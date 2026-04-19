Online seznamování je dnes běžnou cestou k navazování vztahů, ale zároveň patří k nejrizikovějším místům na internetu. Do Českých Budějovic proto přijela z Prahy jediná česká profesionální „dohazovačka“ Kristýna Mertlová, aby studentům Jihočeské univerzity vysvětlila, jak snadno mohou zranitelní lidé spadnout do pastí online predátorů. A nejde jen o seniory či handicapované, ale také třeba samoživitelky.
Můžeme na začátku otevřít samotné téma seznamování v minulosti a dnes?
Už za první republiky existovaly v novinách seznamovací inzeráty typu Zajištěný pan lékař hledá vhodnou manželku. Dnes se ale většina seznamování odehrává online. Podle studie Stanfordské univerzity se už v roce 2019 třicet devět procent heterosexuálních párů seznámilo přes internet a covid tento trend ještě výrazně urychlil. Generace Z se často neumí seznamovat jinak než digitálně. Možností je sice víc než kdy dřív, ale zároveň dramaticky roste počet osamělých lidí. Osamělost se stala pandemií současnosti a její dopad na zdraví je srovnatelný s kouřením čtrnácti cigaret denně.
Čím to je?
Dnešní mladí mají téměř neomezené možnosti. Právě tahle volnost ale způsobuje, že vztahy vnímají jako složité a náročné, a často je proto ani nenavazují. Klesá sexuální aktivita a přibývá těch, kteří nemají zkušenost až do 25 let. Zároveň žijí v permanentní nejistotě – covid, války, klimatická krize. Mnozí kvůli tomu nechtějí mít děti nebo se bojí budoucnosti. Sociální sítě navíc vytvářejí tlak na dokonalost a pocit, že člověk nikdy není dost dobrý. To vede k osamělosti, depresím a strachu z toho, že si člověk vybere špatně. Rodina už není hlavní motivací.
Přesto i na seznamovacích platformách mnozí zažívají neúspěch.
Tady se musíme vrátit do doby covidu. Tehdy došlo k výraznému nárůstu násilné a sexualizované trestné činnosti páchané na ženách právě na internetu. Predátoři velmi rychle zjistili, že online seznamky jsou ideálním místem, kde mohou snadno vyhledávat a oslovovat své oběti, aniž by museli kamkoli chodit. Téměř polovina žen na seznamkách a sociálních sítích se někdy setkala s nevyžádanou sexualizovanou komunikací. Obdržela obrázek pánského přirození a podobně. Obrovsky narostly i počty krádeží identit, falešných profilů i rozsáhlých finančních podvodů. Pak odtud odchází, unavení obtěžováním a tím, že to nefunguje. Ale současně se jinak seznámit neumějí.
Sexuální obtěžování se týká hlavně žen?
Je jasně vidět, že se to týká výrazně víc žen, zhruba 70 procent obětí oproti 30 procentům mužů. U homosexuálně orientovaných lidí nebo LGBTQ komunity se to objevuje podobně často jako u žen. U heterosexuálních mužů je to ale mnohem vzácnější. Aby žena posílala nahé fotografie neznámému muži jako nevyžádané, se stává opravdu jen výjimečně. Často o tom mluví i známé osobnosti.
Co hrozí mužům?
Často se objevují příběhy typu, jsem Ukrajinka nebo Ruska, ve válkou zmítané zemi, situace se zhoršila, chci přijet za tebou, pošli mi peníze. Jsou případy, kdy tak muži poslali stovky tisíc korun krásné modelce, která se nakonec ukázala být jen dalším podvodem. Ale muži jsou obecně méně častým terčem než ženy. Výsledkem ale je, že pak na seznamkách je výrazný nepoměr mužů a žen, a mužům se nedaří se seznámit.
Co dělají špatně?
Vybírají si ty nejkrásnější holky. A nikdy u nich nebudou mít šanci. A zbytečně je to stresuje, místo toho aby si vybrali prostě holku na svojí úrovni. Mohli by být oba šťastní. Obecně, lidé nejsou schopni sami pro sebe si udělat dostatečně velkou sebereflexi toho, jak oni si stojí, co nabízejí, co hledají, co chtějí od života. Když se někoho zeptáte, koho hledáš? Chci, aby byl hodný a měl mě rád. To je ale strašně málo. Současně na seznamkách je spousta takzvaně mrtvých účtů, od kterých nikdy nemohou dostat odpověď.
K čemu to vede?
K obrovskému zklamání, ztrátě sebedůvěry i sebehodnoty. Někteří pak sklouznou do temnější části manosféry (soubor online komunit, kde se míchají témata o mužství se silně negativními postoji k ženám a dívkám – pozn. red.), k influencerům typu Andrew Tate, kteří jejich neúspěch překlápějí do jednoduchého narativu, že za všechno mohou ženy. Vzniká tak prostředí plné misogynie, kde muži viní ženy z vlastního neúspěchu místo toho, aby hledali příčiny u sebe. Někdy si tam ale muži chodí jen pro potvrzení toho, že je o ně zájem. Zvednout si ego. I ženatí. Ale to dělají někdy i ženy.
A kdo je vlastně na seznamkách ten nejcitlivější a nejzranitelnější?
Jsou to lidé se specifickými potřebami. S fyzickým či psychickým handicapem, senioři, single maminky nebo ženy přes padesát let, které jsou často z online seznamování fakticky vyloučené. Muži v této věkové kategorii totiž cílí na mladší ženy. Seznamky jsou sice otevřené všem, ale nikdo těmto skupinám nepomáhá a prostředí pro ně není přizpůsobené.
Například mi vyprávěl mladý muž s Aspergerovým syndromem, že když svůj handicap uvede, nikdo mu nenapíše. Když ho neuvede, zájem je. Ale jakmile se třeba pak na rande projeví, žena má pocit, že byla podvedena, a vztah okamžitě ukončí. Podobně jsou na tom lidé na vozíku. Nebo nevidomí, pro které nejsou některé velké seznamky vůbec technicky přístupné. Právě proto jsme pro ně založili platformu Mingly, kde jim pomáháme.
Přijela jste do Budějovic přednášet o rizicích při seznamování studentům Jihočeské univerzity, kteří budou jednou pracovat v sociálních a zdravotních službách.
Vztahy a potřeba blízkosti nejsou druhořadé. Pro znevýhodněné skupiny jsou dokonce ještě důležitější, protože míra osamělosti je u nich extrémní. Je proto zásadní, aby sociální pracovníci věděli, jak tyto podvody fungují, jak obrovský je jejich rozsah a jak časté jsou. A aby dokázali klientům poradit bez posměchu nebo moralizování. Ve zprávách se často smějeme příběhům typu paní poslala půl milionu vojákovi, který nemůže odjet z Afghánistánu, ale realita je mnohem složitější. Podvodníci používají velmi sofistikované psychologické techniky. Vědí přesně, jak člověka namotat. A třeba seniorka v domově, o kterou se rodina nezajímá, je na to pak extrémně náchylná. Když jí někdo každý den píše, jak ji miluje a jak díky ní poznal, co je láska, je velmi snadné tomu uvěřit.
Co by si z toho měli studenti hlavně odnést?
Je důležité o tom mluvit nejen v médiích, ale hlavně s odborníky, kteří pracují v terénu s nejzranitelnějšími lidmi. Potřebují vědět, že tyto podvody existují, jak fungují a jak je možné je rozpoznat. Ideální je, když sociální pracovník dokáže zachytit první náznaky. Když klient začne o něčem mluvit a on už ví, zpozorní a může ho včas ochránit nebo mu poradit, jak postupovat bezpečně. Touha po vztahu je lidská potřeba. Jde jen o to, aby lidé věděli, jak na to.
Jak k tomu tedy bezpečně přistupovat?
Nejdůležitější je nebát se přiznat, že jsem single a chci vztah. Není to ostuda ani známka zoufalství. Nikdy nesdílím osobní údaje, ani e-mail. Ten si zakládám anonymní, ne se jménem a příjmením. Fotku používám takovou, která není nikde jinde dohledatelná. Nedávat telefonní číslo a nepřecházet hned na WhatsApp nebo Instagram. I drobnosti tady o nás prozrazují víc, než si myslíme.
Co poradíte dál?
Před prvním rande je zásadní si s člověkem zavolat přes video a ověřit, že je to opravdu on. Na schůzku jdu na veřejné místo, ve dne, ideálně jen na krátké kafe. Důležité je také sdílet informace s blízkými. Říct někomu, že jdu na rande ze seznamky, není to nic trapného. Je to bezpečnostní opatření. A nakonec, vybírat si bezpečné platformy. Takové, kde jsou reální lidé, kde existuje podpora, koučové nebo psychologové, kteří poradí, když se nedaří. A nebát se to zkoušet. Seznamování je proces, který trvá. Ale když to člověk nevzdává a jde do toho s tím pozitivním myšlením a dobře a bezpečně, tak to dřív nebo později vyjde.