V přijímacím řízení na střední školy v Jihočeském kraji uspělo 93 procent žáků. Komu to nevyšlo, má šanci v druhém kole. Uchazeči měli podle krajského úřadu zvýšený zájem o technické obory a lycea....

Při pozemních pracích v obci na Českobudějovicku se stala dnes odpoledne tragédie. Řidič bagru nacouval do muže, který utrpěl vážná poranění, jimž na místě podlehl. Případ si k dalšímu vyšetřování...

Jihočeský kraj pošle obcím 243 milionů korun, aby podpořil jejich rozvoj. Je to přibližně o 100 milionů méně než loni, ale jde o srovnatelně vysokou částku s dalšími předchozími roky. Krajský...

Osmdesátiletý senior utrpěl vážná zranění poté, co ho ve Vodňanech na Strakonicku srazil vlak. Kolem kolejí se pohyboval, protože se z nich snažil odehnat svého psa. Vrtulník muže transportoval na...

Skoro 42 tisíc návštěvníků loni vyrazilo na oblíbené veletrhy Hobby a Czech Food Expo. Také letos se uskuteční společně, na českobudějovickém výstavišti začínají ve čtvrtek a potrvají do neděle.

Dodávka vylétla ze silnice, zastavila se až o strom. Řidič je těžce zraněný

Ve středu před polednem havaroval řidič dodávky u Pištína na hlavním tahu z Českých Budějovic do Písku. Šofér se svým vozem vylétl ze silnice a narazil do stromu. S těžkými zraněními byl odvezený do...