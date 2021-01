Boj s kopáči vltavínů je komplikovaný, police zkouší novou taktiku

„Zkoušíme nové postupy, protože naše klasické najíždění několika policejních aut nefunguje. Nyní to bylo něco nového. V podstatě to bylo plížení několika policejních dvojic, které trvalo několik hodin, do lokalit, kde se kope, nebo kde byly při průzkumu objeveny jámy. Snažíme se je vyčíhat,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Jiří Matzner.



Policisté mají s sebou i psy, kteří se pohybují potichu a dokážou kopáče na několik stovek metrů rozeznat, že v jámě je člověk.

V prosinci byla tato taktika úspěšná, policisté zadrželi v okolí obce Nesměň dva mladé muže z Českobudějovicka. Co jim nyní hrozí, není zřejmé.

„Pokud by to byli kopáči, co už mají zákaz činnosti, nebo něco podobného,, tak jim hrozí obvinění z trestného činu. Nicméně zde je potřeba prověřit nejen trestní rejstříky a soudy, ale i správu, což znamená rozhodnutí příslušných obecných úřadů, to chvíli trvá. Pokud je to poprvé, tak je to přestupek a předává se to obecnímu úřadu,“ vysvětlil Matzner.

Zda u dvojice policisté nalezli vzácné vltavíny, policejní mluvčí nesdělil. Uvedl, že už jen kopání na cizím pozemku je nelegální. Lesy a louky, kde pachatelé kopou, patří obcím či Lesům ČR, nebo soukromým majitelům. Jejich povolení skupinky nemají.

Vltavíny Vltavíny jsou čiré přírodní sklo, mají pestrou škálu zelených až hnědavých odstínů a nezaměnitelnou povrchovou strukturu. Vznikly po dopadu meteoritu na Zemi před zhruba 14,5 milionu let na území dnešního Bavorska. Ten svou ohromnou energií přetavil písek, který na místě dopadu byl, a ohromným tlakem ho vymrštil 250 až 400 kilometrů směrem na severovýchod, zejména do jižních Čech. Zde se dosud vltavíny nacházejí v různých vrstvách, zejména v třetihorních štěrkopíscích. Nejznámější lokality leží v pásu na západním okraji Českobudějovické pánve mezi Pískem a Novými Hrady.

„Všechno, co je v podzemí, je v podstatě bohatství státu, na to, aby se to mohlo kopat, musí mít člověk licenci,“ dodal Matzner.



Policie nyní doufá, že taktika jim bude nadále fungovat. A organizované skupinky postupně vymizí.

Dříve policisté do blízkosti známých lokalit, kde se kopáči vyskytují přijížděli v autech. Jenže vlastní kopáče, kteří v jámách vltavíny hledají, doprovází další lidé. Ti sledují příjezdové cesty a v momentě, kdy vidí podezřelé vozidlo, tak spouští poplach.

„Pokud je vyplašíte, oni z děr utečou a nechají tam všechno, svačiny, batohy, náhradní oblečení,“ uvedl Matzner.

Boj s nelegálními skupinami kopáčů v poslední době je velmi komplikovaný. „Oni jsou už dost agresivní, co kopou nelegálně a co jsme se na ně zaměřili. Vyhrožují místním, aby nežalovali. Nebo že zabijí naše policejní psy, že otráví i místní psy. Berou to tak, že když někde vidí pejskaře a pak přijede policejní auto, tak že vlastně lidé žalovali,“ řekl Matzner.