Čas úspor bude bolet sportovce a kulturu, města přicházejí o miliony

Už po krušném jaru na jihočeských radnicích věděli, že peněz od státu dostanou méně. Nyní mají odhady, kolik budou jejich kasy tratit za letošek na daňových příjmech, a chystají úspory.

Třeba Strakonice přijdou skoro o 50 milionů korun. Proto zastupitelé na zatím posledním zasedání rozhodli o škrtech v rozpočtu. Zaprvé, chtějí ušetřit na provozu města. Kulturní středisko tak dostane o čtyři miliony korun méně. Odloží se i některé investice, třeba rekonstrukce Volyňské ulice za devět milionů.

Město dále nevyplatí některé peníze na podporu sportu ani prospěchová stipendia. Další úsporu znamenalo zrušení letošního ročníku tradičního dudáckého festivalu.

„Co jsme mohli, to jsme škrtali. Věci, které neohrozí přímo chod města. Omezili jsme příspěvky na sport dospělých, něco na kulturu. Jsou to věci, které nepotřebujete pro život, ale které vás ochudí psychicky. Tak ten jeden rok to musíme vydržet,“ uvádí starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).

Stejně jako další města, i Strakonice dostaly od státu jednorázovou kompenzaci. V tomto případě 28,3 milionu korun.

Cestu odkládání velkých investic volí v Prachaticích, kde bude ztráta za tento rok činit 20 až 30 milionů. Kompenzační bonus pokryl 13 milionů. V plánu měli Prachatičtí stavět v prostoru bývalého letního kina u Štěpánčina parku, kde by vznikl nový multifunkční areál.

Cena amfiteátru pro promítání, divadlo i další kulturní a společenské akce bude asi 50 milionů korun. Podle starosty Martina Malého (Nezávislí) je záměr v ohrožení a nejspíše bude muset počkat do dalších let.

„Navíc už jsme rozhodli odložit opravy na koupališti Hulák za 15 až 20 milionů korun. Akci jsme posunuli na neurčito. Naštěstí se poslední provizorní rekonstrukce bazénové vany povedla a nehrozí, že by se někdo pořezal o odštěpky. Úpravy budou stačit určitě až příští sezonu, možná i přespříští,“ přidává Malý.

Někde se však škrtat nedá. V Písku nemohou čekat s opravou lávky přes městský ostrov, která je v havarijním stavu a její oprava je plánovaná na první polovinu příštího roku. Práce spolknou přes 40 milionů korun.

„Necháváme pokračovat i akce s dotačními tituly, třeba na úpravy školních budov. Máme už plány s novým bazénem, i ten chceme postavit. Dokončit chceme i opravy ulic,“ vyjmenovává starostka Eva Vanžurová (Pro Písek).

Písečtí odložili například značení cyklostezek nebo opravy hájenek. Na daňových příjmech přijde město podle hrubých odhadů o 50 až 55 milionů korun, kompenzace od státu činila 38 milionů.

V Táboře chtějí škrtat drobnější akce, které počkají

Razantní zásahy zatím nezvažují ani v Táboře. „My odhadujeme ztráty 66 milionů, ale jako kompenzační bonus jsme získali 43 milionů korun. Kolik budeme tratit příští rok, to jsou skutečně hrubé prognózy. Mohlo by to být až 93 milionů, ale uvidíme, jak se situace vyvine,“ vyhlíží šéf táborské radnice Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Město se chystá vzít padesátimilionový úvěr. „Za 45 milionů korun nás čeká poslední etapa rekonstrukce Budějovické ulice. Škrtat budeme pouze drobnější akce, co počkají. Ještě musíme probrat, které to budou,“ přidává.

Strategii nevypouštět investice volili i v Českém Krumlově. „Nejspíše se tomu však nevyhneme. Chceme nahradit příjem poplatky z pobytu nebo vstupného, to však ještě nemáme projednané. Pokud by se na tom zastupitelé neshodli, dojde ke škrtům,“ komentuje starosta Dalibor Carda (SN-Město pro všechny) s tím, že o případných úsporách budou teprve jednat.

Prioritou je pro vedení města začít s rekonstrukcí hřbitova, který je v současném stavu ostudou města. Český Krumlov za letošek přijde na daních o necelých 50 milionů. Kompenzace od státu je přes 15 milionů.

Města dostala 1 200 korun za jednoho obyvatele. České Budějovice tak získaly 118 milionů. Zároveň však musí krajské město počítat s mnohem vyšším daňovým výpadkem než jinde, podle odhadu 267 milionů korun.

V Jindřichově Hradci přijdou na daňových příjmech o 50 milionů, stát jim připsal 27milionovou kompenzaci. Tamní radnice snížila výdaje odboru rozvoje o tři miliony korun. Nedojde tak zatím například k rekonstrukci dětského hřiště na sídlišti Vajgar, odkládají i rozšíření domu s městskými byty ve Václavské ulici.