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Jihočeský kraj podpořil Korzo Národní. Není to jen pražská akce, řekl Kuba

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  13:10
Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se...

Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se koná v rámci iniciativy Díky, že můžem. (17. listopadu 2024) | foto: ČTK

Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se...
Pražská Národní třída se 17. listopadu promění v korzo pulzující bohatým...
Lidé zapálili svíčky na Národní třídě k připomenutí událostí 17. listopadu...
Lidé zapálili svíčky na Národní třídě k připomenutí událostí 17. listopadu...
12 fotografií
Jihočeský kraj podpoří letošní připomínku událostí 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě. Rada kraje schválila na svém jednání finanční dar ve výši 300 tisíc korun spolku Díky, že můžem, který každoročně pořádá akci Korzo Národní. Rozhodnutí přichází v reakci na odmítnutí finanční podpory ze strany ministerstva kultury.

Hejtman Martin Kuba považuje rozhodnutí ministerstva za špatné. „Připomínka listopadových událostí přece není nějakou lokální pražskou akcí. Je záležitostí nás všech. Právě tam v roce 1989 začaly události, díky kterým jsme získali svobodu. Proto jsme se na radě kraje rozhodli organizátory podpořit,“ uvedl Kuba.

Pro hejtmana mají listopadové události také osobní význam. Jako student se v roce 1989 zapojil do činnosti stávkového výboru v Českých Budějovicích a byl přímým účastníkem tehdejšího dění. Dodnes vzpomíná na to, jak rychle se studenti a občané dokázali spojit napříč celou zemí.

Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se koná v rámci iniciativy Díky, že můžem. (17. listopadu 2024)
Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se koná v rámci iniciativy Díky, že můžem. (17. listopadu 2024)
Pražská Národní třída se 17. listopadu promění v korzo pulzující bohatým společenským a kulturním děním již po desáté.
Lidé zapálili svíčky na Národní třídě k připomenutí událostí 17. listopadu 1989. Koná se v rámci iniciativy Díky, že můžem. (17. listopadu 2024)
12 fotografií

„Jsem ročník 1973 a revoluci jsem zažil jako student ve stávkovém výboru v Budějovicích. Za několika dní jsme se dokázali spojit po celé zemi. Pro mě osobně i pro kolegy z vedení kraje je proto podpora této akce důležitým symbolem. A právě proto bych chtěl vyzvat i další kraje a města, aby se k naší podpoře symbolicky připojily,“ doplnil hejtman.

Korzo Národní patří mezi nejvýznamnější celostátní akce připomínající Den boje za svobodu a demokracii. Každoročně proměňuje pražskou Národní třídu v místo setkávání, vzpomínek, kulturních vystoupení i veřejných diskusí. Také letošní ročník, který se uskuteční 17. listopadu, propojí historickou paměť se současnými společenskými tématy a nabídne program přístupný široké veřejnosti.

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„Jako politik si uvědomuji, díky čemu můžeme dnes svobodnou politiku vést, díky čemu můžeme nesouhlasit, debatovat a dokonce spolu bojovat o prosazení navrhovaných řešení. Je to díky společenské změně, která začala na Národní třídě, a občanské společnosti, která ji tam započala. Nepodpořit takové výročí znamená buď nepochopení, nebo vyhlášení kulturní války těm, kterým by každý politik, který to s Českem myslí dobře, měl být spíš vděčný,“ zdůraznil Martin Kuba.

Schválený finanční dar ve výši 300 tisíc korun má pomoci zajistit letošní ročník Korza Národní. Jihočeský kraj se tak připojuje k připomínce jedné z nejvýznamnějších událostí novodobých českých dějin a vyjadřuje podporu občanským aktivitám, které její odkaz předávají dalším generacím.

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