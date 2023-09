Kopáč vltavínů měl učit děti, jak si aplikovat drogy. Za smrt dívky mu hrozí 18 let

Výslech obžalovaného Petra Šestáka byl přes video. V současné době je totiž ve vězení v Jiřicích a stěžuje si na špatný psychický stav. Muži, kterému bude příští měsíc 38 let, hrozí 10 až 18 let vězení. Podané znění žaloby odmítá.

„Nejsem schopný vypovídat. Nemám u sebe podklady, a abych to všechno dal dohromady jenom z hlavy, to nechci. Mohl bych se dopustit chyb,“ tvrdil obžalovaný.

Předsedkyně senátu Soňa Fišerová Biskupová proto přečetla jeho výpověď z přípravného řízení. V soudní síni se tak začal odvíjet příběh kolem komunity mladých lidí, zabývajících se jihočeskými vltavíny. Drogy, dluhy, exekuce a šarvátky. Nakonec i smrt.

Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové prodával obžalovaný pervitin mezi lety 2015 až 2022 na různých místech na Budějovicku. V posledním roce to bylo hlavně v okolí Trhových Svinů, kde později bydlel. Při tržbách za jeden gram až dva tisíce korun si vydělal nejméně 1,3 milionu korun.

Drogu nabízel i nezletilým a některé učil, jak si ji mají aplikovat. Za toto období se u něj vystřídaly desítky klientů ve věku od 15 do 45 let, část byla z okruhu kopáčů vltavínů. Pervitin nakupoval přes jiné zdroje.

Za ubytování platil drogami

V přípravném řízení Šesták vyšetřovatelům popsal svůj těžký život. K vltavínům se upnul, až když ho několikrát vyhodili z práce jako dělníka a pervitin používal nejdříve pro osobní potřebu. Měl dluhy, exekuce a nedostatek peněz na nájem i na jídlo. Půjčoval si od matky, přespával na chatách i v lese.

„Na vlastní nohy jsem se postavil, když se mi v roce 2020 podařilo najít kámen o váze 92 gramů,“ uvedl.

Podle něj nebyl svět kopáčů vltavínů idylický. Vzájemně se někdy okrádali a museli si vydělat na nájem. Tvrdil, že v Besednici bydlel u majitele pozemku, kterému platil za pobyt a kopání pervitinem. Ve středu odpoledne vypovídala matka zemřelé patnáctileté dívky. Uvedla, že když se její dcera zapletla s partou narkomanů, změnila se a přestala chodit domů.

„Nedovede si představit to peklo, beznaděj. Jsem rozvedená samoživitelka. Veronika začala být divná. Nemluvila, zavírala se. Když jsem zjistila, že se jako nezletilá vyspala s dospělým mužem, nahlásila jsem to na policii. Nikdo mi nepomohl. Celé noci jsem strávila jejím hledáním po brlozích narkomanů. Nakonec jsem ji dostala do diagnostického ústavu, odkud utekla,“ popsala poslední žena dva roky.

Po útěku její dcera vyhledala znovu bývalou partu. Zemřela loni v květnu. Podle její zmocněnkyně trpí žena psychickou poruchou, léčí se a pečuje o ní starší dcera. Má myšlenky na sebevraždu. Aby odehnala stres, snaží se pracovat, v poslední době jako uklízečka.

Přes zmocněnkyni požaduje žena po obžalovaném odškodnění za vážnou duševní újmu a útrapy spojené se smrtí milované dcery jeden milion korun. Soud bude pokračovat tento týden a také v dalších dnech.