Zděšení v obci na jihu Čech. Čtveřici ohrožovali muži se zbraní, jeden měl kuklu

Autor:
  11:15
Dvojice mužů způsobila v noci na dnešek poprask v obci Chvalšiny na Českokrumlovsku. Jeden měl kuklu a vzduchovku s optikou a mířil na skupinku čtyř lidí. Oba muži požadovali po napadených prokázání totožnosti. Při odchodu pak rozhazovali petardy. Do domu jednoho z nich si pak pro oba podezřelé došla policejní zásahovka. Za nebezpečné vyhrožování a nedovolené ozbrojování jim hrozí až tři roky vězení.
Muž mířil na skupinku lidí vzduchovou puškou s optikou.

Muž mířil na skupinku lidí vzduchovou puškou s optikou. | foto: Policie ČR

Doma u jednoho z podezřelých policisté našli několik zbraní a také znehodnocený...
Doma u jednoho z podezřelých policisté našli několik zbraní a také znehodnocený...
Doma u jednoho z podezřelých policisté následně našli několik zbraní a také...
Doma u jednoho z podezřelých policisté našli několik zbraní a také znehodnocený...
6 fotografií

K události došlo krátce po půlnoci. Podle dosavadních zjištění měli dva muži ve věku 31 a 30 let za pomoci výhrůžek požadovat po nejméně čtyřech lidech prokázání totožnosti.

„Starší z dvojice přitom na skupinu mířil vzduchovou puškou značky Hatsan Airtact s optickým hledím. A to přesto, že není držitelem zbrojního průkazu pro žádnou kategorii zbraní,“ upozornil mluvčí českokrumlovských policistů Miroslav Šupík.

Dva lidé ze strachu o své zdraví požadavku vyhověli a svou totožnost skutečně prokázali. Oba pachatelé poté z místa odešli a opodál začali zapalovat a házet petardy.

Muž mířil na skupinku lidí vzduchovou puškou s optikou.
Doma u jednoho z podezřelých policisté našli několik zbraní a také znehodnocený granát F1.
Doma u jednoho z podezřelých policisté našli několik zbraní a také znehodnocený granát F1.
Doma u jednoho z podezřelých policisté následně našli několik zbraní a také znehodnocený granát F1.
6 fotografií

Na místo okamžitě vyjeli policisté z Českého Krumlova a Horní Plané, psovod a také jihočeská zásahová jednotka. Když přijeli, podezřelá dvojice už na místě nebyla, ale policisté je rychle vypátrali v bydlišti jednoho z nich, kde je zadržela zásahová jednotka.

„U obou mužů policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Dlouhá zbraň, kterou jeden z mužů mířil na skupinu osob, působila velmi věrohodně a pro poškozené bylo v dané situaci prakticky nemožné rozpoznat, že se jedná o vzduchovku,“ konstatoval mluvčí.

Muži s airsoftovou pistolí v metru vyděsili cestující, jeden z nich i střílel

Doma u jednoho z podezřelých policisté následně našli několik zbraní a také znehodnocený granát F1.

Oba muži skončili v policejní cele. Policisté z Českého Krumlova ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a nedovolené ozbrojování. V případě prokázání viny hrozí pachatelům až tři roky vězení nebo zákaz činnosti.

„Případ mohl pro oba muže skončit mnohem hůře než pouze jejich umístěním do policejní cely. Je potřeba si uvědomit, že vzduchové, airsoftové či například kuličkové zbraně se dnes vyrábějí tak, aby vzhledově věrně napodobovaly své ostré předlohy. Pro laika, ale i pro zasahující policisty je zejména na větší vzdálenost prakticky nemožné na první pohled rozeznat, že se nejedná o skutečnou střelnou zbraň,“ vysvětlil Šupík.

Muž se zbraní děsil lidi v obchoďáku, na přivolané policisty jen nechápavě zíral

Doplnil, že v krizové situaci může takové jednání vyvolat odpovídající reakci ze strany policie nebo jiných osob, a tím vážně ohrozit život a zdraví držitele zbraně i jeho okolí.

„Připomínáme, že zneužívání jakýchkoli napodobenin zbraní k vyhrožování či zastrašování, ale také jejich nošení na veřejnosti, je nejen protiprávní, ale i vysoce nebezpečné,“ varoval mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do...

Zděšení v obci na jihu Čech. Čtveřici ohrožovali muži se zbraní, jeden měl kuklu

Dvojice mužů způsobila v noci na dnešek poprask v obci Chvalšiny na Českokrumlovsku. Jeden měl kuklu a vzduchovku s optikou a mířil na skupinku čtyř lidí. Oba muži požadovali po napadených prokázání...

15. srpna 2025  11:15

Rozhodne referendum. Obyvatelé Písku budou hlasovat o spalovně odpadu

Obyvatelé města dostanou šanci se vyjádřit k tomu, jestli chtějí ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů). To radnice plánuje v areálu teplárny. Stát má přes dvě miliardy korun. Odpůrci se...

15. srpna 2025  8:51

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:52

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

14. srpna 2025  12:27

Vlčici, která několik dní pobíhala kolem výběhu v Srní, odchytili zoologové

Správcům Národního parku Šumava se v noci ze středy na čtvrtek podařilo odchytit vlčici, která od minulého pátku pobíhala kolem výběhu v Srní. Odlovili ji pomocí uspávací pušky. Čip potvrdil, že se...

14. srpna 2025  10:18

Místo poděkování nadávky. Namol opilá seniorka urážela strážníky, kteří ji ošetřovali

Českobudějovičtí strážníci pomáhali zraněné čtyřiasedmdesátileté seniorce, která ležela na zemi na sídlišti Máj. Ošetřili jí krvácivé zranění na noze, ale místo poděkování jim začala nadávat. Byla...

14. srpna 2025  9:10

Zdárný závěr úspěšné kvalifikace na ME. Čeští volejbalisté přehráli Černou Horu

Čeští volejbalisté potvrdili stoprocentní úspěšnost v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce. Uzavřeli ji v Táboře výhrou 3:0 nad Černou Horou po setech 25:16, 25:22 a 25:18. Ve tříčlenné...

13. srpna 2025  19:32,  aktualizováno  20:06

Skrytý nápad? Chci uvařit rýžové pivo. Budvarský sládek mluví o limitovaných edicích

Premium

Pátá limitovaná letní edice, kterou Budějovický Budvar vaří ve spolupráci s minipivovary, nese název Double Trouble a lidem chutná. Alespoň takové zkušenosti má sládek Budvaru Petr Košin, který se na...

13. srpna 2025

Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na...

13. srpna 2025  14:10

Deset drah, padesát metrů. V Plané uvažují o bazénu, má být nejmodernější v Česku

Bazénový komplex nejvyšších parametrů podobný tomu, ve kterém se loni v katarském Dauhá pořádalo mistrovství světa v plavání. Tak by podle plánů mohl vypadat nový bazén, o jehož stavbě se uvažuje v...

13. srpna 2025  9:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Odešla bez inzulinu. Hledaná dívka ze Strakonic se sama přihlásila na policii

Policisté v úterý pátrali po devatenáctileté dívce ze Strakonic, která v pondělí odešla z domu bez mobilního telefonu. Dívka pravidelně bere inzulin, který si však také nechala doma. Pohřešovaná se...

12. srpna 2025  11:36,  aktualizováno  15:21

Drogy jsem ve výchovném ústavu rozdávala jako držhubný, hájí se souzená dívka

Teprve dvacetiletá Eliška Š. dnes stanula před Krajským soudem v Českých Budějovicích jako obžalovaná z prodeje drog a obchodování s lidmi. Podle spisu návykové látky poskytovala ve výchovném...

12. srpna 2025  14:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.