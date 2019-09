Kruhové objezdy jsou na jihu pýchou i ostudou. Ve Strakonicích mají prérii

Proměnou teď procházejí třeba ve Strakonicích, naopak v Českých Budějovicích zůstalo u slibů politiků. Na mnoha místech si na jejich podobě dávají hodně záležet. Je to často první věc, kterou vidí turista a hned si tak může začít dělat obrázek o tom, jak asi budou vypadat další části.

Tak třeba v Jindřichově Hradci se dlouhodobě o „kruháče“ starají a do jejich středů nechali tamní podnikatelé už dříve umístit například letadlo známé jako čmelák, ale i umělecké dílo představující lahev tuzemáku.

V Táboře je zase na příjezdu od Plané nad Lužnicí velká květinová výzdoba, povedený je také v Týně nad Vltavou. A ve Strakonicích si radnice od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nově půjčila do správy křižovatky na novém severním obchvatu a první z nich už také upravila.

V Budějovicích jen slibovali

Na opačném konci jsou České Budějovice. V podstatě na každém důležitém příjezdu do krajského města je kruhová křižovatka. Ale ani na jednu se nekouká dobře, jiné jsou doslova ostudou. Nejhůře vypadá ta „provizorní“ u Litvínovic na příjezdu od Českého Krumlova, o moc lepší pohled však nenabízejí ani ty ve směru od Plzně a Písku, či Prahy a Třeboně.

Budějovičtí by mohli argumentovat, že jim stavby nepatří a rovněž jsou většinou v majetku ŘSD, případně Jihočeského kraje. Jenže už před sedmi lety se tehdejší vedení nechalo slyšet, jak stav křižovatek zlepší. „Univerzita, budějovické pivo či tužka jsou typickým spojením, které by mohlo v úpravě najít svůj odraz a sehrát příjemnou roli nejen pro místní patrioty,“ sdělil v roce 2012 tehdejší primátor, dnes jeho náměstek Juraj Thoma.

Radnice se chtěla inspirovat v Evropě. Pravdou je, že se možná stačilo podívat po okolí v regionu. Výsledek po sedmi letech je i tak nulový. Náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička sdělil, že chce vjezdy do města vylepšit. „Každý, kdo jede do Budějovic, by měl vědět a vidět, kam přijíždí, a to nejen formou malé značky. Už jsem oslovil i reklamní agentury, které by měly přijít s nějakými kreativními nápady,“ upozornil Lavička.

Podle něj převod křižovatek pod správu města může trvat dlouho kvůli legislativě, ale vítat návštěvníky při vjezdu do města je možné i jinou formou. „Určitě bych chtěl, aby na příjezdech nějakým způsobem zaznělo slovo Budějce, jak říkají místní. Ostatním bychom tak mohli zajímavě oznámit, jak našemu městu říkáme, žádné Budějky a podobně,“ dodal Lavička.

Strakonická prérie

Ve Strakonicích chce město postupně proměnit čtyři kruhové křižovatky na nedávno dokončeném severním obchvatu. Projekt tam radnice nazvala Letem světem po strakonických kruháčích.

Každá má symbolizovat jinou část světa – Skandinávii, Středomoří, Asii a jihoamerickou prérii v ulici Radomyšlská, která už je před dokončením. „Dominantou je vrak amerického osobního vozu ze 70. let zaparkovaný na okraji písečné duny,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek. U obyvatel způsobila nová výzdoba velký ohlas. Většině se záměr zamlouvá, ale našla se i řada těch, kterým se nelíbí a chtěli by tam spíše symboly města.

Projekt je rozdělený do čtyř let. Náklady na úpravu první kruhové křižovatky s prérií dosáhnou částky 400 tisíc korun a hotová by měla být do konce roku. „Rostliny vyrostou tak do výšky půl metru, nejsou nijak hustě osazené, aby to skutečně připomínalo prérii. Auto je pevně ukotvené,“ přiblížil Jan Jedlička, který má na starost úpravy. Jako další podle něj přijde na řadu nejspíš středomořský typ.

Zajímavě se k výzdobě křižovatek postavili v Jindřichově Hradci. Jednu z nich tam zdobí dřevěno-kovová konstrukce ve tvaru nejslavnějšího nápoje tamní likérky FrukoSchulz – tuzemáku. Na její podobu vypsala firma soutěž mezi jihočeskými uměleckými školami a vybírala nakonec z 11 návrhů.