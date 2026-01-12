V neděli u pokladen už před čtvrtou hodinou odpoledne stojí fronta nedočkavců. V rukou či přes rameno mají pověšené brusle, děti si nesou i helmy. Nasvícenou vstupní branou procházejí do areálu zámku u Netolic.
Za branou na pokladně si vyzvedávají lístky a před nimi se otevírá zimní pohádka. Zasněžené renesanční šlechtické sídlo ještě oranžově nasvěcuje zapadající slunce.
Pracovníci zámku už na ochozech vodního příkopu zapalují první louče. A právě zamrzlá vodní plocha okolo zámku láká ty, kteří si chtějí užít opravdu nevšední zážitek.
„Že se u zámku bruslí, mi řekla kolegyně z práce a kamarádka to pak viděla i na Facebooku. Přijeli jsme od Vimperka, takže abychom se třeba kvůli frontě zase vraceli zpátky, to ne. Dáme si něco dobrého teplého, uděláme fotečku a užijeme si to. I když je tu opravdu dost lidí,“ přitakávaly kamarádky Jana s Eliškou, když si na vstupním molu zavazovaly brusle.
Otevřeno o hodinu déle
Pod zámkem se akce koná vůbec poprvé. Původně se v neděli mělo pod zámkem i za světel loučí bruslit od 16 do 18 hodin, ale protože lidí u pokladny a na parkovišti neubývalo, Kratochvíle zůstala otevřená o hodinu déle.
Celkem si v neděli přijelo k Netolicím užít romantický mrazivý večer více než osm stovek lidí. V pátek, na první speciální prohlídky, pak necelé tři stovky.
„Prosíme vás, ti, co už bruslí, venku stále čekají další a další lidé, zkusme se tu všichni na ledu v klidu vystřídat. Ať si to můžete užít všichni. Je krásná zima, pod sebou máte metr vody a navrch je patnácticentimetrový led. Takže vše je bezpečné. A ještě vás mohu pozvat na náš originální jablečný punč, který jsme pro vás vyrobili z našich jablíček přímo z našich stromků,“ hovořil už za tmy do mikrofonu kastelán zámku a jeden ze strůjců myšlenky nočního bruslení Petr Šmíd.
Zájemci se celý večer na zamrzlém příkopě opravdu poctivě střídali, do toho jim hrála folková kapela Bonsai č.3. „Je to tu úžasné, opravdu. Kdy se vám tohle poštěstí?“ chválila si jedna z návštěvnic, když se s partnerem fotili před nasvíceným zámkem.
Chci souznít s duchem zámku, říká nový kastelán Kratochvíle Petr Šmíd
„Jsme závislí především na počasí a na našich lidských silách, v neděli tu přes den pracovalo patnáct lidí a odhrnovalo sníh. Takže další bruslení je v plánu, ale uvidíme, co příroda. Pokud to vyjde, bruslili bychom zase v úterý a o víkendu večer,“ podotkl kastelán.
V pátek na led okolo Kratochvíle přijelo téměř tři sta lidí. Pak se zvedl ohromný zájem zejména na sociálních sítích a lidé v neděli vzali zámek útokem.
Bruslení měli lidé vyhrazené jen na jedné části vodního příkopu. „Okolo celého zámku bychom mohli jezdit, ale odhrabat jen ten jeden a kus a připravit tu led, nám zabralo osm hodin. Takže asi ano, ale potřebovali bychom hodně času na přípravu. Ale je úžasné, že si na Kratochvíli lidé našli cestu, protože v tomto zimním čase je zámek opravdu výjimečný. Je to vlastně italská vila, na kterou tam sníh nikdy nepadá, a proto je to nevšední pohled. Já zámku říkám spící princezna a my jí tímto zájmem pomalu probouzíme,“ těší Šmída.
Zájem o prohlídky památek roste, hostů přibylo v Třeboni i na Hluboké
Kratochvíli si koncem 16. století jako lovecký letohrádek nechal přestavět přední český velmož Vilém z Rožmberka. Původně na jejím místě stával hospodářský dvůr nazývaný Leptáč. Italské architektonické prvky pak na zámek mistrně převedl zkušený rožmberský stavitel Baldassaro Maggi z Arogna. Náročná stavba na nestabilním bažinatém podloží, dokola obehnaná vodním příkopem, byla hotová za šest let.
Dnes je Kratochvíle ve správě Národního památkového ústavu a romantický zámek každý rok láká tisíce návštěvníků.