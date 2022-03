Umělci navrhli výzdobu nik budějovického kostela, původní malby vybledly

„Malby v průběhu staletí bledly, až postupně zmizely. Siluety postav byly v nikách patrné ještě na počátku 20. století, jak dokládají dobové fotografie. Dnes již po nich nejsou ani stopy,“ vysvětlila historička umění a kurátorka výstavy Milena Hajná z Národního památkového ústavu.

Rekonstrukce původní výzdoby není možná, proto památkáři vyhlásili veřejnou soutěž na výtvarný návrh nového ztvárnění výzdoby tří nik. Přihlásilo se do ní 29 umělců z různých oborů. Zaslané práce jsou vystavené v galerii Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí.

Mezi návrhy jsou tradiční náměty, ale i ty odrážející moderní umění. Někteří počítají s využitím klasické techniky malby do mokré omítky, jiní zvolili méně obvyklou reliéfní sochařskou techniku do bronzu či práci s kovovými deskami a sklem.

Soutěž ukázala, že existuje mnoho možností, jak původní náměty vnímat a uchopit. Všechny tři motivy jsou navíc velmi aktuální.

„V souvislosti s covidovou epidemií můžeme připomenout svatou Alžbětu, zakladatelku špitálů, patronku zdravotních sester a osiřelých dětí. Pieta je ponurý výjev, ve kterém matka truchlí nad tělem mrtvého syna. Nejsvětější Trojice odkazuje na nezištnou lásku, vzájemnou úctu, toleranci, světlo a naději,“ přiblížila Hajná.

Některé návrhy odráží původní barokní styl a přibližují se originální výmalbě interiérů špitálního kostela, který stojí na Pražské třídě. Jiní autoři pojali náměty čistě symbolicky.

„Je zde i návrh, který pracuje se sklem jako s materiálem blízkým člověku. Jiný z návrhů odkazuje na estetiku středověkých vitráží s jasně definovanými linkami. V několika případech působí návrhy pro jednotlivé výklenky jako navzájem propojená krajina,“ dodala Hajná.

Někteří autoři podle ní vytvořili svá díla ovlivněni emocemi, které v nich vyvolalo vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. O vítězi rozhodne odborná porota.

Zájemci si mohou výstavu prohlédnout do 8. dubna, otevřená je od pondělí do pátku vždy od 10 do 16 hodin.