Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Autor: ,
  10:53
Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze silnice I/3.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.

Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům. | foto: Repro: Jihočeský kraj

Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
17 fotografií

„Podjezd pod nádražím a most přes Vltavu do Papírenské ulice by měly mít stavební povolení do konce roku. Dotahujeme i povolení na druhou etapu jižní tangenty. V příštím roce chceme stavby zahájit nebo minimálně vybrat jejich zhotovitele,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Nejnákladnějším projektem bude tunel pod vlakovým nádražím. Jeho stavba potrvá čtyři až pět let a odhadované náklady se pohybují kolem čtyř miliard korun, z nichž by přibližně 35 procent měla hradit Správa železnic (SŽ).

Tunelu pod nádražím chybí jen stavební povolení, projekt se táhne a cena stoupá

Tunel propojí dopravu z centra města na takzvanou zanádražní silnici, která vede k nájezdu na dálnici D3. Nyní auta musejí podjíždět viadukt v Rudolfovské, který už však kapacitně nestačí, a proto se kolem něj tvoří kolony. Za železniční tratí, pod níž tunel povede, jsou čtvrti jako Suché Vrbné nebo Pohůrka, jejichž obyvatelé jezdí do práce do města.

Druhá etapa jižní tangenty propojí dálnici D3 se silnicí mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady, na kterou se napojí za Novou Vsí. Řidiči se tak vyhnou průjezdu hustou aglomerací českobudějovických satelitů jako Hodějovice, Nedabyle nebo právě Nová Ves.

Most přes Vltavu by měl do jižní části Českých Budějovic přivádět dopravu ze silnice I/3. Jde o silnici, po níž přijíždějí auta od Českého Krumlova a hraničního přechodu s Rakouskem Dolní Dvořiště. Šlo by o čtvrtý most přes Vltavu v krajském městě. Nyní musí vozidla přijíždějící od Českého Krumlova téměř do centra a vracet se po druhé straně řeky do jižní části města.

Kraj představil podobu mostu přes Vltavu, který přivede auta do Rožnova

Kromě toho chtějí České Budějovice v příštím roce začít stavbu propojení ze sídliště Máj na silnici I/3 přes Švábův Hrádek. Znamenalo by to, že řidiči z Máje a také vedlejšího sídliště Vltava by nemuseli jezdit na silnici ve směru na Český Krumlov a také na exit na D3 přes centrum.

„Příští rok proto bude z hlediska dopravních staveb pro krajské město klíčový. Jedná se o projekty, které z velké části po dlouhých letech vyřeší dopravu v aglomeraci Českých Budějovic,“ uvedl Kuba.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

Zděšení v obci na jihu Čech. Čtveřici ohrožovali muži se zbraní, jeden měl kuklu

Dvojice mužů způsobila v noci na dnešek poprask v obci Chvalšiny na Českokrumlovsku. Jeden měl kuklu a vzduchovku s optikou a mířil na skupinku čtyř lidí. Oba muži požadovali po napadených prokázání...

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  10:53

Drama v nemocnici. Agresor napadal zdravotníky, zranil policistu a ničil celu

S velmi agresivním mužem se museli potýkat strakoničtí policisté. Jeli pro něj do nemocnice, kde nadával zdravotníkům. Pak ho museli uklidňovat cestou na oddělení i v cele. Nepomáhaly ani uklidňující...

20. srpna 2025  9:35

Ideální na piknik, přečká i velkou vodu. U Vltavy otevřeli Sluneční ostrov

Dva umělé ostrovy, na kterých mohou obyvatelé Českých Budějovic trávit volný čas a odpočívat. Relax přímo ve městě nabízí nově otevřený Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží u Vltavy. Stavba je první z...

19. srpna 2025  13:02

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je...

19. srpna 2025  9:44

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:44

Nové dresy, podpisy opor i generálního partnera. Písek potěšil fanoušky

Nové kontrakty pro klíčové hráče a reprezentanty, prodloužení smlouvy s generálním partnerem i hned tři sady dresů na novou sezonu. Písečtí basketbalisté představili pro nadcházející ročník řadu ryze...

18. srpna 2025  14:42

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Geologové zkoumali lokalitu u Jaderné elektrárny Temelín, kde by mohl stát malý modulární reaktor. Jeho stavbu by chtěl ČEZ zahájit na přelomu desetiletí a zhruba v polovině 30. let by mohl začít...

18. srpna 2025  14:34

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z...

18. srpna 2025  10:07

Bývalou ubytovnu pro vojáky v Krumlově přestaví na byty pro místní

Objekty v areálu bývalých kasáren na okraji Českého Krumlova radnice postupně mění, aby v nich našli domov místní obyvatel. Staví tam bytové domy a chystá pozemky pro rodinné domy. Nyní se pustí do...

18. srpna 2025  9:15

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - ČECHY (40-60.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 931 volných pozic

Nejlepší půlrok v historii. Počty turistů na jihu Čech lámou rekordy

Ve druhém čtvrtletí roku se na jihu Čech ubytovalo téměř půl milionu hostů. Meziroční nárůst je více než osm procent. Stoupaly také údaje o návštěvnosti regionu cizinci. Zájem je hlavně ze sousedních...

17. srpna 2025  9:14

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

16. srpna 2025  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.