Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

Autor:
  13:48
Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval do kryptoměn a prodělal. Část také použil pro svoji potřebu, část na úhradu závazků z dřívějších smluv. Celková škoda je 18 milionů korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jednatel jedné pražské společnosti od konce roku 2020 do léta roku 2024 uzavřel s investory smlouvy, kde se zavázal spravovat a zhodnocovat jejich investice s maximálním možným výnosem. A to za fixně stanovenou odměnu z konkrétních vkladů.

„Svěřené prostředky nicméně následně cestou brokerských společností investoval do kryptoměnových nástrojů. Pravděpodobně však rezignoval na kontrolu a řízení možných rizik vložených prostředků a prodělal. Uvědomoval si, že nedokáže dostát nasmlouvaným závazkům,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Doplnil, že část prostředků od investorů muž také použil pro svoji potřebu, část na úhradu závazků z dřívějších smluv. Svým investorům tak způsobil škodu za více než 18 milionů korun.

„Obviněný jednatel je podezřelý z podvodu se způsobenou škodou velkého rozsahu,“ upřesnil Matzner a dodal, investoři by si měli vždy prověřit erudovanost a zkušenost toho, komu peníze svěřuji. „Zvláště kryptoměnové obchody jsou značně turbulentní a nepředvídatelné,“ uzavřel.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:48

Senzory navedou energetiky k místu poruchy, novinku zkoušejí na Šumavě

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku...

Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí, které jim mají pomoci lépe určit místa poruch. Šumava je jedním z vybraných míst pro...

15. května 2026  9:13

„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit

Premium
Policista Jiří Plouhar denně řeší desítky telefonátů (13. května 2026).

Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...

14. května 2026

Opilý řidič boural, když ujížděl hlídce. Po srážce ho i policisty čekalo překvapení

Opilý řidič naboural auto, ve kterém seděl policista, jenž nebyl ve službě.

Unikající opilý řidič se v pátek v Českých Budějovicích ocitl v policejní pasti. Pronásledujícím policejním vozům se mu dařilo ujíždět, zastavil ho však náraz do auta, v němž seděl policista v civilu.

14. května 2026  10:55

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Řidič prudce zabrzdil před semaforem, klády z návěsu se vysypaly na silnici

Řidič nákladní soupravy prudce zabrzdil před semaforem u vlakového nádraží v...

Ještě před vypuknutím ranní dopravní špičky se podařilo vyřešit nehodu u vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Řidič kamionu prudce zabrzdil na semaforu a z návěsu se mu sesunulo několik klád. Na...

14. května 2026  9:36

iDNES Lounge: U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra...

Když před 11 lety nastoupila na post šéfky českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková, ukončila tak dlouhodobé bezvládí na této důležité pozici. Úkol byl tehdy jasný -...

13. května 2026  16:39

Výstaviště zahajuje sezonu. Dva veletrhy lákají na malbu z čokolády i karavany

Veletrh Hobby v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 14. května začíná v Českých Budějovicích oblíbený veletrh Hobby a s ním se uskuteční už čtvrtý ročník Czech Food Expo, který bude plný dobrého jídla. Na výstavišti nedaleko centra města se...

13. května 2026  13:51

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc korun. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z...

13. května 2026  11:45

Opilí muži nezvládli dojít domů, jeden spadl do řeky. Z vody nakonec tahali oba

Opilý muž spadl do řeky, z vody ho vytáhli policisté

Popíjení dvou mužů a jejich putování po Sokolském ostrově v centru Českých Budějovic skončilo malým dramatem. Jeden z nich sjel ze svahu a spadl do řeky. Svědci události rychle přivolali policisty a...

13. května 2026  8:58

Deset obcí tři roky připravuje stavbu svazkové školy, stát ale stopnul peníze

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.

Vidov, Roudné, Komařice, Doudleby a dalších šest obcí připravují stavbu svazkové školy, která má vyrůst právě ve Vidově nedaleko Českých Budějovic. Projekt má zajistit vzdělání a zázemí pro děti z...

12. května 2026  16:15

Řidiče po čelním nárazu do stromu oživovali čtyřicet minut, přesto zemřel

Řidič narazil čelně do stromu.

Tragická dopravní nehoda se stala dnes před polednem nedaleko obce Drahov na Táborsku. Starší řidič v Dacii Sandero jel po silnici z Veselí nad Lužnicí směrem na Kardašovu Řečici, vyjel mimo vozovku...

12. května 2026  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.