Žena otevřela opuštěnou krabici od bot na zastávce, byla v ní krajta

Žena o svém nálezu informovala městskou policii v pondělí před půl pátou odpoledne. Strážník pak zimou paralyzovaného hada převezl na služebnu. Proč ho někdo odložil na zastávku, zůstane zřejmě otázkou.

„Jednou z variant je, že krabici někdo zapomněl, když nastupoval do autobusu. To už by ale zřejmě hada sháněl. Spíše to tedy vypadá, že se ho takto nějaký chovatel zbavil, aniž by domyslel případné důsledky,“ popsala mluvčí strakonické police Jaroslava Krejčová.

Strážníkům se hada podařilo umístit do Přírodovědné stanice v Horažďovicích na Plzeňsku. Tamní pracovníci potvrdili, že se jedná o krajtu královskou.

„Prý byla ztuhlá a museli ji zahřívat na topných kamenech. Krajta zatím jméno nemá, vymyslí ho děti, které do přírodovědných kroužků chodí,“ dodala Krejčová.

Strakonická městská policie se podobným případem nezabývala poprvé. V srpnu loňského roku řešila případ, kdy se krajta královská ztratila chovateli ze špatně zabezpečeného terária v obci Dražejov.

Had se skrýval přes dva měsíce a po celou dobu zřejmě pobývat poblíž domu. Sousedé chovatele ji pak našli u svého vchodu do domu.