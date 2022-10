Hudební kluby na jihu Čech přežívají, návštěvníci ale utrácejí méně

Už to budou téměř tři roky, co si návštěvníci klubů mohli dosyta užívat koncertů svých oblíbených kapel. Koronavirová pandemie a s ní spojená vládní opatření tehdy hatila plány pořadatelů i hudebníků. Letos by vše mohlo být jako dřív.