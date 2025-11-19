Případy nelegální těžby vltavínů řeší policisté na Českobudějovicku a Českokrumlovsku celkem pravidelně. Tentokrát má však příběh jiný děj.
Letos v srpnu asi hodinu po půlnoci v soukromém lese u Milíkovic poblíž Kamenného Újezdu zastihl muž (ročník 1975) v jámách při nelegálním kopání vltavínů dva muže.
Příliš neváhal a s pistolí v ruce dvojici vyzval, aby okamžitě opustila jeho pozemek. „Následně z pistole směrem k jednomu kopáči vystřelil. Znovu je vyzval, aby vylezli z jam a opustili pozemek,“ informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
|
Jde vám jen o vltavíny, vyčítali lidé firmě, která chce u Ločenic rozšířit těžbu
Jeden z napadených se pokusil z místa ujet na elektrickém kole. Jenže po dalším výstřelu do vzduchu s kolem upadl. „Obviněný opět směrem k němu znovu vystřelil. Pak mu poručil nechat kolo na místě a utéct,“ popsal událost mluvčí.
Muž sice kopáče zahnal, jenže při následném vyšetřování případu kriminalisté zjistili takové skutečnosti, které nakonec ochránci lesa naopak přitíží.
V listopadu obviněný padesátník v místě bydliště v podkroví totiž přechovával nelegálně další funkční střelné zbraně. „Německou pistoli Luger, samonabíjecího Walthera, belgický Browning, polskou pistoli VIS a samonabíjecí pušku Walther,“ vyjmenoval Jiří Matzner.
|
Kopáči vltavínů likvidují lesy, obce si s nimi dlouhodobě nevědí rady
Muž si proto od vyšetřovatele vyslechl obvinění z trestného činu loupeže, nebezpečného vyhrožování a nedovoleného ozbrojování. Vyšetřovaný je na svobodě.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz