Krytý bazén v Prachaticích otevřou v červenci. Časem přibude solný svět

Podle původních plánů měl bazén opět sloužit místním plavcům už v únoru letošního roku, stavaře však překvapil špatný stav litinové kanalizace a přípojek dětského bazénu. Proto se pustili do jejich oprav už nyní, přestože měly přijít na řadu až v budoucnu.

Zkušební provoz bazénu by měl začít začátkem července. „Uvědomujeme si, že v létě bude lákavější letní koupaliště a nemůžeme počítat s davy návštěvníků. Bazén však bude pro veřejnost otevřený. Stavební firma bude připravena kdykoli opět nastoupit a vyladit případné provozní problémy, pokud by lidé přes prázdniny nějaké zpozorovali,“ pokračuje Malý.

S ostrým provozem počítá na začátku nadcházejícího školního roku. Případné komplikace ve zkušební době by si vyžádaly krátkodobé uzavírky.

V úvodu rekonstrukce dělníci spravili veškeré technologie, které byly na hranici dožití. Pustili se i do rozšíření wellness centra, kde budou čtyři druhy saun nebo ochlazovací bazének. Došlo také ke změně dispozice vstupních prostor, bufetu a šaten. Právě bufet bude nově přístupný i přímo od bazénu.

Oddělí ho skleněná zástěna, plavci si budou kupovat občerstvení malým oknem. „První etapa byla hlavně o tom bazén zachránit před úplným zavřením,“ konstatuje starosta.

Děti do jednoho metru výšky zdarma

Známý je už také nový ceník. Koupání podraží. Dospělí zaplatí za 75 minut v bazénu 80 korun, za stejný čas v saunovém světě 130 korun. Návštěvníci budou mít možnost si zakoupit i kombinovanou vstupenku do bazénu i saun na 135 minut za 190 korun a na neomezený čas za 290 korun. Slevy se dočkají studenti, senioři, držitelé ZTP a děti od výšky 100 centimetrů do 15 let. Děti do jednoho metru výšky a doprovod ZTP bude mít vstup zdarma.

K dostání bude i zvýhodněné rodinné vstupné nebo permanentky. Město do budoucna počítá i s dalšími dvěma etapami rekonstrukce. Následující má vytvořit solný svět, tedy bazén a vířivku se slanou vodou. Při třetí etapě vzniknou u bazénu tobogany.

Pro prachatickou radnici se jedná o největší investici za poslední roky. Vynaloží na ni 105 milionů korun bez daně, na další fáze stavby by ráda získala dotační peníze. Město si na bazén pořídilo úvěr ve výši 85 milionů korun, které by mělo splatit do roku 2025. „V současnosti již splácíme,“ potvrzuje starosta Martin Malý.