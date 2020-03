Třeboň nabídla lidem v karanténě nákupy. Vozit je budou strážníci

Zprávu zveřejnila třeboňská radnice dnes ráno. „Přemýšleli jsme nad tím, že se omezení mohou dotknout lidi, kteří přijeli z dovolené a mohli se kvůli karanténě dostat do nepříjemné situace. To přitom nemusí být jejich chyba či nezodpovědnost. Většina obyvatel má nějakou rodinou, ale jsou tady i jednotlivci a pro ně by mohl být problém si sehnat základní potraviny. Pro ty jsme službu vytvořili,“ vysvětlil starosta Jan Váňa (ODS).

Informace najdou obyvatelé více než osmitisícové Třeboně na webu a facebookovém profilu města. Od 8 do 18 hodin mohou lidé v karanténě kvůli koronaviru volat na linku 384 724 271.

Tam nahlásí své jméno, bydliště a datum ukončení karantény. Nákup v hodnotě 500 korun jim pak přivezou strážníci městské policie. „Lidé částku hned nemusí platit. Uhradí ji městu ve chvíli, kdy jim skončí karanténa,“ vysvětlil starosta Váňa.

Podle něj zatím není jasné, kolik lidí je ve městě v karanténě. „Dotazovali jsme se na hygienu, ale číslo jsme se nedozvěděli. Já osobně vím o několika lidech, minulý týden se to týkalo asi tří rodin. Přesný počet ale teď neznáme,“ dodal Váňa.