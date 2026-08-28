Muzeum také události zveřejnilo na svých facebookových stránkách, kde má velký ohlas a lidé samozřejmě nešetři kritikou na adresu dospělého muže, který tam poslední srpnový týden přišel se dvěma dětmi.
„Od začátku se choval podezřele, měl zvláštní otázky. Ale jasně mu kolega vysvětlil, že kartičky nejsou samostatně na prodej. Pak se na malou chvilku otočil, když odpovídal jiné ženě na otázku. Když se otočil zpět, ještě stihl zahlédnout, jak vrací muž nataženou ruku zpět od pultu,“ popsala událost Klára Janků, jednatelka Muzea iluzí, které sídlí v táborské ulici 9. května.
|
Kdo je Laser a dva záhadní Slované? Francouzi věří, že rozmluví lupiče z Louvru
Zaměstnanec muzea pak rychle zareagoval a muže z muzea vyhodil. „Bohužel si ale v tu chvíli nevšiml, že muž stihl i balíček kartiček ukrást. Toho jsme si následně všimli až na videu. Pak jsme také celou věc nahlásili na policii,“ potvrdila Janků.
Podobná věc se jim v muzeu ještě nestala, a to tudy prošly tisíce návštěvníků. Základní vstupenka pro dospělého tam stojí 349 korun, pro děti o sto korun méně a nabízí se i třeba rodinné vstupenky.
Hra motivuje k dalším výletům a turistice
A k čemu jsou zmíněné ukradené kartičky? Jsou součástí velké turistické hry TouLOVEkarta. Ta v roce 2026 dokonce získala ocenění Velká cena cestovního ruchu za nejlepší turistický produkt. Propojuje cestování s hrou a má motivovat návštěvníky k objevování regionu zábavnou formou.
Na téměř 60 místech, jako je třeba právě Muzeum iluzí, Muzeum čokolády v Táboře, Skanzen ve Vysokém Chlumci, ale i turistická Trasa do Prčice, jsou připravené karty kouzelných bytostí nebo území. Získat je lze zakoupením vstupenky, zážitku nebo nějakého produktu. Když jich je dostatečné množství, získá hráč karetní hru, a sběratel se tak může zařadit i do slosování o ceny a vyhrát třeba lego.