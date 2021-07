Osudové setkání na Křížové hoře zachránilo poutní areál v Krumlově

Spousta Jihočechů bude nejspíš překvapená, že se na příkrém kopci nad Českým Krumlovem nachází malebný poutní areál. Jmenuje se Křížová hora a je odtud krásný výhled. A místo je tak právě nyní báječným tipem na letní výlet.

Osmiboká kaple zde stojí od počátku 18. století, ale na rozdíl od historického centra Krumlova nespadá pod dědictví UNESCO. Přesto se areálu v posledních letech začalo opět dostávat ztracené pozornosti a začal díky práci dvou nadšenců vzkvétat a láká návštěvníky i poutníky.

„Za těch tři sta let tady bylo daleko víc dob špatných než těch dobrých, areál změnil několikrát svého majitele. Pod Eggenbergy se mu dařilo, pak chřadl za minulého režimu a po revoluci jej dostala do své správy církev. Ta jej vlastní dodnes, ale nedokázala využít jeho krásy a jedinečnosti,“ hodnotí Dalibor Uhlíř.

Dostali Cenu města Krumlova

Před pěti lety se sem vydal na osudovou procházku, při níž se potkal s Věrou Petrovičovou. Oba hodnotí své setkání jako zázrak, a ačkoli jsou už v důchodovém věku, vedou od toho dne téměř denně jejich kroky na Křížovou horu.

Jak se oba shodují, všemi silami se snaží udržet toto jedinečné místo při životě. A to, že se jim to skvěle daří, dokazuje fakt, že letos za svou práci získali Cenu města Krumlova.

„Vážíme si toho, ale kvůli tomu tady nejsme. Před pěti lety jsme se oba nezávisle na sobě rozhodli vystoupat sem na Křížovou horu a od té doby práci tady bereme jako své poslání,“ zdůrazňuje Dalibor Uhlíř.

Oba chtěli, aby toto místo dostalo zpátky to, co mu v nedávné minulosti vzali. „Aby se sem vrátil život,“ doplňuje ho jeho společnice Věra Petrovičová.

Poutní místo od počátku opravují svépomocí, za použití vlastních zdrojů a úspor.

„Když jsme sem přišli, tak byl areál prázdný, zamčený a nedostupný, otevíral se jen zřídka. Museli jsme to tu kompletně vybavit, donést svými silami, připravit a naaranžovat. Děláme to s radostí, bereme to jako takový svůj odkaz,“ pokračuje Dalibor Uhlíř a dodává, že od města ani církve podporu nedostávají. „Nestěžuji si, ale někdy by nějaká větší pomoc přišla vhod,“ poznamenává.

Výhled i místo k modlitbě

Dnes místo žije. V osmibokém ambitu kolem kapličky je ve výklencích sedm výstav, které se věnují nejen historii areálu, ale třeba i osudům lidí nebo duchovnímu životu. A když je hezky, míří nahoru desítky návštěvníků. Jsou to rodiny s dětmi, ale i osamělí poutníci, kteří hledají duchovní zážitek.

„Je tu pro každého něco, návštěvníci si užívají třeba výhledu na Krumlov nebo blízkosti krásné přírody. Dnes můžeme říci, že jsme už i turistickým místem. Ti duchovně založení tu zase najdou tiché místo k modlitbě v centrální kapli,“ nastiňuje Dalibor Uhlíř.

„Je to tu opravdu moc krásné, zejména výhled do okolí, ale i samotné místo má velmi pozitivní atmosféru, je tu neskutečný klid,“ potvrzuje na místě turistka Věra.

Kromě běžné každodenní údržby, která spočívá především v udržování pořádku, přípravě výstav, sečení trávy nebo sbírání napadaných větví před areálem, se Daliboru Uhlířovi a Věře Petrovičové občas podaří místo zvelebit i něčím novým a větším.

Do centrální kaple tak před dvěma lety nechali instalovat nový zvon, který pochází z dílny známého jihočeského zvonaře Michala Votruby.

Návrat zvonu po 77 letech

„Byl to od začátku můj sen, aby se do zvonice kaple vrátil zvon, a po 77 letech se to nakonec díky štědrosti všech našich dárců podařilo,“ usmívá se Uhlíř. Spolu s Věrou Petrovičovou tehdy založili sbírku a oba se shodují, že zájem lidí o to, aby mohli na zvon přispět, byl ohromný.

„Vybrali jsme peníze opravdu rychle, byli jsme moc šťastní, že se to povedlo,“ dosvědčuje Petrovičová. Zvon bije každý den třikrát v 7, 12 a 18 hodin.

„V pátek navíc ještě v 15 hodin,“ ukazuje na tabulku časového rozpisu, která visí na nástěnce v ambitu, jenž se nachází hned vedle vchodu na vyhlídku. Na ní se návštěvníkovi otevře úžasný výhled na historické centrum Českého Krumlova.

Vidět je ale i na okolní kopce, jimž vévodí nejvyšší vrchol Blanského lesa Kleť, nebo třeba na nedaleký vojenský újezd Boletice. „K lepšímu výhledu tady jsou přes den dva dalekohledy, kterými se lidé mohou koukat do okolí, na noc je ale vždy uklízím dovnitř,“ vysvětluje Uhlíř.

Zájemci mohou navíc vyrazit také na vycházkový okruh s 11 zastaveními, který měří necelé dva kilometry. Není to nijak náročná procházka. Na trase se mimo jiné nachází zvláštní lípa s 19 kmeny, kdysi unikátní sáňkařská dráha nebo horská louka se specifickými květinami.

Poutní areál má přehledně zpracované webové stránky www.krizak.ckrumlov.cz, kde se zájemci dozvědí všechny podrobnosti, včetně kontaktu na oba správce. S nimi si mohou domluvit i prohlídku, a to i mimo návštěvní dobu.

Ta je oficiálně o víkendech v létě od 10 do 18 a v zimě od 12 do 16 hodin. Jak ale Dalibor Uhlíř podotýká, když je zrovna na Křížové hoře, tak nikomu ve vstupu dovnitř nebrání.

„Když tu jsem, tak prostě otevřu, takže se stává, že je otevřeno skoro pořád,“ usmívá se, když vítá další skupinku návštěvníků.

Vstupné je dobrovolné, přesto je to jediný zdroj příjmů, který je určený na provoz, vybavení, výstavy a údržbu celého areálu.