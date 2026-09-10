Vzácný Závišův kříž z vyšebrodského kláštera v sobě skrývá další relikvii, tvrdí vědci

„Průzkum ukázal, že ačkoliv byl před čtyřiceti lety Závišův kříž kompletně rozebrán a restaurován, stále si uchoval spousty tajemství,“ uvedl Šindelář, který je geofyzikem, technikem a badatelem v oblasti historie a archeologie.
Všechna nová zjištění popisuje v knize Závišův kříž, kde si virtuální obraz vzácné památky mohou lidé zobrazit pomocí QR kódů. Knize ve čtvrtek požehnal převor vyšebrodského kláštera Justin Berka.
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Dotýkání dovoleno. Klášter má druhý Závišův kříž, haptický model je z pryskyřice
Odborníci uvnitř kříže objevili dva kusy dřeva, jeden původní cedrový a druhý, který je takzvanou relikvií dotýkanou. Kříž měl původně dřevěné jádro, které později nahradilo lité stříbrné.
„To dřevěné jádro v sobě neslo mnoho set let ukrytou nejcennější relikvii, a tím dotykem, tím kontaktem přešla ta v uvozovkách magická moc relikvie i na tu část dřeva, kde k tomu dotyku došlo. Takže ve chvíli, kdy v 18. století naši předci řešili, že budou muset udělat nové jádro, protože to staré už bylo ve špatném stavu, nemohli tu část, která byla v přímém kontaktu se svatou relikvií, vzít a vyhodit,“ vysvětlil Šindelář.
Zlatnická památka, nejcennější poklad vyšebrodského kláštera, ukrývá 26 dalších menších relikvií v drobných dutinách celého kříže. Vědci provedli kompletní revizi a popsali, kde přesně co je.
„Budeme pojmenovávat tajemství, která si dál Závišův kříž ponese s sebou, protože my je nedokážeme dnes s technologií, kterou máme, nedestruktivně vyřešit. Víme, že v samotné patě středověkého kříže je ještě jeden relikviářový prostor, který v 80. letech 20. století nebyl otevřen, a i pro nás zůstává tajemstvím, protože je to stříbrná schránka, do které se nedá nedestruktivně dostat,“ řekl Šindelář.
Moderními metodami mineralogie odborníci znovu určili všechny vzácné kameny na kříži. Prokázali, že centrální kámen není rubín, ale safír velmi netradiční barvy.
„Nejvzácnější ozdobou Závišova kříže jsou naprosto výjimečné čtyři přírodní perly, které jsou tak velké, že si je dovolujeme označovat jako obrovské a jejich cenu neumíme určit, protože přírodní perly této velikosti se prakticky na světě nevyskytují,“ dodal vědec.
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Mimořádná událost. Arcibiskupství v Olomouci se vrátily vzácné relikvie
Dvouramenný raně středověký relikviářový kříž ze zlata zdobený perlami, drahokamy a filigránem vznikl asi ve 20. až 30. letech 13. století v Ostřihomi jako korunovační klenot krále Bély IV. Je nazýván podle Záviše z Falkenštejna.
Badatelé kříž zkoumali s přestávkami od roku 2016 a pořizovali také jeho digitální trojrozměrný obraz. Postupovali neinvazivně, tedy tak, aby památku nijak nepoškodili.
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14. července 2025