Manželé Škaloudovi si šestnáct let opravovali domek v obci na Táborsku. Před měsícem do něj vlétl kulový blesk a poškodil omítky, strop, zdivo, střechu a vypálil elektrické rozvody i se spotřebiči. „Chlapi, co šli z hospody, říkali, že nad barákem viděli světlo a pak už jen slyšeli ránu,“ popsal Jiří Škaloud.