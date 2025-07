Na Lipně je skutečně velký výběr míst ke koupání, ať už je to v Černé v Pošumaví, či přímo v Lipně nad Vltavou, oblíbená je také Přední Výtoň (na snímku) či Jenišov nedaleko Horní Plané nebo nenápadná, ale o to krásnější Radslav a řada dalších lokalit. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Hygienici na jihu Čech sledují kvalitu vody výhradně ve stanovených koupacích oblastech. „Na konci června vykazovala voda prakticky ve všech sledovaných koupacích oblastech nebývale dobrou jakost. S výjimkou vody u pláže v Horní Plané a pláže u Lipna nad Vltavou hodnotíme všechny lokality stupněm jedna,“ uvedla ředitelka jihočeské KHS Kvetoslava Kotrbová.

Bezpečné podmínky pro koupání tak aktuálně hlásí lokality Radava a Podolsko na Orlické nádrži, rybníky Hejtman a Staňkovský na Jindřichohradecku i Lipno v oblasti Černé v Pošumaví. Tam všude je voda hodnocená nejvyšší známkou.

„U pláže v Horní Plané byla na stupni tři. Podle aktuálního rozboru je vhodná ke koupání. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezony je však souhrnně hodnocená jako voda se zhoršenou jakostí,“ upřesnila Kotrbová.

K hodnocení využívají hygienici pětibodovou stupnici, přičemž pětka znamená zákaz koupání. Výsledky nových testů zveřejní ve čtvrtek 10. července.

Velmi dobře dopadl i monitoring v táborské nádrži Jordán, kde si voda udržuje po celý červen vysokou průhlednost. V rekreačně využívané části dosahuje v průměru tří metrů, což je zlepšení oproti loňskému červnu o zhruba jeden metr. Jen v přítokové oblasti je průhlednost nižší, okolo 90 centimetrů.

„Nízké množství řas a sinic přispívá k čistotě vody, která má u hladiny teplotu kolem 24 stupňů Celsia a dostatek kyslíku, takže rybám a dalším živočichům se daří,“ uvedl vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy Jan Potužák.

Wake park na Jordánu

Od příští sezony navíc Táborští využijí novou vodní atrakci, soukromý investor chce na Jordánu v části pod Sladovnou vybudovat wake park. Wakeboarding kombinuje prvky snowboardingu s plavbou na vodě pomocí lanového vleku.

Za čistou vodou a písečnými plážemi lidé míří také k Suchdolu nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Možnost k osvěžení tam nabízí pískovna Tušť, kde je koupání oficiálně povolené. „Je tu fajn zázemí. Auto necháváme na parkovišti a po koupání si můžeme dát v kiosku nanuk. Hodně lidí využívá i půjčovnu paddleboardů,“ pozoruje Josef, jenž za koupáním na tušťskou pískovnu jezdí řadu let.

V krajině je obecně sucho

I když je kvalita vody na počátku prázdnin příznivá, meteorologové nadále upozorňují na pokračující sucho v krajině a tím i snižování stavů vody. A to kvůli modelům, které odhadují letos v létě nadprůměrné teploty. Nejhorší situace je v současné chvíli okolo řeky Lužnice.

Podle Tadeáše Gregora z budějovické pobočky hydrometeorologického u ústavu by pomohly trvalejší srážky. „To znamená tlaková níže, nasycená vodou z oceánů, která by se přesunula na naše území. Tak by se plynule nasytila krajina,“ popsal. Proto nelze posuzovat období sucha jen z odečtů srážek, i když ukazují průměrné hodnoty. Může jít o lokální bouřky, kde sice hodně naprší, ale současně také voda velmi rychle z krajiny odteče.

Stejné závěry publikoval také web Intersucho. Podle něj by se tento týden stav mohl mírně změnit k lepšímu. Nicméně zdejší specialisté předpokládají sucho až do konce prázdnin. S přispěním Markéty Sedláčkové.

Kvůli nedostatku srážek zůstává po rekonstrukci česel dál napůl prázdný třeba nejvýše položený rybník v regionu Olšina nedaleko Lipna.