Prodej sudového piva je kvůli omezením na nule, lidé více kupují lahvové

Hospodám, barům či restauracím vládne už několik týdnů ticho. To přidělává starosti i pivovarům, které trápí pokles prodeje sudů často až na nulu. Ztráty alespoň částečně nahrazují vyšší čísla z obchodů.



„To, čeho jsme se obávali, se potvrdilo. Opět se zavřely všechny restaurace a není dovoleno ani pití alkoholu na veřejném prostranství, takže výsledek může být jediný, tedy nulový prodej sudového piva. Je otázkou, jak dlouho tohle potrvá,“ hodnotí ředitel strakonického pivovaru Dudák Dušan Krankus.

„Výstav za letošní říjen ve srovnání s tím loňským poklesl o 20 procent. V případě restaurací či hospod bychom se bavili o poklesu ještě větším,“ líčí Krankus.

Jedním dechem dodává, že se na druhou stranu zvedl prodej piva v obchodních řetězcích. „Nemáme to ještě úplně vyčíslené, ale v případě baleného piva nám čísla stoupla o zhruba pět procent,“ uvádí ředitel. Prodej pak v případě Dudáka nepoklesl v Maďarsku a na Ukrajině, kam vyváží. K propadu naopak došlo na Slovensku.

Nouzový stav a nařízená opatření částečně změnila i práci uvnitř pivovaru. „Samotný proces vaření, respektive technologie výroby se nijak nemění. Je ale samozřejmé, že se nebude tolik vařit, sudovat, filtrovat a tak dále, protože cítíme faktický propad o desítky procent,“ přiznává Krankus, kterého uzavření hospod mrzí.

Samson hlásí optimistická čísla v exportu

I přes složitou situaci ale zatím podnik, který zaměstnává několik desítek lidí, neřešil propouštění a jeho vedení to ani neplánuje.

„Lidé u nás nezřídka pracují desítky let, bylo by to bolestivé pro obě strany. Využijeme částečně program Antivirus B, popřípadě Agricovid, abychom k tomuto kroku přistoupit nemuseli. Nějak se s tím popasujeme. Podobné problémy mají i jiné firmy a budeme doufat v brzký návrat k normálnímu životu,“ shrnuje ředitel, jenž má v pivovarnictví zkušenosti například z Ruska, Uzbekistánu či Bosny a Hercegoviny.

Výstav propadl také českobudějovickému Samsonu. Přesná čísla pivovar neuvedl. „Prodeje sudového piva jsou teď minimální a vypadá to, že ještě nějakou dobu budou. Zákazníci se samozřejmě přeorientovali a kupují více v lahvích. Po létě to vypadalo, že bychom loňský výstav mohli překonat, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ uvádí ředitel Daniel Dřevikovský. Loňská hodnota byla 88 tisíc hektolitrů.

Na jaře Samson kvůli koronaviru zastavil linku na stáčení do sudů, ale pivo ve zhruba 1 500 sudech vylévat nemusel. Vše se podařilo prodat díky slevám. Nyní je podle ředitele sudová linka odstavená znovu, stejně jako v březnu.

Pivovar vyváží zboží do téměř 30 států. „Prodeje tam zatím vypadají optimisticky. Nerad bych to zakřikl. Vše se může obratem změnit v souvislosti s tím, jak reagují na covid19 vlády zemí, kam exportujeme,“ naznačuje ředitel pivovaru, který patří do americko-belgické nadnárodní společnosti AnheuserBusch InBev.

Podle Dřevikovského je zatím těžké předpovídat případné ztráty. „Propady tržeb z jara se podařilo vykompenzovat díky silným prodejům v létě. Češi trávili léto doma, a tak konzumovali naše pivo v tuzemsku. Ztráty teď způsobuje zavření restaurací a jen těžko lze odhadovat, kdy se prodeje znovu rozběhnou,“ dodává s tím, že kvůli složité situaci nebylo nutné propouštět.

Budvar čeká podobné výsledky jako loni

Provoz linky na stáčení do sudů omezil také národní pivovar Budějovický Budvar. Podle ČTK ztrácí týdně na tržbách sedm až deset milionů korun. Podnik zaměstnává zhruba 670 pracovníků, někteří jsou doma, ale výrobu to neohrožuje.

I přes složitou situaci by měl Budvar letošní rok ukončit v podobných číslech jako ten loňský. Tehdy byl obrat tři miliardy a zisk po zdanění se zvedl o čtyři procenta na 278 milionů. Vyplývá to z výroční zprávy.

Z nouzového stavu nemají radost ani menší pivovary. Třeba Hulvát z Truskovic na Strakonicku prodal v říjnu jen polovinu toho, co si koupili zákazníci za celé září. I tam pocítili, že se naopak zvedla poptávka v obchodech.

„My jsme museli úplně zastavit výrobu, protože nyní nelze ani odhadnout, kdy se uvolní jednotlivá restriktivní opatření a kdy by mohl odbyt opět vzrůst. Většinu produkce teď prodáváme v lahvích,“ líčí jednatel Marek Bastl.

„Naštěstí jsme zatím nemuseli žádné pivo vylévat. Přestože je nyní práce v pivovaru významně méně a nečerpáme žádnou pomoc od státu, nepropouštíme. Šikovní zaměstnanci jsou pro produkci kvalitního piva naprosto klíčoví,“ dodává Bastl.