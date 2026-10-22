Hejtman Martin Kuba považuje rozhodnutí ministerstva za špatné. „Připomínka listopadových událostí přece není nějakou lokální pražskou akcí. Je záležitostí nás všech. Právě tam v roce 1989 začaly události, díky kterým jsme získali svobodu. Proto jsme se na radě kraje rozhodli organizátory podpořit,“ uvedl Kuba.
Pro hejtmana mají listopadové události také osobní význam. Jako student se v roce 1989 zapojil do činnosti stávkového výboru v Českých Budějovicích a byl přímým účastníkem tehdejšího dění. Dodnes vzpomíná na to, jak rychle se studenti a občané dokázali spojit napříč celou zemí.
„Jsem ročník 1973 a revoluci jsem zažil jako student ve stávkovém výboru v Budějovicích. Za několika dní jsme se dokázali spojit po celé zemi. Pro mě osobně i pro kolegy z vedení kraje je proto podpora této akce důležitým symbolem. A právě proto bych chtěl vyzvat i další kraje a města, aby se k naší podpoře symbolicky připojily,“ doplnil hejtman.
Korzo Národní patří mezi nejvýznamnější celostátní akce připomínající Den boje za svobodu a demokracii. Každoročně proměňuje pražskou Národní třídu v místo setkávání, vzpomínek, kulturních vystoupení i veřejných diskusí. Také letošní ročník, který se uskuteční 17. listopadu, propojí historickou paměť se současnými společenskými tématy a nabídne program přístupný široké veřejnosti.
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„Jako politik si uvědomuji, díky čemu můžeme dnes svobodnou politiku vést, díky čemu můžeme nesouhlasit, debatovat a dokonce spolu bojovat o prosazení navrhovaných řešení. Je to díky společenské změně, která začala na Národní třídě, a občanské společnosti, která ji tam započala. Nepodpořit takové výročí znamená buď nepochopení, nebo vyhlášení kulturní války těm, kterým by každý politik, který to s Českem myslí dobře, měl být spíš vděčný,“ zdůraznil Martin Kuba.
Schválený finanční dar ve výši 300 tisíc korun má pomoci zajistit letošní ročník Korza Národní. Jihočeský kraj se tak připojuje k připomínce jedné z nejvýznamnějších událostí novodobých českých dějin a vyjadřuje podporu občanským aktivitám, které její odkaz předávají dalším generacím.