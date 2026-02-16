Pro Jihočeské divadlo (JD) jde o první nominaci v této kategorii od vzniku ocenění v roce 1994.
„Máme z toho pochopitelně obrovskou radost, protože mimo hlavní osu Praha, Brno, Ostrava se v nominaci objevují jiná místa zcela výjimečně. Stejně tak se málokdy stane, že by bylo nominované čtyřsouborové divadlo jako celek. Je totiž těžké udržet nejvyšší laťku ve všech oborech současně,“ reagovala ředitelka JD Martina Schlegelová.
Výsledky budou vyhlášeny v neděli 22. března v Divadle Komedie v Praze. JD má nominaci také v kategorii Hudba roku 2025. Tu získal David Hlaváč za hudbu k inscenaci Herkules (režie Petr Hašek), kterou uvedla malá scéna na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.
„Tato nominace potvrzuje, že i rodinně laděné projekty mohou být silným uměleckým počinem,“ uvedl Ondřej Hellebrant z marketingu JD.
Divadlo Na zábradlí může získat také cenu za inscenaci roku 2025, a to za za adaptaci románu Virginie Woolfové Paní Dallowayová či za „Můj boj. Zamilovaný muž“ na motivy díla Karla Oveho Knausgaarda. Třetí nominaci má Dejvické divadlo za Krkavce dramatika Henryho Becquea.