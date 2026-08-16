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Po násilném útoku v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého policie zadržela

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  18:08
Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

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„Kriminalisté v Č. Budějovicích aktuálně vyšetřují násilný čin, obětí je žena, která na místě po útoku muže zemřela. Ženu bohužel bez úspěchu resuscitovali,“ uvedla policie na síti X.

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže zemřela. (16. srpna 2026)
Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže zemřela. (16. srpna 2026)
Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže zemřela. (16. srpna 2026)
3 fotografie

Další podrobnosti zatím policie nesdělila. „Další informace zatím nemůžeme poskytnout,“ řekl redakci iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Z fotografií z místa je patrné, že policisté zasahují u Husovy třídy na levém břehu Vltavy u Jiráskova jezu. Vede tudy i využívaná cyklostezka.

„K incidentu jsme vyjížděli po 16. hodině,“ doplnil Matzner.

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