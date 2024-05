Hejtman Kuba zná vyzyvatele pro podzimní volby, hlavním soupeřem bude ANO

Největší taháky, na které budou chtít přilákat voliče, politici většinou ještě tají. Jinak je ale jisté, že chtějí do regionu dál přivádět nové lékaře a učitele či zvyšovat počty míst v domech pro seniory. Tématem bude také jako vždy i doprava a hodně bude slyšet o stavbě spaloven či fotovoltaických a větrných elektrárnách. Vždyť někde vznikají plány na až 260 metrů vysoké stožáry a ne každý je toho příznivcem.

Ve středu téma energetiky zmínili například Jihočeši 2012, kteří na tiskové konferenci představili svého lídra pro podzimní krajské volby na jihu Čech. Stane se jím opět Pavel Hroch, náměstek hejtmana pro kulturu či památkovou péči.

„Dělali jsme si průzkumy a náš voličský potenciál je až 28 procent. My bychom za úspěch považovali, kdybychom se dostali k 15 procentům hlasů a mohli dál pracovat ve vedení kraje,“ oznámil Hroch.

S kolegy chce mimo jiné dotáhnout vznik Integrovaného dopravního systému, který na rozdíl od okolních krajů na jihu Čech stále naplno nefunguje. „Myslím, že v předvolební kampani bude hodně rezonovat také téma elektráren či spaloven a toho, kolik by jich na jihu Čech nakonec mělo vzniknout,“ upozornil.

Za Jihočechy 2012 dále kandidují třeba ředitel českobudějovického biskupského gymnázia Martin Maršík nebo dlouholetý starosta Sezimova Ústí Martin Doležal.

Ve středu se představilo ještě úplně nové uskupení, a to Jihočeská veřejnost. Je složené zejména ze starostů a místostarostů jihočeských měst a obcí. Figuruje v něm místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř či Břetislav Hrdlička, starosta Strakonic. Lídra budou teprve vybírat.

Stejně jako ostatní se chtějí zapojit do získávání nových lékařů nebo chtějí přispět k výstavbě sociálních zařízení i rozvoji terénních služeb. „V kraji chceme spravedlivě rozdělovat peníze do jednotlivých okresů a šetrně plánovat celokrajské akce,“ řekl Hrdlička.

Kuba versus Kubíček

Už v úterý sdělili jméno své jedničky zástupci hnutí ANO. Stane se jím Roman Kubíček, takže se potvrdila dřívější informace MF DNES. Jeden z členů nejužšího vedení ANO se téměř jistě stane největším soupeřem dosavadního jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS. Napovídají tomu předvolební průzkumy i ohlasy samotných politiků.

Obě uskupení získala v roce 2020 dvanáct křesel v 55členném zastupitelstvu. Kuba ale se svým týmem předvedl větší vyjednávací schopnosti a brzy sestavil koalici s Jihočechy 2012, sociální demokracií a koalicí Společně pro jižní Čechy tvořenou zástupci lidovců a TOP 09.

Pokud by to letošní výsledky umožnily, určitě by tato spolupráce mohla pokračovat dál. Celé čtyři roky totiž minimálně navenek koalice funguje bez větších rozporů. Je to i tím, že programy stran a hnutí jsou z velké části stejné, a tak u mnoha věcí panuje velká shoda. V zákulisí se ale spekuluje i o povolební spolupráci ODS s ANO, pokud by to podle výsledků nemělo jiné východisko. Za ANO bude kandidovat i budějovický exprimátor Jiří Svoboda.

Zásadní také mimo jiné bude, zda si dokážou svou pozici udržet sociální demokraté, kteří prakticky na všech politických frontách vyklidili pole. V krajském zastupitelstvu ale mají šest křesel. Letos vsadili na novou tvář Tomáše Polanského, na kandidátce však nechybí ani exhejtmanka Ivana Stráská.

Ambiciozní je i koalice Společně pro jižní Čechy, kterou vede Pavel Klíma z TOP 09. Letos mají na kandidátce i členy uskupení Tábor 2020. „Myslím si, že jsme dokázali naše kompetence v oblasti školství, životního prostředí a cestovního ruchu. A stejně tak si troufáme na úspěchy v dalších oblastech,“ sdělil před nedávnem náměstek hejtmana pro školství Klíma.

STAN si jako jedničku vybral starostku Vimperka na Prachaticku Jaroslavu Martanovou. Piráty povede jejich nejvýraznější postava z krajského zastupitelstva a písecký místostarosta Josef Soumar.

Co se týká samotné kampaně, nejviditelnější je hejtman Martin Kuba. Už měl i první billboardy napříč krajem, je nejaktivnější na sociálních sítích. Na plakátech už jsou hodně vidět i sociální demokraté nebo Pavel Hroch. Další spíše vyčkávají.

Nejostřejší část předvolebního boje bude až v září po letních prázdninách. Volby samotné budou pravděpodobně někdy na přelomu září a října.