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Další krok k novému akvacentru. Krumlov hledá stavitele areálu za půl miliardy

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  10:29
Hotovo má být v roce 2028. Architektonickou studii nového akvacentra v Krumlově...

Hotovo má být v roce 2028. Architektonickou studii nového akvacentra v Krumlově připravil Radek Steinhaizl ze studia Relaxsolution. Nabídne kryté bazény, sauny i venkovní areál pro letní měsíce. | foto: Vizualizace MÚ Český Krumlov

Nový plavecký bazén, saunový svět a akvacentrum bude stát na místě vyhořelého...
Ze saun nového centra má být vidět velkými okny až na krumlovský zámek a hrad.
Nový plavecký bazén, saunový svět a akvacentrum bude stát na místě vyhořelého...
Hotovo má být v roce 2028. Architektonickou studii nového akvacentra v Krumlově...
12 fotografií
Českokrumlovští radní v pondělí schválili vypsání výběrového řízení na vyprojektování a stavbu akvacentra, které nahradí starý shořelý bazén. Opozice prosazovala rozhodnutí po volbách, což však místostarosta Zbyněk Toman (Naše Česko) vnímá jako nesmysl s tím, že mají mandát na celé čtyři roky. „Nemůžeme pořád na něco čekat,“ reagoval.

Vybereme firmu, která naprojektuje a postaví nový bazén, rozhodli v pondělí krumlovští radní. Schválili vypsání výběrového řízení, které má začít již brzy. Opozice však tento krok kritizovala již o víkendu a výhrady trvají i po zasedání, kam mohli zastupitelé rovněž dorazit.

Martin Střelec (Zelení) pro iDNES.cz zmínil, že chtěli upozornit na význam tohoto kroku. „V jedné velké zakázce se schválí naprojektování a vlastní výstavba projektu s úplně celou částkou. Všechno je to v jednom balíku, což je dané metodou design & build,“ přiblížil.

Při saunování v novém českokrumlovském akvacentru budou mít lidé výhled na zámek

Ptal se také, jaké finanční zdroje jsou už nyní zajištěné. Z dřívějších zastupitelstev totiž věděl, že většina dohodnutých peněz je zatím jen ve výhledu. Zajímalo ho proto, jak chtějí radní financování vyřešit do uzavření smlouvy a s jakou mírou jeho jistoty ji budou s dodavatelem podepisovat.

Nechce se dostat do situace, že zástupci města budou tento krok činit za situace, kdy nebudou mít zdroje jisté. „Mohu říct, že odpověď nebyla příliš určitá, takže naše obavy, s jakou jistotou financování do toho jdeme, pořád přetrvávají,“ dodal. Podle něj by radní neměli dělat něco, čím mohou budoucímu vedení města zkomplikovat situaci.

Rozhodnutí rady iDNES.cz potvrdil místostarosta Zbyněk Toman (Naše Česko). Podrobnosti však do zveřejnění výběrového řízení sdělovat nechtěl. Upřesnil, že zvolili formu jednacího řízení s uveřejněním. V té se firmy nejprve kvalifikují, a poté se s nimi v několika kolech jedná. „Proces je delší a lze se lépe dobrat výsledku. Není to jen vyhlášení, jedna cena a konec,“ vysvětlil.

Hotovo má být v roce 2028. Architektonickou studii nového akvacentra v Krumlově připravil Radek Steinhaizl ze studia Relaxsolution. Nabídne kryté bazény, sauny i venkovní areál pro letní měsíce.
Nový plavecký bazén, saunový svět a akvacentrum bude stát na místě vyhořelého bazénu u Chvalšinské ulice.
Ze saun nového centra má být vidět velkými okny až na krumlovský zámek a hrad.
Nový plavecký bazén, saunový svět a akvacentrum bude stát na místě vyhořelého bazénu.
12 fotografií

Někteří totiž připomínali výběrové řízení v režimu design & build na zimní stadion, které přineslo ceny o 30 procent vyšší oproti předpokladu. Podle Tomana to však byl jiný typ soutěže.

Otevře se za tři roky?

Opozice rovněž požadovala, aby se o dalším postupu u více než půlmiliardové investice rozhodlo až po říjnových volbách. Situaci takto vnímal i zastupitel Martin Hák (Jihočeši 2012). „Jsem přesvědčený, že s takto významnou investicí bychom měli počkat dva měsíce, a pak se ihned pustit do další práce s cílem otevření provozu do tří let,“ napsal v sobotu na facebooku.

Podle Tomana však jde o nesmysl, jelikož zastupitelstvo dalo radě za úkol, že má konat. Kdyby proces zastavila, tak poruší usnesení zastupitelstva. „Máme mandát na čtyři roky a proces bude trvat ještě třeba půl roku, do nového zastupitelstva. Nemůžeme pořád na něco čekat,“ reagoval.

Speciální stroj štípe ocelovou konstrukci. V Krumlově začala demolice bazénu

Krumlovští lidovci také upozornili na to, že projekt je investičně i provozně předimenzovaný. Nepochybují však, že nový bazén je třeba. Toman detaily projektu zdůvodnil tím, že starý bazén měl ztrátu asi 10 milionů korun ročně. Zábavní část či wellness na střeše mají doplňovat financování provozu zařízení.

Uvědomuje si, že řešení je více. Zatímco někomu vyhovuje jednoduchý bazén, jiní potřebují více zábavy. „Nemusí to být tak, že my děláme špatnou věc a někdo by ji vymyslel lépe. Takto ji cítíme my,“ doplnil s tím, že koalice je ve shodě.

Osudové vypalování hnízda

Zmínil také chybějící venkovní koupaliště. Již před necelým měsícem město vyhlásilo, že koupání v Hornobranském rybníce je na vlastní nebezpečí, protože se tam mohou vyskytovat cerkárie, které způsobují dermatitidu. Stav se už letos kvůli suchu nejspíš nezlepší.

„Situace jen potvrzuje, že z přírodního rybníka nelze udělat plnohodnotné koupaliště. I proto je pro nás výstavba nového akvacentra jedním z klíčových úkolů,“ sdělil starosta Alexandr Nogrády.

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Starý krumlovský bazén zničil požár na začátku září 2024. Způsobil jej údržbář při hubení vos a sršňů. Když nezabral aerosol, který za tímto účelem používali, rozhodl se pro oheň. Celková škoda včetně vybavení dosáhla téměř 10,8 milionu korun. Okresní soud v Českém Krumlově muže loni v listopadu odsoudil na dva roky se zkušební dobou na dva roky a deset měsíců.

„Při ukládání trestu jsem zohlednila jeho bezúhonnost. Také to, že se jednalo o nedbalostní trestní činnost a spolupráci po celou dobu vyšetřování,“ vypočítala soudkyně Martina Erbová. Údržbář v té době navíc stále pracoval u firmy Pro-Sport ČK, která se o provoz bazénu stará.

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