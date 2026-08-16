Po násilném útoku v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého policie zadržela

„Kriminalisté v Č. Budějovicích aktuálně vyšetřují násilný čin, obětí je žena, která na místě po útoku muže zemřela. Ženu bohužel bez úspěchu resuscitovali,“ uvedla policie na síti X.
Další podrobnosti zatím policie nesdělila. „Další informace zatím nemůžeme poskytnout,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.
Z fotografií z místa je patrné, že policisté zasahují u Husovy třídy na levém břehu Vltavy u Jiráskova jezu. Vede tudy i využívaná cyklostezka.
„K incidentu jsme vyjížděli po 16. hodině,“ doplnil Matzner.