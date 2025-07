Dojít si na oběd ve školní jídelně. Pro většinu žáků standard a běžná součást rozvrhu. Pro některé děti z ohrožených skupin to však znamená něco, co už jejich nebo rodinný rozpočet nemusí zvládnout.

Proto i letos Jihočeský kraj plánuje uvolnit peníze, aby si i sociálně slabší mohli v následujícím školním roce dopřát obědy a užít kroužky. Zjednodušil také postup, jakým mohou rodiče žádat o podporu.

Rada kraje schválila pokračování programu s názvem Obědy pro jihočeské děti. V něm pracuje s částkou 37,7 milionu korun. Většina pochází z fondů Evropské unie, deset procent hradí sám. Další balíček činí deset milionů korun a padne na financování kroužků.

„Cílem je pomoci dětem z rodin, které mají složitější životní situaci. Přístup ke školnímu stravování vnímáme jako něco naprosto základního. Nejde jen o to, co děti jedí, ale také o to, že společné obědy ve školní jídelně mají důležitý sociální rozměr. Pokud dítě nemůže být o obědové přestávce se svými vrstevníky, snadno se dostává mimo kolektiv,“ naznačil náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek.

Rodiče si mohou podat žádost elektronicky přes Portál občana, a to od začátku září do 10. října. Následně školní kuchyně v říjnu a na začátku listopadu požádají kraj o přeúčtování této dotace. Peníze totiž nedostanou rodiny přímo. Podmínkou je, aby čerpaly některou z dávek státní sociální podpory, v případě cizinců humanitární dávku.

„Pokud se prostředky na podzim 2025 nevyčerpají, další příjem žádostí na jaro bude zahájený v lednu 2026,“ dodal Hajdušek.

Využívají i další podpory

Kraj tak v minulých dvou letech podpořil ve stravování minimálně 991 dětí ve 155 školách v celém kraji. Zatím se vyčerpalo přibližně 10,5 milionu korun. Přes 2 000 dětí v regionu se mohlo zúčastnit téměř 3,5 tisíce mimoškolních aktivit za prakticky šest milionů korun.

Úředníci zjednodušili rodičům proces podávání žádostí. Vše lze vyřešit elektronicky, kromě rodného listu dítěte není nutné nic dodávat ani nikam chodit.

Kraj spolupracuje s úřadem práce, který využívá potřebná data. „Potvrdíme, že klient pobírá některou z dávek sociální podpory,“ naznačil ředitel českobudějovické pobočky Ivan Loukota. Přesto, kdyby měli rodiče problémy s elektronickým podáním, jsou na úřadu práce jeho zaměstnanci připraveni pomoci.

Základní škola a Mateřská škola Tábor na náměstí Mikuláše z Husi využívá k podpoře svých žáků pomoci z programu Women for Women. Jako jejich výhodu vidí ředitel školy Ladislav Křemen to, že situace v rodině se může posuzovat individuálně. „Nemusí být splněná podmínka, že je domácnost v hmotné nouzi. Ale rodiče mohou být samoživitelé, může zde jít o nemoc a podobně,“ objasnil. V minulých letech tam čerpalo pomoc 36 dětí z celkového počtu 380 žáků.

Ani v případě dotace kroužků neobdrží domácnosti peníze přímo. V kreditovém systému si mohou vybrat činnosti v celkové hodnotě čtyř tisíc korun. V nabídce jsou například jazykové a umělecké školy, tábory, školy v přírodě nebo členské poplatky kroužků.

Dobrou zkušenost potvrzuje ředitelka píseckého Domu dětí a mládeže Jana Adam. „Čerpáme pomoc hlavně v menších městech, kde je více slabších rodin,“ popsala. Dotace ve výši 150 tisíc korun pomohla pokrýt náklady na zhruba pět tisíc účastí v kroužcích.

Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích se soustředí právě na děti a mládež z nepříznivých poměrů. „Poplatky za kroužky jsou u nás skutečně symbolické, přesto na ně rodiče někdy nemají," shrnula mluvčí střediska Veronika Formánková. Částky doplácejí z vlastních fondů, které tvoří například z darů. „Pro některé je problém podání žádosti o příspěvek, i když se to zjednodušilo. I tam se snažíme pomáhat. Někteří na ně nemají nárok,“ dodala.