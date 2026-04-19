Osamělost je pandemií současnosti, říká jediná česká profesionální „dohazovačka“

Majitelka seznamovací agentury a zakladatelka seznamovací platformy pro lidi se specifickými potřebami Kristýna Mertlová přednášela o rizicích při seznamování studentům Jihočeské univerzity, kteří budou jednou pracovat v sociálních a zdravotních službách. V rozhovoru také vysvětluje, proč je dnešní generace navzdory možnostem tak osamělá, kdo je nejohroženější a jak se bezpečně seznamovat.
Kristýna Mertlová | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Online seznamování je dnes běžnou cestou k navazování vztahů, ale zároveň patří k nejrizikovějším místům na internetu. Do Českých Budějovic proto přijela z Prahy jediná česká profesionální „dohazovačka“ Kristýna Mertlová, aby studentům Jihočeské univerzity vysvětlila, jak snadno mohou zranitelní lidé spadnout do pastí online predátorů. A nejde jen o seniory či handicapované, ale také třeba samoživitelky.

Můžeme na začátku otevřít samotné téma seznamování v minulosti a dnes?
Už za první republiky existovaly v novinách seznamovací inzeráty typu Zajištěný pan lékař hledá vhodnou manželku. Dnes se ale většina seznamování odehrává online. Podle studie Stanfordské univerzity se už v roce 2019 třicet devět procent heterosexuálních párů seznámilo přes internet a covid tento trend ještě výrazně urychlil. Generace Z se často neumí seznamovat jinak než digitálně. Možností je sice víc než kdy dřív, ale zároveň dramaticky roste počet osamělých lidí. Osamělost se stala pandemií současnosti a její dopad na zdraví je srovnatelný s kouřením čtrnácti cigaret denně.

Nefoťte penisy, nejsme ornitoložky. Ženy loví na seznamkách jiné přednosti

Čím to je?
Dnešní mladí mají téměř neomezené možnosti. Právě tahle volnost ale způsobuje, že vztahy vnímají jako složité a náročné, a často je proto ani nenavazují. Klesá sexuální aktivita a přibývá těch, kteří nemají zkušenost až do 25 let. Zároveň žijí v permanentní nejistotě – covid, války, klimatická krize. Mnozí kvůli tomu nechtějí mít děti nebo se bojí budoucnosti. Sociální sítě navíc vytvářejí tlak na dokonalost a pocit, že člověk nikdy není dost dobrý. To vede k osamělosti, depresím a strachu z toho, že si člověk vybere špatně. Rodina už není hlavní motivací.

Přesto i na seznamovacích platformách mnozí zažívají neúspěch.
Tady se musíme vrátit do doby covidu. Tehdy došlo k výraznému nárůstu násilné a sexualizované trestné činnosti páchané na ženách právě na internetu. Predátoři velmi rychle zjistili, že online seznamky jsou ideálním místem, kde mohou snadno vyhledávat a oslovovat své oběti, aniž by museli kamkoli chodit. Téměř polovina žen na seznamkách a sociálních sítích se někdy setkala s nevyžádanou sexualizovanou komunikací. Obdržela obrázek pánského přirození a podobně. Obrovsky narostly i počty krádeží identit, falešných profilů i rozsáhlých finančních podvodů. Pak odtud odchází, unavení obtěžováním a tím, že to nefunguje. Ale současně se jinak seznámit neumějí.

Kristýna Mertlová přednášela na Jihočeské univerzitě.

Sexuální obtěžování se týká hlavně žen?
Je jasně vidět, že se to týká výrazně víc žen, zhruba 70 procent obětí oproti 30 procentům mužů. U homosexuálně orientovaných lidí nebo LGBTQ komunity se to objevuje podobně často jako u žen. U heterosexuálních mužů je to ale mnohem vzácnější. Aby žena posílala nahé fotografie neznámému muži jako nevyžádané, se stává opravdu jen výjimečně. Často o tom mluví i známé osobnosti.

Co hrozí mužům?
Často se objevují příběhy typu, jsem Ukrajinka nebo Ruska, ve válkou zmítané zemi, situace se zhoršila, chci přijet za tebou, pošli mi peníze. Jsou případy, kdy tak muži poslali stovky tisíc korun krásné modelce, která se nakonec ukázala být jen dalším podvodem. Ale muži jsou obecně méně častým terčem než ženy. Výsledkem ale je, že pak na seznamkách je výrazný nepoměr mužů a žen, a mužům se nedaří se seznámit.

Co dělají špatně?
Vybírají si ty nejkrásnější holky. A nikdy u nich nebudou mít šanci. A zbytečně je to stresuje, místo toho aby si vybrali prostě holku na svojí úrovni. Mohli by být oba šťastní. Obecně, lidé nejsou schopni sami pro sebe si udělat dostatečně velkou sebereflexi toho, jak oni si stojí, co nabízejí, co hledají, co chtějí od života. Když se někoho zeptáte, koho hledáš? Chci, aby byl hodný a měl mě rád. To je ale strašně málo. Současně na seznamkách je spousta takzvaně mrtvých účtů, od kterých nikdy nemohou dostat odpověď.

Dnešní mladí mají téměř neomezené možnosti. Právě tahle volnost ale způsobuje, že vztahy vnímají jako složité a náročné, a často je proto ani nenavazují. Klesá sexuální aktivita a přibývá těch, kteří nemají zkušenost až do 25 let.

K čemu to vede?
K obrovskému zklamání, ztrátě sebedůvěry i sebehodnoty. Někteří pak sklouznou do temnější části manosféry (soubor online komunit, kde se míchají témata o mužství se silně negativními postoji k ženám a dívkám – pozn. red.), k influencerům typu Andrew Tate, kteří jejich neúspěch překlápějí do jednoduchého narativu, že za všechno mohou ženy. Vzniká tak prostředí plné misogynie, kde muži viní ženy z vlastního neúspěchu místo toho, aby hledali příčiny u sebe. Někdy si tam ale muži chodí jen pro potvrzení toho, že je o ně zájem. Zvednout si ego. I ženatí. Ale to dělají někdy i ženy.

A kdo je vlastně na seznamkách ten nejcitlivější a nejzranitelnější?
Jsou to lidé se specifickými potřebami. S fyzickým či psychickým handicapem, senioři, single maminky nebo ženy přes padesát let, které jsou často z online seznamování fakticky vyloučené. Muži v této věkové kategorii totiž cílí na mladší ženy. Seznamky jsou sice otevřené všem, ale nikdo těmto skupinám nepomáhá a prostředí pro ně není přizpůsobené.

Například mi vyprávěl mladý muž s Aspergerovým syndromem, že když svůj handicap uvede, nikdo mu nenapíše. Když ho neuvede, zájem je. Ale jakmile se třeba pak na rande projeví, žena má pocit, že byla podvedena, a vztah okamžitě ukončí. Podobně jsou na tom lidé na vozíku. Nebo nevidomí, pro které nejsou některé velké seznamky vůbec technicky přístupné. Právě proto jsme pro ně založili platformu Mingly, kde jim pomáháme.

Vítězové internetových seznamek? Skórují muži s psychopatickými rysy

Přijela jste do Budějovic přednášet o rizicích při seznamování studentům Jihočeské univerzity, kteří budou jednou pracovat v sociálních a zdravotních službách.
Vztahy a potřeba blízkosti nejsou druhořadé. Pro znevýhodněné skupiny jsou dokonce ještě důležitější, protože míra osamělosti je u nich extrémní. Je proto zásadní, aby sociální pracovníci věděli, jak tyto podvody fungují, jak obrovský je jejich rozsah a jak časté jsou. A aby dokázali klientům poradit bez posměchu nebo moralizování. Ve zprávách se často smějeme příběhům typu paní poslala půl milionu vojákovi, který nemůže odjet z Afghánistánu, ale realita je mnohem složitější. Podvodníci používají velmi sofistikované psychologické techniky. Vědí přesně, jak člověka namotat. A třeba seniorka v domově, o kterou se rodina nezajímá, je na to pak extrémně náchylná. Když jí někdo každý den píše, jak ji miluje a jak díky ní poznal, co je láska, je velmi snadné tomu uvěřit.

Co by si z toho měli studenti hlavně odnést?
Je důležité o tom mluvit nejen v médiích, ale hlavně s odborníky, kteří pracují v terénu s nejzranitelnějšími lidmi. Potřebují vědět, že tyto podvody existují, jak fungují a jak je možné je rozpoznat. Ideální je, když sociální pracovník dokáže zachytit první náznaky. Když klient začne o něčem mluvit a on už ví, zpozorní a může ho včas ochránit nebo mu poradit, jak postupovat bezpečně. Touha po vztahu je lidská potřeba. Jde jen o to, aby lidé věděli, jak na to.

Jak k tomu tedy bezpečně přistupovat?
Nejdůležitější je nebát se přiznat, že jsem single a chci vztah. Není to ostuda ani známka zoufalství. Nikdy nesdílím osobní údaje, ani e-mail. Ten si zakládám anonymní, ne se jménem a příjmením. Fotku používám takovou, která není nikde jinde dohledatelná. Nedávat telefonní číslo a nepřecházet hned na WhatsApp nebo Instagram. I drobnosti tady o nás prozrazují víc, než si myslíme.

Co poradíte dál?
Před prvním rande je zásadní si s člověkem zavolat přes video a ověřit, že je to opravdu on. Na schůzku jdu na veřejné místo, ve dne, ideálně jen na krátké kafe. Důležité je také sdílet informace s blízkými. Říct někomu, že jdu na rande ze seznamky, není to nic trapného. Je to bezpečnostní opatření. A nakonec, vybírat si bezpečné platformy. Takové, kde jsou reální lidé, kde existuje podpora, koučové nebo psychologové, kteří poradí, když se nedaří. A nebát se to zkoušet. Seznamování je proces, který trvá. Ale když to člověk nevzdává a jde do toho s tím pozitivním myšlením a dobře a bezpečně, tak to dřív nebo později vyjde.

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora....

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Na Českokrumlovsku se srazilo auto se sanitkou. Dvě ženy jsou zraněné

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

V Přísečné na Českokrumlovsku se v sobotu srazil osobní automobil se sanitkou. Při nehodě utrpěla zranění jedna záchranářka a řidička osobního vozu. Přepravovaná pacientka při kolizi zraněna nebyla.

18. dubna 2026  20:38

Kvůli názvu jim hází klacky pod nohy. Přesto budějovičtí Satisfvcktion slaví 35 let

Českobudějovická kapela Satisfvcktion. Zleva: kytarista Pavel Těšínský, zpěvák...

Budějovická kapela Satisfvcktion oslavila 35 let. Ale ještě nekončíme, ujišťuje čtveřice muzikantů. V minulosti například předskakovali takovým jménům jako jsou Kiss, Faith No More či Mr. Big. Dnes...

18. dubna 2026  11:49

Nikotin nahraďte pohybem nebo sexem. Alkohol i sladké vynechte, radí psychiatrička

Premium
Marie Kuklová pracuje přes 20 let v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr a nyní...

V Českém Krumlově otevřeli novou poradnu pro odvykání kouření. Vede ji zkušená psychiatrička Marie Kuklová. „Pro někoho je cigareta odměna po práci, pro jiného způsob, jak se nastartovat, když se...

17. dubna 2026

Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, ale i fanoušci a legendy klubu jsou podepsaní pod otevřeným dopisem adresovaným současné majitelce českobudějovického Dynama. Vyzývají ji, aby klub prodala....

17. dubna 2026  12:10

Jeden plaval, druhý lezl po skále. Strážníci pomáhali vyčerpané ženě na ferratě

Jeden strážník skočil do vody, druhý nasadil ferratový úvazek a vydali se na...

Záchrannou akci na jedné z ferrat u Hluboké nad Vltavou absolvovali ve čtvrtek v podvečer místní strážníci, hasiči a českobudějovičtí záchranáři. Pomáhali vyčerpané ženě, která nedokázala dojít na...

17. dubna 2026  9:37

Nelamte nad námi hůl, přeje si kouč Jihostroje. Lvi však v Budějovicích umí

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice během třetího utkání semifinálové...

K účasti ve finále české volejbalové extraligy má zatím blíž jejich soupeř – pražští Lvi. Českobudějovický Jihostroj je v těžké situaci. Úterní porážka v Praze 0:3 (19:25, 16:25, 19:25) znamená, že...

17. dubna 2026  8:29

Bude v Teplé Vltavě dost vody? Splouvání také letos ohrožuje nízká hladina

Splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou reguluje šumavský park.

Bude letošní rok lepší než ten uplynulý? Tuto otázku si kladou v národním parku Šumava v souvislosti se splouváním Teplé Vltavy. Na tu loni kvůli suchu vyplulo jen 251 lodí, což bylo přibližně o tři...

16. dubna 2026  16:29

Opilá řidička ignorovala zákaz vjezdu, v rozkopané ulici zasekla auto na kanálu

Opilá řidička skončila zaseklá na kanálu. Případ řešili strážníci i Policie ČR.

Zákazové značky ani rozkopaný povrch vozovky nezabránili řidičce osobního automobilu ve vjezdu do právě opravované ulice v Českých Budějovicích. Do cíle se však nedostala, protože se její auto...

16. dubna 2026  13:49

Spalovna u Temelína narazila na tuhý odpor. Kritici se bojí nejen zhoršení dopravy

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Až extrémní odpor okolí zastavil plán na stavbu spalovny odpadů v lokalitě Hůrka nedaleko Temelína na Českobudějovicku. Ve fázi příprav se k projektu negativně vyjádřilo 55 subjektů - okolní obce,...

16. dubna 2026  9:32

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

16. dubna 2026  7:52

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

15. dubna 2026  12:35,  aktualizováno  18:34

