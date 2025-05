Obce díky milionům od kraje vylepší sportoviště a školky, také postaví čističku

Řepečtí na Táborsku postaví vodovod, v Opařanech také na Táborsku přestěhují předškolní děti zpátky do mateřské školy, ve Zdíkově na Prachaticku se už těší na novou palubovku v tělocvičně a Přední Výtoň na Českokrumlovsku lépe zvládne s novou čistírnou odpadních vod letní sezonu a turisty.

To je jen malá část projektů, které letos Jihočeský kraj podpoří ze svého krajského investičního fondu (KIF). O dotaci žádala stovka obcí a měst, na hejtmanství vybrali polovinu z nich. Uvolní částku 243 milionů korun. Je to sice o přibližně 100 milionů méně než loni, ale jde o srovnatelně vysokou částku s dalšími předchozími roky.

„Výše požadovaných dotací byla letos více než tři čtvrtě miliardy korun. Původně jsme měli v rozpočtu k dispozici 200 milionů. Dalších 9,5 milionu máme jako zůstatek ve fondu z různých přeplatků a ještě jsme se dohodli, že alokaci navýšíme o 34 milionů korun,“ vypočítal náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek.

Kraj tak podpoří opravu nebo výstavbu různých zařízení za celkem více než miliardu, když se k tomu přidají i podíly měst a obcí. „Vzniknou tak další budovy nebo sportoviště,“ řekl náměstek.

Výběr – projekty podpořené z KIF Rekonstrukce MŠ v Adamově – ČB

Novostavba sportovního a společenského zázemí Doudleby – ČB

Přístavba k MŠ Pištín – ČB

Novostavba Domu s pečovatelskou službou Včelná – ČB

Fotbalové hřiště Chvalšiny – ČK

Rekonstrukce ZUŠ Vyšší Brod – ČK

Úpravy sportovního areálu Čkyně – PT

Pošta Partner Stachy – PT Poznámka: Zkratky znamenají okresy, ve kterých se obce nacházejí.

Dodal, že dotace míří do pěti základních oblastí. Jde o občanskou vybavenost, sportovní a rekreační zařízení, infrastrukturu, školství a sociální oblast. „Naprostá většina dotací směřuje do malých obcí. Podporu získalo letos 48 obcí, kde žije do tří tisíc obyvatel,“ uvedl Hajdušek.

V Řepeči žádali o příspěvek na stavbu vodovodu. Dosud místní čerpají vodu jen ze soukromých studní. „Připravujeme se na stavbu deset let a největším problémem bylo majetkové vypořádání,“ popsal starosta Jiří Vozábal. „Do samotných prací bychom se pustili, i když bychom nebyli úspěšní. Financování máme zajištěné,“ dodal.

První etapa bude stát podle projektu 8,5 milionu korun. Obec s necelými třemi sty obyvateli žádala o 4,2 milionu, kraj jí pošle 3,5 milionu. První část stavby zahrnuje přivaděč z dálkového vodovodu Jihočeské vodárenské společnosti a začne už letos. Příští rok čeká Řepeč druhá etapa a jak řekl starosta, opět se budou pokoušet získat pomoc. První kapky vody z obecního vodovodu by mohly vytéct z kohoutků na podzim 2026.

To v Opařanech potřebují zvýšit kapacitu školky. Jedna třída z celkově tří tam funguje na výjimku v budově základní školy. „Každým dnem se začne stavět a třída by se měla otevřít příští rok 2. ledna,“ sdělila starostka Andrea Rucká. Akce by měla stát obec s 1 400 obyvateli celkem 14,5 milionu korun. Kraj zde pomůže s částkou šest milionů.

Ve Zdíkově se 1 750 obyvateli se pustí do rekonstrukce tělocvičny, která je ve špatném technickém stavu. Kromě dětí ji využívají i místní spolky. „Celkem to bude trvat asi rok a půl. Je to tam třeba zateplit a vyměnit hrací plochu,“ popsal starosta Roman Šebánek. Na akci za 51 milionů žádali o podíl ve výši 20 milionů, kraj přispěje nakonec deseti miliony. „Přesto se do toho pustíme,“ potvrdil starosta.

KIF spolufinancuje projekty maximálně do výše 50 procent z celkových nákladů. Na jednu akci zároveň uvolní maximálně 30 milionů korun.

Přední Výtoň na Českokrumlovsku, která je u Lipenské přehrady, získá 16 milionů na výstavbu čistírny odpadních vod. „Tímto se snažíme chránit kvalitu vody v Lipenské přehradě. V Přední Výtoni žije jen pár stovek obyvatel, ale v turistické sezoně tam přijíždí tisíce lidí, a proto tomu musí odpovídat i infrastruktura,“ vysvětlil Hajdušek.