Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

Jednatel jedné pražské společnosti od konce roku 2020 do léta roku 2024 uzavřel s investory smlouvy, kde se zavázal spravovat a zhodnocovat jejich investice s maximálním možným výnosem. A to za fixně stanovenou odměnu z konkrétních vkladů.
„Svěřené prostředky nicméně následně cestou brokerských společností investoval do kryptoměnových nástrojů. Pravděpodobně však rezignoval na kontrolu a řízení možných rizik vložených prostředků a prodělal. Uvědomoval si, že nedokáže dostát nasmlouvaným závazkům,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Doplnil, že část prostředků od investorů muž také použil pro svoji potřebu, část na úhradu závazků z dřívějších smluv. Svým investorům tak způsobil škodu za více než 18 milionů korun.
„Obviněný jednatel je podezřelý z podvodu se způsobenou škodou velkého rozsahu,“ upřesnil Matzner a dodal, investoři by si měli vždy prověřit erudovanost a zkušenost toho, komu peníze svěřuji. „Zvláště kryptoměnové obchody jsou značně turbulentní a nepředvídatelné,“ uzavřel.