Železnici na trase Budějovice - Praha chtějí stavět pomocí soukromých peněz

A mezi projekty vhodné pro PPP je zařazený je právě i tento jihočeský úsek železničního koridoru.

PPP projekt zjednodušeně znamená, že by zhotovitel na vybudování trati použil vlastní prostředky a stát by mu pak investované peníze splácel. Podle tohoto modelu nyní v Česku roste první velký projekt a shodou okolností také na jihu Čech, je to dálnice D4 v úseku zhruba mezi Pískem a Příbramí.

PPP by stát chtěl využít ještě u železničního spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla. U obou staveb potvrdily studie proveditelnosti výhodnost vybudování formou PPP.

„Máme dobrou zkušenost s právě prováděnou dostavbou dálnice D4, která je prvním velkým projektem tohoto druhu u nás. Tento způsob není všespásný, ale zkušenosti i z jiných zemí ukazují, že jako doplňkový nástroj k zajištění výstavby dopravní infrastruktury fungují,“ uvedl ministr Kupka.

Po schválení vládou bude příprava pokračovat výběrem transakčního poradce a následně začnou práce na zadávacích dokumentacích pro výběr koncesionářů. Jejich výběr bude v letech 2024 a 2025 s cílem zahájit modernizaci části Nemanice – Ševětín v roce 2026.

Bude to extrémně nákladná stavba, úsek je dlouhý přibližně sedmnáct kilometrů a jeho součástí jsou dva tunely: Chotýčanský bude mít délku 4,8 a Hosínský 3,1 kilometru.

S ohledem na stav přípravy a složitost celé akce SŽ v tuto chvíli zpracovává náklady na modernizaci úseku. Naposledy zazněla částka přesahující 20 miliard korun. „Ještě letos je také v plánu podání žádosti o stavební povolení. Ke konci roku by tedy měla být připravená dokumentace pro provedení stavby jako dostatečný podklad pro partnery PPP,“ doplnil Gavenda.

Modernizace bude rozdělená na dvě části. První řeší přibližně úsek České Budějovice, severní zastávka – Nemanický triangl (úsek, kde se sbíhají tratě od Plzně a Prahy, 1,2 km), druhá pokračování k Ševětínu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz