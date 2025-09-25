Sloupky, zeleň a čistota. Pěší zónu v centru Budějovic chtějí zkrášlit

Autor:
  9:19
Krajinská ulice je vstupní bránou do centra Českých Budějovic. Radnice ji chce začít zvelebovat a vyhnat z ní auta nejdříve za pět let. Na setkání s občany řešilo vedení města také dlažbu v podloubí, zeleň nebo čistotu ve spojení s hlukem.

Sjednotit dlažbu v podloubích, přidat zeleň či více předzahrádek, zajistit lepší úklid a především zklidnit dopravu. To byly hlavní body prvního společného jednání mezi zástupci města a desítkami lidí z Krajinské ulice, co v ní mají domy, byty nebo provozovny.

Krajinská ulice v Českých Budějovicích.
Vjezd mají povolený jen vozy zásobování. Ale mnohdy ho zneužívají i jiní.
Pěší zónu často využívají řidiči, kteří tam nemají co dělat.
Někteří obyvatelé Budějovic by chtěli změnit i vzhled či povrch v podloubí.
4 fotografie

Neutěšený stav jedné z nejdůležitějších ulic v centru, do níž je omezený vjezd aut, už řadu let trápí kdekoho. „Chceme z ní mít krásnou vstupní bránu do centra města a výstavní pěší zónu,“ zdůraznil na pondělním jednání náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS).

MF DNES vybrala čtyři zásadní body, jak by se měla ulice v několika etapách proměnit. Dřív než za pět let to nebude.

1. Doprava

Častý nešvar – Krajinská slouží jako zkratka pro desítky řidičů. Nedovoleně. Řada motoristů zneužívá dobu pro zásobování. „Přijede mladý kluk ráno, zaparkuje nám před domem a jde na kafe. Nic nezásobuje, jen si tam zadarmo stoupne,“ divil se jeden z obyvatel ulice.

Podle zástupců města benevolenci k průjezdu zneužívají často i nejrůznější rozvozci jídel. Situaci vyřeší s rekonstrukcí až pohyblivé sloupky. Na tom se všichni shodli.

„Sloupek si na čip zasune jen ten, kdo si to sjedná třeba na radnici. Je to jednoduché. Chce to opravdu zavést přísný režim. Cedule s sem zásobování tady v Česku snadno každý zneužívá,“ všiml si majitel jednoho z domů Miroslav Drs.

Autobusy do jednosměrky v centru Budějovic nesmějí, rozhodl soud

Mobilní sloupky, které budou moci obsluhovat jen lidé s čipy nebo přes mobilní aplikace či online formuláře, jako například mnozí řemeslníci a podobně, zamezí současnému dopravnímu problému.

„Tímto krokem chceme z Krajinské vytlačit ty, co tam nemají co dělat, a naopak pomoci těm, kteří tam bydlí a pracují,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). V jiných městech se v podobných pěších zónách sloupky už léta osvědčují.

Lidé při debatě ale zároveň poprosili radnici, aby dopravní situaci v ulici řešila důsledněji ještě předtím, než se Krajinská začne opravovat. A aby městská policie také dopravní přestupky řešila přísněji.

2. Podloubí

Na čem už na jednání taková shoda nepanovala, byla otázka řešení dlažby v podloubích. Chodníky pod nimi jsou v soukromém vlastnictví majitelů jednotlivých domů.

„Ano, ulice vypadá bídně, ale nevidím teď úplně důvod dělat všude jednotnou dlažbu. Třeba u nás máme kvalitní povrch, srovnatelný s chodníky na náměstí. Myslím si, že sjednocování chodníků není až tak fatální problém Krajinské,“ přiblížil Drs.

Město však bude chtít při rekonstrukci Krajinské trvat na jednotné dlažbě i v podloubích. I když Maroš uznal, že se na tom poté budou muset všichni shodnout a že to bude nejspíš nejtěžší oříšek.

3. Zeleň

Pěší zóna by se mohla v budoucnu i více zazelenat. Byť to nebude formou vysazování klasických stromů do rekonstruovaného městského bulváru, ale spíš s pomocí velkých květináčů se zelení.

„Jak klasické stromy rostou, později jejich kořeny ničí chodníky, zastiňují domy a podobně. Myslím si, že květníky se zelení se osvědčily například u kavárny Praži Café. Byli byste pro takovéto nádoby? “ dotazoval se náměstek Maroš přítomných.

A většina lidí v zaplněném zastupitelském sále zvedla ruku pro variantu zeleně v nádobách.

4. Čistota a sítě

V poklidné a věcné debatě o budoucnosti Krajinské ulice přišla na řadu i otázka čistoty v podloubí a na samotné ulici.

V Krajinské sídlí několik hudebních klubů a prodejen s rychlým občerstvením a ty jsou otevřené do časných ranních hodin. To pak v ulici přináší noční hluk a zejména nepořádek. Radnice lidem z Krajinské však přislíbila, že se na úklid více zaměří. A to i v podloubích, kde je často velký nepořádek hlavně okolo košů a zápach.

„Krajinská má několik minusů. Jsou to povrchy, tragický dopravní chaos a také ta čistota. Obrovským problém je ale i to, co není vidět. A to jsou veřejné sítě. Nemyslím si, že na rekonstrukci pěší zóny je přímo třeba architektonická soutěž, ale musí se pracovat systematicky,“ myslí si českobudějovický architekt Filip Dubský.

Výměna sítí bude hlavní tématem rekonstrukce ulice. Některé části jsou až 130 let staré a havárie jsou v Krajinské časté. I proto se musejí majitelé domů či provozoven dopředu připravit na to, že ulice bude rozkopaná a že například zásobování obchodů či restaurací bude v době několikaměsíční rekonstrukce dost náročné.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Sloupky, zeleň a čistota. Pěší zónu v centru Budějovic chtějí zkrášlit

Krajinská ulice je vstupní bránou do centra Českých Budějovic. Radnice ji chce začít zvelebovat a vyhnat z ní auta nejdříve za pět let. Na setkání s občany řešilo vedení města také dlažbu v podloubí,...

25. září 2025  9:19

Chceme lidem dopřát nástroj obecného referenda, říká lídr SPD na jihu Čech

Libor Vondráček je předsedou Svobodných. Ve volbách kandiduje jako lídr společné kandidátky SPD, Trikolory, Svobodných a PRO na jihu Čech. „Řekli jsme si, že teď palčivé problémy opravdu vyžadují,...

24. září 2025  18:27

Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

Poblíž jezu na řece Volyňce na okraji Strakonic našli ve středu dopoledne kolemjdoucí odložené osobní věci, dámské boty, oblečení i sportovní tašku. Protože tím vznikly obavy, že by se mohl v řece...

24. září 2025  16:46

Kraj chce u centra Budějovic vybudovat čtvrť pro tisíce lidí, koupí areál firmy

Nebývalou a obří transakci ve středu oznámili zástupci Jihočeského kraje a společnosti Viscofan. Firma opustí bývalý areál Tabačky blízko centra Českých Budějovicích a přesune svůj provoz do areálu u...

24. září 2025  13:45

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

24. září 2025  11:40

Záhadný muž z jihu Čech zůstává na psychiatrii, podle policie je to cizinec

Policisté vypátrali pravděpodobnou totožnost neznámého muže bez dokladů, který se před několika dny potuloval po Mirkovicích na Českokrumlovsku. Zanedbaný muž ve špatném zdravotním stavu podle nich...

24. září 2025  11:07

Budoucnost otáčivého hlediště v Krumlově je dál nejistá. Navzdory slibům ministra

Místo pro nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově stále není známé. Ministr kultury chtěl mít jasno do konce volebního období. Prozatím to vypadá, že se blíží shoda na přesunu točny v prodloužení...

24. září 2025  9:14

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Byty nemají sloužit jen pro ukládání peněz, říká jihočeský lídr Pirátů Soumar

Jedničkou Pirátů v Jihočeském kraji je místostarosta Písku Josef Soumar. Popisuje řešení bytové situace, protože jedním bodem programu strany je 200 tisíc domovů za čtyři roky. V rozhovoru pro...

23. září 2025  17:36

Hotelů a apartmánů už je tu dost. Místní a spolky kritizují „betonování“ břehů Lipna

Premium

Okolí lipenské vodní nádrže se v posledních letech mění na válečné pole developerů a obyvatel. Zatímco majitelé pozemků se snaží zastavovat jeho břehy rekreačními rezorty, někteří zastupitelé a...

23. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zkolabovanému řidiči zůstala po nehodě noha na plynu, z auta sršely jiskry

Díky rychlému zásahu policistů a následné spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému se podařilo poskytnout okamžitou pomoc muži, který ve Studené na Jindřichohradecku zřejmě...

23. září 2025  12:16

Nový zimní stadion v Hluboké za 325 milionů má přilákat i reprezentace

Příští rok začne stavba hokejové arény v Hluboké nad Vltavou. Využijí ji kluby, firmy i veřejnost. Podle radního Davida Šťastného se stadion pro pětitisícové město stane vedle sportovně-rekreačního...

23. září 2025  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.