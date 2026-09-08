Část areálu zkrachovalé strojírenské společnosti Kovosvit MAS v Sezimově Ústí na Táborsku znovu ožívá. Firma GreMI Klima vyrábějící vzduchotechniku, která si zde pronajala prostory, začala na začátku září přebírat kanceláře a postupně zahajuje provoz.
Podle ředitele pobočky v Plané nad Lužnicí Petra Mikeše spustila také nábor nových pracovníků a oslovuje i bývalé zaměstnance Kovosvitu.
Mikeš zdůraznil, že nejde o vznik nové provozovny, ale o přesun stávající výroby. Společnost se dosud soustředila v Plané nad Lužnicí a v objektu bývalých sedlčanských strojíren. Přesun do Sezimova Ústí je podle něj reakcí na rozšiřující se zahraniční aktivity.
„Cílový stav pro roky 2027–2028 je zhruba devadesát až stodvacet zaměstnanců,“ uvedl. Přibližně třetinu mají tvořit technickohospodářské profese, zbytek dělnické pozice. „Máme vlastní nábor, ale opíráme se také o lidi, o kterých víme, že zde pracovali,“ dodal Mikeš.
Podle Pavla Berana ze skupiny STV Invest, která areál vlastní, představuje příchod GreMI Klimy první výraznou změnu po období útlumu. Uvedl, že nový nájemce obsadí rozsáhlou část komplexu. „Chce tam vyrábět. Nejsou to žádné sklady,“ řekl.
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STV Invest zároveň pokračuje v jednáních s dalšími firmami o využití zbývajících objektů i o možném navázání na někdejší produkci Kovosvitu. V areálu zůstala dokumentace, rozpracované zakázky i zásoby, které mohou být pro některé podniky využitelné. „Vedeme řadu jednání se zájemci, kteří by zde chtěli působit, případně navázat na původní výrobu,“ potvrdil.
Kovosvit MAS patřil dlouhá léta k největším strojírenským podnikům na Táborsku. Zaměstnával stovky lidí a vyráběl obráběcí stroje pro tuzemské i zahraniční odběratele. V roce 2020 ho podnikatel Michal Strnad prodal ruskému fondu Trust Union Fund. Kvůli válečnému konfliktu však přišla společnost o část zakázek, v roce 2024 přestala vyplácet mzdy a zaměstnanci začali odcházet. Soud následně zahájil insolvenční řízení.
V roce 2025 se situace dál zhoršila. Po krachu divize Machine Tools skončila i slévárna Kovosvit MAS Foundry, která ukončila výrobu a nevyplatila poslední mzdy. V celém areálu už nepokračovala žádná činnost. Insolvenční správce navrhl ukončení provozu, protože podnik neměl zaměstnance, zakázky ani obchodní vztahy. Soud rozhodl o konkurzu a o prodeji majetku jako celku.
Komplex má rozlohu 16 hektarů
Areál letos koupila společnost Tropner, která je součástí skupiny STV Invest. Zvítězila ve výběrovém řízení insolvenčního správce. Komplex o rozloze šestnácti hektarů je technicky zachovalý a nový vlastník deklaroval, že chce místo znovu oživit civilní výrobou.
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Úřad práce situaci kolem Kovosvitu sledoval od prvních potíží a s firmou tehdy úzce spolupracoval. Podle ředitele krajské pobočky Ivana Loukoty odešli zaměstnanci ve třech etapách, které odpovídaly rozdělení podniku do samostatných společností. „Nezaměstnanost v regionu nakonec nebyla významně ovlivněna ukončením výroby této firmy. Většinou se jednalo o pracovníky ve velmi žádaných profesích,“ uvedl.
Část lidí si podle něj našla práci sama, ostatním pomohl úřad práce. Dodal také, že s novým vlastníkem areálu ani nájemcem zatím nejednali. „Pokud se obrátí na Úřad práce ČR, jsme připraveni spolupracovat, zejména při náboru nových zaměstnanců a jejich dalším vzdělávání,“ doplnil Loukota.