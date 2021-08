Na Strakonicku hledají krajtu, chovatel její útěk dva týdny zamlčoval

Plaz se z terária dostal kvůli nedostatečně zabezpečenému víku. Případ si převzala strakonická městská policie.

„Naši strážníci jsou mimo jiné proškolení na odchyt plazů. Policisté vyrozuměli obyvatele Dražejova, aby v případě, že hada spatří, volali na linku 156. Do dnešního dne se ho ale nepodařilo nalézt,“ informovala mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová. Dodala, že krajta královská nepatří mezi nebezpečné druhy, a lidé se proto nemusí bát.

To potvrzuje i ředitel Zoo Dvorec u Borovan Viktor Ambrož. „Opravdu není žádný důvod k obavám. Je to naprosto neagresivní druh vhodný pro začátečníky, kterého doporučuji i jako prvního hada pro děti,“ říká s tím, že krajta se dokáže velmi dobře ukrýt, a tak je dost možné, že se ani nedostala z domu chovatele.

„Z vlastní zkušenosti vím, jak těžko se doma had hledá. Záleží na tom, jaký je to byt, jak je situovaný. Dokáže se dostat do míst, kde by člověk vůbec nečekal, že by mohl být,“ míní Ambrož.

Pokud by had unikl ven, může být v jakékoliv dutině, bedně, popelnici. „Tam už je to složité, krajta je stromový had, a tak může být opravdu kdekoliv,“ uvažuje Ambrož.

Na životě krajtu neohrozí ani současné deštivé počasí a teploty kolem 20 stupňů Celsia. „Mezi lidmi je hodně zažité, že hadi potřebují vysloveně teplo, ale není to tak. Ve volné přírodě, třeba v Gambii, je také období dešťů a nižší teploty. A co se potravy týče, hadi jsou mistři v hladovění. Když nedostane nažrat půl roku, dokáže přežít ze svých rezerv,“ podotýká odborník.