jen v menší části budou klasické radiátory. Jdeme dál.

„Tady tomu říkáme pracovně katedrála. Protože tu bylo v jednu chvíli prázdno a nad námi prostor do výšky patnácti metrů. Jinak je to ale místo, které bylo v projektu problematické a nedořešené, abychom mohli pokračovat. Právě tady jsme se hodně zdrželi, neočekávané byly také výměny podloží, instalace některých izolací a podobně,“ vypočítávají.

A teď už stojíme na schodech hlavního vstupu. Kdo se považoval za znalce Slavie, ten bude koukat. Z celé rozsáhlé budovy zůstalo vlastně jen torzo. Použití slova rekonstrukce je v tomto případě eufemismus. Uvnitř se budete cítit jako ve staré Slavii maximálně právě jen u vstupu a na schodech, pak už nejspíš vůbec nikde, všechno je jinak.

„Zůstal obvod včetně historicky cenné fasády, která je řemeslně opravovaná, pak schodiště z druhého do třetího patra plus celý foyer a prostor kolem schodiště, jež se restauruje a je historicky cenné. A také točité obslužné schodiště a k tomu navazující konstrukce,“ jmenuje Špaček.

Jinde stavaři měnili celý systém konstrukce a stěny nahradili sloupy. „Některá místa jsme s ohledem na stav nemohli nechat původní, ale museli jsme je vyztužit,“ vysvětluje.

Kontrast starého zdiva a nových železobetonových částí však působí zajímavě. Dostáváme se výš, do hlavního sálu. Nejdříve projdeme kolem prostoru pro budoucí velký bar. „Představte si něco jako žlutou ponorku,“ přirovnává Stašek.

Variabilní velký sál

Sál nevypadá tak velký, jak by možná někdo čekal. Kapacita má být 535 míst, ale teď se ještě pracuje na tom, aby to bylo více. K tomu lze ovšem připočíst dalších 135 míst na balkoně, kam také přicházíme. „Když tu bude třeba stand up comedy představení, tak se zmenší jeviště a zvetší prostor pro diváky. Pro koncert to bude naopak,“ ukazují průvodci.

Působivá bude zadní prosklená část s výhledem na muzeum. Pod hlavním sálem bude už zmíněná kavárna, rovněž z velké části prosklená, a vedle ní black box, kde má najít na několik let útočiště Malé divadlo. Přes léto má být tento prostor otevřený třeba pro pořádání koncertů.

Nakonec vystoupáme až pod střechu. Tam je například obrovské množství vzduchotechniky. „Tady ta část střechy je už opravdu hotová, i když vám to tak nemusí připadat, protože tu nejsou tašky, ale takové lamely. Pomůže to právě provětrávání vzduchotechniky, může na to pršet i padat sníh,“ říkají.

Tím končí prohlídka Slavie. Její proměna je projekt, o němž se poslední měsíce tolik mluví, třeba i kvůli prodražování celé akce. Na stavbě to bude až do zimy určitě velký závod s časem.