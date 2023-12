V Krumlově je opět třetí povodňový stupeň, v okolí řeky rozváží pytle s pískem

Vltava v Krumlově byla na druhém stupni povodňové aktivity od středečního dopoledne, ve středu voda zaplavila jen několik sklepů a zahrádek. Některé další řeky v kraji jsou na prvním stupni povodňové aktivity, hladiny ale nestoupají.

Z vodní nádrže Lipno stoupl ve středu kvůli nepříznivé hydrologické situaci odtok až na 80 metrů krychlových za vteřinu. „Ve středu pozdě večer přišla informace, že z Lipna dnes pustí o dalších deset kubíků víc. Povolali jsme služby města, dva sypače jsme přestavěli, aby se z nich dal sypat písek přímo do pytlů. Varovali jsme obyvatele sms zprávou a mobilním rozhlasem. Začneme se připravovat, že nám řeka stoupne o dalších deset centimetrů,“ řekl starosta města Alexandr Nogrády (ANO).

Vltava měla ve čtvrtek ráno v Krumlově hloubku 222 centimetrů. Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu je to zatím setrvalý stav. Běžně je hladina zhruba o metro níže.

Starosta uvedl, že hladina by měla znovu stoupnout kolem poledne. Pytle s pískem rozváží zaměstnanci technických služeb na místa, jež by mohla velká voda ohrozit. Jsou to Rybářská ulice nebo restaurace Barvírna a Krumlovský mlýn. „Bariéru budeme dělat také u hotelu Gold,“ řekl starosta.

Hladiny řek v Jihočeském kraji jinak už nestoupají. Na druhém povodňovém stupni byla dnes ráno Vltava ve Vyšším Brodě. Na prvním stupni povodňové aktivity jsou Lužnice v Bechyni a Klenovicích, Nežárka v Lásenici, Hamerský potok v Oldřiši na Jindřichohradecku, Vltava v Zátoni a Moravská Dyje v Janově. Na Štědrý den i 25. prosince byly některé toky na nejvyšším, tedy třetím povodňovém stupni. Vyplývá to z informací hydrologů.

Meteorologové čekají, že hladiny budou dál klesat, uvedla Eva Houbová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Na Lužnici bude pokles pozvolný, na Vltavě ještě pomalejší, protože vodohospodáři odpouští vodu z lipenské nádrže. V kraji bude ve čtvrtek skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer místy slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od devíti do 12 stupňů Celsia.