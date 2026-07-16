„Na celém záměru nás nejvíce trápila nejistota, že jsme viděli, jak se má razantně územním plánem zvětšit plocha, kde bude umožněná živočišná výroba, a neměli jsme žádné záruky toho, že se nebude navyšovat kapacita a podobně,“ shrnul po zasedání člen osadního výboru Norbert Němec.
Přiblížil i nepříjemnosti, s nimiž se potýkají u současného provozu. „Jsou to takové ty obecné věci, zápach, teď v letních měsících mouchy a podobně. Ale na tom jsme se také domluvili, že se s tím pokusí něco udělat,“ ocenil. Podle něj se podobné setkání mělo uskutečnit hned na začátku.
Vznikne další objekt, kde budou splněné životní podmínky zvířat, které vyžaduje dnešní legislativa. A tím se změní k lepšímu i podmínky pro život lidem.
Petr Pokornýmajitel firmy
Jednání se uskutečnilo v malé obecní budově, kam dorazily zhruba dvě desítky lidí. Někteří dokonce museli stát před dveřmi a sotva slyšeli, jak jim změnu podrobně vysvětluje majitel firmy Petr Pokorný.
Vnímal, že občané se bojí hlavně toho, aby nenastal dvojnásobný nárůst krav. „Zůstane tu prakticky stejný počet, který je tu teď,“ ujistil. „Vznikne další objekt, kde budou splněné životní podmínky zvířat, které vyžaduje dnešní legislativa. A tím se změní k lepšímu i podmínky pro život lidem. To jsme se snažili vysvětlit a věřím, že se to povedlo,“ hodnotil. Plán míří dál od obce k lesu ve směru na Ševětín. Dojné krávy se tak od obce vzdálí o několik stovek metrů.
Současný provoz funguje na ploše kolem čtyř hektarů, rozšíření v územním plánu by mělo být na dvojnásobek, ale jen proto, že zarovnávají hranice. Nový kravín a dojírna by měly stát zhruba na jednom hektaru. V současných cenách by celkové náklady mohly dosáhnout asi 150 milionů korun. Hotovo může být za čtyři až pět let.
Na dojení budou chodit samy
Dojné krávy získají otevřenější a větší prostor. Budou mít větší lehátka a širší chodby, kde se pohybují. „Dočkají se daleko citlivějšího dojení. Není to o tom, že se zvířata intenzivně nahání k dojení do nějakého prostoru, ale sama si chodí k dojicímu robotu po celý den,“ dodal majitel.
Výrazně se má omezit i noční provoz, což souvisí s tím, že krmit a přistýlat plánují ve dne. Díky tomu bude z areálu vycházet i méně rušivého světla. Méně by mělo být i much, protože chtějí využívat odhadem 10 až 20 procent stávajícího objemu slámy. „To souvisí i s provozem, kdy slámu musíme navážet, hnůj musíme odvážet, to všechno odpadne,“ řekl majitel.
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I přes odpor lidí firmy plánují nové drůbežárny. U Lišova má nahradit býčí farmu
Lišovský starosta Pavel Dvořák sdělil, že investor nyní musí stáhnout původní znění návrhu změny a připravit úpravu. „Dohodli jsme se tu, že bude zastropovaný počet kusů dobytka,“ zmínil jednu z pravděpodobných změn. Poté se bude doplněnému znění věnovat rada a dále zastupitelstvo. Dvořák si však myslí, že do voleb to nestihnou.
Ani město prý nemělo představu o podobě záměru. „Věděli jsme jen, že by to mělo být zlepšení stávající situace, ale nevěděli jsme, v jakém rozsahu přesně,“ vysvětlil. Myslí si, že Pokorný místní přesvědčil, že skutečně půjde o přínos. On sám mu věří, protože s ním město spolupracuje dlouho. Zamýšlené technologie už navíc viděli v jejich zařízení v Ortvínovicích.
Uklidnění emocí po setkání vnímal i jeden z přítomných mužů z nedalekého Velechvína, kde zemědělské družstvo Kolný připravuje velkou halu pro výkrm kuřic tím, že přestaví nevyužitou stáj pro mladé býky. Do voliér se má vejít až 75 tisíc kuřic. Záměr budí velké emoce, jelikož bude velmi blízko vesnice. Na otázku, zda podobné jednání chystají i tam, Pokorný odpověděl, že ano.