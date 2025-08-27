Nové informace vyplývají ze zprávy v insolvenčním rejstříku. S ukončením provozu souhlasí rovněž věřitelský výbor, který tak rozhodl na své schůzi. Podle soudu by měl být podnik při konkurzu v provozu pouze v případě, kdy je pro insolvenční řízení přínosem.
„Je tomu tak tehdy, pokud provozovaný podnik přináší zisk či pokud lze při prodeji provozovaného podniku očekávat dosažení vyšší prodejní ceny než v případě prodeje podniku s již ukončenou činností. Tvrdí-li insolvenční správce, podpořen stanoviskem věřitelského orgánu, že dlužník již nemá zaměstnance, nedisponuje jakýmikoliv zakázkami či obchodními vztahy se zákazníky a fakticky tak již nepodniká, to znamená nevyvíjí soustavnou výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku, lze dospět k závěru, že provoz podniku již fakticky neprobíhá,“ uvedl v rozhodnutí soudce Miroslav Veselý.
Slévárna Kovosvitu ukončila výrobu, plat za květen zaměstnanci zřejmě nedostanou
Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Insolvenční řízení zahájil soud s Kovosvitem MAS Machine Tools loni v dubnu, když firma přestala zaměstnancům vyplácet mzdy, a ti postupně odešli.
Následně v srpnu ji soud poslal do úpadku a koncem listopadu věřitelé rozhodli, že Kovosvit skončí v konkurzu a jeho majetek se prodá. To v lednu potvrdil soud. Kovosvit Machine Tools se snaží rozhodnutí českobudějovického soudu zvrátit odvoláváním se. Mezitím insolvenční správce s věřitelským výborem připravuje prodej majetku.
Zaměstnanci slévárny Kovosvitu nedostali květnové mzdy, výpovědi zatím dát nemohou
V celém podniku Kovosvitu MAS v Sezimově Ústí už nefunguje žádný závod. Letos v srpnu zahájil soud insolvenční řízení se slévárnou Kovosvit MAS Foundry. Návrh podala jedna ze zaměstnankyň firmy. Slévárna ukončila činnost v květnu a nevyplatila zaměstnancům poslední mzdy.
Kovosvit MAS patřil do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly několik stovek milionů. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu přišla firma o dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.