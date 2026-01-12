Romantika jako v pohádce. Bruslaři se na zámku proháněli po zamrzlém příkopu

Autor:
  12:25
Louče hoří, led pod bruslemi příjemně křupe, opodál u stánku si vychutnáte horký punč a nad vámi se tyčí nasvícený zámek. Romantičtější noční bruslení najdete jen těžko. V neděli si ho užívaly stovky lidí na jihočeském zámku Kratochvíle na Prachaticku. A když bude zimní počasí přát, bruslit se bude na vodním příkopu i nadále.

V neděli u pokladen už před čtvrtou hodinou odpoledne stojí fronta nedočkavců. V rukou či přes rameno mají pověšené brusle, děti si nesou i helmy. Nasvícenou vstupní branou procházejí do areálu zámku u Netolic.

Za branou na pokladně si vyzvedávají lístky a před nimi se otevírá zimní pohádka. Zasněžené renesanční šlechtické sídlo ještě oranžově nasvěcuje zapadající slunce.

Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu.
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu.
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu.
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu.
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu.
9 fotografií

Pracovníci zámku už na ochozech vodního příkopu zapalují první louče. A právě zamrzlá vodní plocha okolo zámku láká ty, kteří si chtějí užít opravdu nevšední zážitek.

„Že se u zámku bruslí, mi řekla kolegyně z práce a kamarádka to pak viděla i na Facebooku. Přijeli jsme od Vimperka, takže abychom se třeba kvůli frontě zase vraceli zpátky, to ne. Dáme si něco dobrého teplého, uděláme fotečku a užijeme si to. I když je tu opravdu dost lidí,“ přitakávaly kamarádky Jana s Eliškou, když si na vstupním molu zavazovaly brusle.

Otevřeno o hodinu déle

Pod zámkem se akce koná vůbec poprvé. Původně se v neděli mělo pod zámkem i za světel loučí bruslit od 16 do 18 hodin, ale protože lidí u pokladny a na parkovišti neubývalo, Kratochvíle zůstala otevřená o hodinu déle.

Celkem si v neděli přijelo k Netolicím užít romantický mrazivý večer více než osm stovek lidí. V pátek, na první speciální prohlídky, pak necelé tři stovky.

„Prosíme vás, ti, co už bruslí, venku stále čekají další a další lidé, zkusme se tu všichni na ledu v klidu vystřídat. Ať si to můžete užít všichni. Je krásná zima, pod sebou máte metr vody a navrch je patnácticentimetrový led. Takže vše je bezpečné. A ještě vás mohu pozvat na náš originální jablečný punč, který jsme pro vás vyrobili z našich jablíček přímo z našich stromků,“ hovořil už za tmy do mikrofonu kastelán zámku a jeden ze strůjců myšlenky nočního bruslení Petr Šmíd.

Zájemci se celý večer na zamrzlém příkopě opravdu poctivě střídali, do toho jim hrála folková kapela Bonsai č.3. „Je to tu úžasné, opravdu. Kdy se vám tohle poštěstí?“ chválila si jedna z návštěvnic, když se s partnerem fotili před nasvíceným zámkem.

Chci souznít s duchem zámku, říká nový kastelán Kratochvíle Petr Šmíd

„Jsme závislí především na počasí a na našich lidských silách, v neděli tu přes den pracovalo patnáct lidí a odhrnovalo sníh. Takže další bruslení je v plánu, ale uvidíme, co příroda. Pokud to vyjde, bruslili bychom zase v úterý a o víkendu večer,“ podotkl kastelán.

V pátek na led okolo Kratochvíle přijelo téměř tři sta lidí. Pak se zvedl ohromný zájem zejména na sociálních sítích a lidé v neděli vzali zámek útokem.

Bruslení měli lidé vyhrazené jen na jedné části vodního příkopu. „Okolo celého zámku bychom mohli jezdit, ale odhrabat jen ten jeden a kus a připravit tu led, nám zabralo osm hodin. Takže asi ano, ale potřebovali bychom hodně času na přípravu. Ale je úžasné, že si na Kratochvíli lidé našli cestu, protože v tomto zimním čase je zámek opravdu výjimečný. Je to vlastně italská vila, na kterou tam sníh nikdy nepadá, a proto je to nevšední pohled. Já zámku říkám spící princezna a my jí tímto zájmem pomalu probouzíme,“ těší Šmída.

Zájem o prohlídky památek roste, hostů přibylo v Třeboni i na Hluboké

Kratochvíli si koncem 16. století jako lovecký letohrádek nechal přestavět přední český velmož Vilém z Rožmberka. Původně na jejím místě stával hospodářský dvůr nazývaný Leptáč. Italské architektonické prvky pak na zámek mistrně převedl zkušený rožmberský stavitel Baldassaro Maggi z Arogna. Náročná stavba na nestabilním bažinatém podloží, dokola obehnaná vodním příkopem, byla hotová za šest let.

Dnes je Kratochvíle ve správě Národního památkového ústavu a romantický zámek každý rok láká tisíce návštěvníků.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je...

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Osmikolka na úpravu ledu se propadla do vody.

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní osmikolka. Hasiči ji pomocí navijáku zhruba po třech hodinách vytáhli na břeh. Na přehradě připravovala bruslařskou...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Bezohlední čtyřkolkáři řádili na Šumavě. Rozryli jen den staré běžkařské stopy

Jezdci na čtyřkolkách rozryli běžkařům na Šumavě stopy

Tři jezdci na čtyřkolkách v neděli odpoledne poničili upravené běžkařské stopy v okolí Churáňova na Šumavě. Dopustili se několika přestupků, mimo jiné jezdili mimo cesty v lesích národního parku a...

Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala s papírem, zasahovalo 21 cisteren

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X.

12. ledna 2026  7:56,  aktualizováno  8:59

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Karlovarsko uniká, přehrálo i Budějovice. Mistrovští Lvi nestačili na Kladno

Volejbalisté Karlovarska slaví ve čtvrtfinále proti Odolene Vodě.

Po vypjatých bitvách v evropských volejbalových pohárech si Lvi Praha i České Budějovice prožili prohraný zápas v domácí extralize, navíc poprvé v sezoně v domácí hale. Pražané stejně jako v říjnu...

10. ledna 2026  22:45

Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno  21:51

Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou

ilustrační snímek

Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na Krumlovsku kapličtí policisté. Skončili v nemocnici, na místo byla místo mluvčí jihočeské policie...

10. ledna 2026  19:19

Sníh na tratě vyrobí přímo na olympijském festivalu. Školy mají velký zájem

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Do zahájení olympijského festivalu zbývá už jen necelý měsíc. Nejdřív začne na českobudějovickém výstavišti za dva týdny stavba ledových ploch. Organizátoři ladí program, velký zájem je mezi školami...

10. ledna 2026  10:11

Celou čekárnu vystřílím! vykřikoval muž v nemocnici. Policie jej zajistila

ilustrační snímek

Zásah policie si v pátek dopoledne vyžádal incident ve strakonické nemocnici. Čtyřiačtyřicetiletý muž se v čekárně ambulance choval agresivně a vyhrožoval střelbou. Policisté jej následně zajistili....

10. ledna 2026  9:33

Tři roky a dost. Dojedu sezonu a končím, potvrdil budějovický kouč Čihák

Trenér Ladislav Čihák z Českých Budějovic.

V Motoru finišuje třetí sezonu, která bude jeho poslední. Hokejový trenér Ladislav Čihák po konci tohoto ročníku v Českých Budějovicích skončí. „Je to stoprocentní. S asistentem Jiřím Hanzlíkem už...

10. ledna 2026  9:03

Matka napadla malé dítě, volala žena na policii. Omyl, chlapec plakal, protože upadl

ilustrační snímek

Jihočeští policisté zažili v loňském roce kromě vážných případů i řadu úsměvných či podivných událostí. Z přepadení banky se vyloupl neohlášený úklid, za úhynem ryb nebyla otrávená voda v rybníce,...

9. ledna 2026  17:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ledaři nemají čím upravit dráhu na Lipně, jejich rolba je po nehodě poškozená

Bruslení na Lipně. Pozor na tloušťku ledu, bezpečná je nejméně...

Naše technika je nepoužitelná, nemůžeme pracovat, pomozte nám. Správci ledové magistrály na Lipně shánějí peníze poté, co se v úterý pod jejich osmikolkou s radlicí probořil led a stroj skončil pod...

9. ledna 2026  15:02

Milimetry od senzace. Budějovický postup přes Piacenzu zastavil dotek sítě

Momentka ze zápasu České Budějovice - Piacenza

Volejbalisté českobudějovického Jihostroje byli ve dvojutkání Poháru CEV proti Piacenze outsidery. Ve středeční domácí odvetě přesto italský velkoklub porazili 3:1. Ale na postup do další fáze...

9. ledna 2026  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.