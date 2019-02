Na jihu Čech bují drogový byznys. Pervitin končí za hranicemi

Zatímco se zdá, že zloději a lupiči na jihu Čech zlenivěli, vařiči drog jsou naopak mnohem aktivnější.

Za výrobou zakázaných látek vidí rychlý výdělek, navíc za hranicemi v Rakousku a Německu je poptávka po pervitinu. I proto se na tuto problematiku nyní v kraji specializuje více policistů. Oznámili to při úterním statistickém bilancování roku 2018.

Přitom loni po velkém zátahu padala slova, že drogová scéna v kraji dostala velkou ránu. Rychle se z ní ale zotavila.

„Prostředky k výrobě jsou bohužel stále poměrně snadno dostupné. Také je sem vozí třeba i z Polska. Ani zřízení varny není příliš složité,“ konstatoval Miroslav Krejčí, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování jihočeské policie. Potírání výroby a distribuce drog je tak pro letošní rok jednou ze tří hlavních priorit.

Chybí objasnit jednu vraždu

Nedovolená výroba a držení drog v kraji 2014: zjištěno 297 / objasněno 267

2015: zjištěno 274 / objasněno 251

2016: zjištěno 237 / objasněno 204

2017: zjištěno 204 / objasněno 176

2018: zjištěno 267 / objasněno 235 Celková kriminalita na jihu Čech 2014: 14 683 případů / objasněnost 57,4 %

2015: 12 595 případů / obj. 62 %

2016: 10 816 případů / obj. 62,7 %

2017: 9 662 případů / obj. 66,8 %

2018: 8 861 případů / obj. 67,8 %

Kriminalisté pak museli loni vyšetřovat také více vražd. V roce 2017 se staly čtyři, v roce 2018 sedm. „Otevřený je případ zavražděného muže, jehož tělo bylo nalezeno u Nové Pece na Prachaticku,“ pokračoval Krejčí.

Doplnil, že kriminalisté mají dobrou stopu, která by mohla brzy vést k průlomu. Jako nevyřešená je pak prozatím vedená také událost z budějovického sídliště Šumava, kde vypadly z balkonu matka s dítětem, které nepřežilo. Ale i tam se chystá policie případ uzavřít.

A k soudu by se v dohledné době mohla dostat dvojnásobná vražda manželů z osady Pazderny na Písecku. Ze vzdálenější doby pak zůstávají dva nevyřešené případy - vraždy žen z roku 2011.

Ve všech dalších sledovaných oblastech pak počet trestných činů v Jihočeském kraji klesal. Ať už jde o loupeže, vloupání do bytů či krádeže vozidel a další majetkovou trestnou činnost. „Dá se zčásti říci, že lidé si svůj majetek více chrání a hlídají. Navíc se daří ekonomice, takže také není důvod tolik trestnou činnost páchat,“ řekl Krejčí.

Zatímco třeba v roce 2016 vyšetřovala policie v kraji 107 vloupání do bytů, loni jich bylo 51, ukradených vozidel bylo v roce 2015 155, loni 97. „Když porovnáme celkovou kriminalitu mezi lety 2011 a 2018, tak to dělá pokles o 41 procent, což je opravdu hodně,“ podotkl Krejčí.

V kraji podle jeho slov loni nebyla žádná organizovaná skupina, která by se soustředila třeba na vloupání do bytů. Když dojde na hospodářské trestné činy, jsou to nejčastěji úvěrové podvody méně závažného charakteru. Mnohdy se stane, že si někdo vezme půjčku na spotřebič do domácnosti, ale pak nesplácí.

Nehod stále přibývá

S tím, jak roste počet vozidel na silnicích, logicky přibývá i nehod, a to pravidelně už od roku 2010. Loni jich policisté vyšetřovali 4 360, další tisíce pak mezi sebou řešili řidiči pouze pomocí euroformuláře. Na silnicích kraje zemřelo 59 lidí.

„Pak jsme zde měli sedm nehod, při kterých zahynulo 20 lidí. Ve dvou případech to byli vždy dokonce čtyři lidé. Zajímavé je, že až na jednoho člověka byli všichni z Jihočeského kraje,“ zmínil ředitel jihočeské policie Luděk Procházka.

Nic konkrétního z toho prý vyvozovat nelze, jen je nutné stále upozorňovat, ať jsou motoristé při jízdě co nejvíce soustředění. „V noci je lepší si chvíli odpočinout, než unavený pokračovat v jízdě. Pak se na silnici potkají třeba jen dvě auta, ale zrovna tento střet může být osudový,“ doplnil Procházka.

Na silnicích umírali i chodci, policie upozornila, že čtyři ze šesti na sobě neměli žádné reflexní prvky. Bezpečnost silničního provozu je proto druhou prioritou jihočeské policie.

Tou třetí je doplňování početních stavů. Nyní v kraji chybí 125 policistů, celkem jich je 2 238. Nováčci mohou počítat například s náborových bonusem 75 tisíc korun, který získají po uplynutí zkušební doby. Nastoupit k policii však není jednoduché, hodně uchazečů neuspěje u psychologických testů. Přijímací řízení loni začalo 338 uchazečů, přičemž do služebního poměru jich nastoupilo 86.