Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Autor:
  10:50
Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a doufají, že bude méně deštivých dní než v loňském červenci. Výraznější novinky v areálech neplánují, jen v Kaplici chystají nový bazén.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
13 fotografií

Českobudějovická plovárna na Sokolském ostrově letos zvýší vstupné. Nový ceník počítá s celodenním vstupem za 150 korun pro dospělé a 130 korun pro mládež, děti mají vstup zdarma. Po 17. hodině se ceny snižují. Sezonu zde zahájí 30. května. Na rodiče malých dětí tu čeká upravené zázemí s větším prostorem. Před vstupem do této části je nově založený trávník, který ještě potřebuje čas, aby zarostl.

V Kaplici na Českokrumlovsku finišují s projektovou dokumentací pro stavební povolení. Podle starosty Libora Lukše by se rádi pustili do netradičního spojení současného přírodního koupaliště s novou venkovní plovárnou, jejíž bazén by měl nerezovou vanu.

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni.
13 fotografií

„Ještě na podzim bychom chtěli kopnout, hodně bude záležet na tom, zda dáme dohromady peníze,“ upřesnil Lukš. Akce by měla stát 150 milionů korun, kterou chce Kaplice částečně financovat úvěrem. S dotací nemohou počítat, podle starosty jsou vypsané pouze pro stavby vnitřních bazénů.

„Je tu také možnost, že by se celá stavba neuskutečnila naráz, ale postupně v několika dílčích etapách,“ doplnil.

Historie koupání v Praze. Dámy za závěsem, neplavce pověsili na bidlo

Borovany na Českobudějovicku letos dokončily další úpravy svého přírodního koupaliště Lazna. Město nechalo bazén kompletně vypustit a vystříkat, aby byla voda na začátku sezony co nejčistší. „Fólie se musí čas od času vyčistit,“ komentoval starosta Vít Fialka.

Největší letošní investicí však byla výměna povrchu kolem vany bazénu. Původní voděodolný lepený kamínek se začal drolit, a tak ho museli odstranit a nahradit novým. Práce vyšly zhruba na 700 tisíc korun. Napouštění se tak kvůli opravám mírně zdrželo, ale k 1. červnu by mělo být vše připravené.

Ve Stropnici je vstup zdarma

Horní Stropnice na Českobudějovicku otevře své venkovní koupaliště na začátku června. Podle provozovatele Radka Pilečka začnou s napouštěním na konci května. Návštěvníci tu mají k dispozici bazén s délkou 55 metrů, kde na jedné straně je hluboký dva metry a na druhé je brouzdaliště s hloubkou kolem jednoho metru.

Vstupné se tu neplatí, poplatky jsou jen za kempování v přilehlém areálu. „Dospělý zaplatí dvě stě korun, děti od pěti do 18 let sto korun,“ upřesnil. Psi mají pobyt zdarma.

Loňská sezona byla podle něj slabá. „Červenec propršel, takže byla podprůměrná. Doufáme, že letos to bude lepší,“ naznačil. Koupaliště využívají místní, ale i lidé z Českých Budějovic, kteří sem jezdí právě kvůli volnému vstupu. Objevují se i návštěvníci z Rakouska a velkou část tvoří cyklisté, kteří se přijedou zchladit při svých cestách Novohradskými horami.

Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku otevře sezonu 1. června. V areálu teď řeší běžnou údržbu a drobné opravy, nic mimořádného letos nechystají. A stejně jako jinde i tady doufají, že počasí letos ukáže přívětivější tvář. „Loni byla nejhorší sezona, co jsem zde zažil, bylo to hodně špatné, celý červenec propršelo,“ připomněl provozovatel Roman Rákosník.

Hurá do plavek. Na plovárny zatím chodí jen otužilci, ceny zůstávají stejné

Koupaliště v Bechyni na Táborsku spustilo předprodej permanentek na sezonu 2026, a to včetně nové rodinné varianty 2 + 2. Akční ceny platí do 24. května. Areál chtějí otevřít nejpozději 1. června, bude záležet na počasí.

Návštěvníci však mohou už nyní zdarma využít vstup do části pro sportovní aktivity, kde jsou k dispozici například trampolíny nebo stolní tenis. V provozu bude i občerstvení.

Písecká plovárna U Václava už začala sezonu v půlce května. Areál se přes zimu dočkal obnovy oplocení. To původní bylo ve špatném technickém stavu a muselo pryč. Nový plot končí až u Otavy, navzdory složitému svažitému terénu. Nájemci kabinek z loňska mají čas na úhradu do 24. května, poté budou místa uvolněna dalším zájemcům.

Město zároveň řeší, jak naložit se starým venkovním bazénem pod hradbami. Písek mezitím staví nový plavecký areál pod lesnickou školou, kde kromě tří vnitřních bude i venkovní sportovní bazén.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

ilustrační snímek

Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

Sprosté urážky a výhrůžky. Trenér seřval sedmnáctiletou rozhodčí v lize fotbalových žáků

Premium
ilustrační snímek

Urážky a vyhrožování neváhal použít asistent píseckého trenéra Filip Šťastný při utkání druhé ligy mladších žáků proti Motorletu Praha. Nadával teprve sedmnáctileté hlavní rozhodčí, která ho následně...

Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že...

Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a...

23. května 2026  10:50

Řidič utopil auto uprostřed rybníka. Nikdo nechápe, jak se tam dostal

Osmatřicetiletý řidič na Jindřichohradecku utopil auto Audi RS6 v rybníce. Když...

Osmatřicetiletý řidič na Jindřichohradecku utopil auto v rybníce. Když přijeli hasiči auto vyprostit, tak viděli jen střechu vozidla splývající s hladinou rybníka asi 20 metrů od břehu.

22. května 2026  21:32

Gang dealerů rozprodal deset kilo kokainu za 15 milionů. Vozili ho z Prahy

Dealery kokainu zadrželi kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou.

Kriminalisté a vyšetřovatelé z jihočeského Toxi týmu společně se zásahovou jednotkou zadrželi dealery prodávající kokain v Jihočeském kraji. Šest mužů skončilo ve vazbě. Podle policie rozprodali...

22. května 2026  14:47

Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce...

22. května 2026  12:46

Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun.

Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty...

22. května 2026  10:04

Projíždějí těsně před lokomotivami. Majitel úzkokolejky se zlobí na neukázněné řidiče

Premium
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky...

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček se v rozhovoru ohlíží za více než měsícem víkendového provozu a zamýšlí se nad tím, co přinesou od posledního květnového týdne každodenní jízdy....

21. května 2026

Opilý muž s nožem obtěžoval v kempu trojici žen. Odzbrojily ho a zahnaly do lesa

Policejní pes Urko dopadl podezřelého muže. (21. května 2026)

Opilý muž v kempu na Lipensku vytáhl na tři ženy nůž a vyhrožoval jim zabitím i podpálením karavanu. Ženy ho ale odzbrojily a útočník utekl do lesa, kde ho vypátral policejní pes.

21. května 2026  13:44

Promluvil trenér, který vyhrožoval 17leté rozhodčí. Popsal, co následovalo

Premium
Dětský fotbal - ilustrační foto

Stopku na mnoho zápasů a k tomu pokutu od disciplinární komise dostal asistent trenéra píseckých mladších žáků Filip Šťastný, který o víkendu urážel sedmnáctiletou fotbalovou rozhodčí a vyhrožoval...

21. května 2026

V budějovické Setkávárně vás obslouží handicapovaní. Nabídnou kávu i zmrzlinu

Začala přestavba nevzhledného zákoutí na českobudějovickém sídlišti Vltava....

Část náměstíčka na českobudějovickém sídlišti Vltava obsadili stavaři. Pustili se do úprav objektu, který ještě nedávno tvořily jen prázdné přístřešky bez využití. Budují zde Setkávárnu, kde budou...

21. května 2026  9:22

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

20. května 2026  14:56,  aktualizováno  15:01

To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody

Mladá rysice Jane v areálu zvířecího výběhu Neuschönau. Brzy ji ochránci...

Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v České republice, kdy se podařilo zachránit rysí kotě...

20. května 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.