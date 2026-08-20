Mladík se vážně pořezal kvůli osobním problémům. Hrozilo, že vykrvácí

Na náplavce je můj známý. Pořezal se na ruce a silně krvácí. Takový telefonát přijali minulý týden policisté v Českých Budějovicích. Na pravý břeh Vltavy u Dlouhého mostu okamžitě vyjely dvě hlídky; na místě nalezli muže a oznamovatelku, všude na zemi byla krev.
„Mladý muž silně krvácel z řezné rány na vnitřní straně lokte levé ruky, byl ještě při vědomí, přestože pod ním bylo tratoliště krve. Zasahující policisté mu ihned začali poskytovat prvotní ošetření, bylo potřeba nasadit taktické škrtidlo k zastavení krvácení,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
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S mužem policisté udržovali komunikaci, aby dokázali okamžitě reagovat v případě ztráty jeho vědomí. Policistům přiznal, že si zranění kvůli osobním problémům způsobil sám.
Do pár minut přijeli zdravotníci, kteří zraněného odvezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Službu konající lékař následně uvedl, že muž ztratil značné množství krve a byl v ohrožení života.
„Oznamovatelka, která od dotyčného dostala zneklidňující zprávu a vydala se ho hledat, a následně policisté, kteří muži zastavili krvácení, ti všichni zásadním způsobem přispěli k záchraně jeho života a za to jim patří velké poděkování,“ uzavřela Schwarzová.