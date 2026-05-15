Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Senzory navedou techniky na místo poruchy. Pro pilotní projekt zvolili Šumavu

Autor:
  9:13
Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí, které jim mají pomoci lépe určit místa poruch. Šumava je jedním z vybraných míst pro pilotní projekt, protože tam vlivem vichřic nebo sněhových kalamit musí energetici řešit více výpadků proudu.

„Stáňo, tak to odhol z druhé strany, ať to jde rychleji,“ instruuje ve slunečném ránu jeden z techniků svého kolegu. Před sebou mají na louce za Volary na Prachaticku přívěsný vozík, na němž leží nová konzole se senzory. Pracují na tom, aby ji mohli co nejdříve umístit na jeden ze sloupů vysokého napětí. Dálkově ovládaný úsekový spínač získá nové chytré prvky.

Do budoucna jim mají pomoci lépe určit místa poruch. „Když dojde k poruše, tak dispečer v systému uvidí, kde přesně nastala, a je schopný vyslat posádku přímo na to dané místo,“ popisuje jednatel společnosti EG.D David Šafář. Díky tomu dokážou dodávky elektřiny obnovit rychleji. Jaké bude zrychlení, zatím říct neumí, zmínil však, že půjde o vyšší desítky minut.

Většinu poruch zvládnou již nyní odstranit do čtyř hodin. Najít přesné místo trvá více než polovinu času, samotné odstranění je kratší. Na Šumavě osazují celkem čtyři senzory na linku s názvem Kubova Huť. Signál vede do skříně pod sloupem, odkud se přenáší do systému, který mají k dispozici dispečeři.

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí.
Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí.
Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí.
Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí.
4 fotografie

„Můžete si to představit tak, že když jsou na lince osazené čtyři podpěrné body, tak v případě poruchy umí ten dispečer rozpoznat, kterým směrem se porucha nachází, a dokáže mnohem přesněji vyslat techniky do terénu, aby příčinu zjistili a případně odstranili,“ vysvětluje projektový manažer DOUSplus Ján Oravčok.

Šumava je jedním z vybraných míst pro pilotní projekt s názvem DOUSplus. „Máte možnost vidět, kudy vedou naše linky vysokého napětí. Velmi často to jsou průseky v lesích, hájích, po loukách, kde samozřejmě ta četnost poruch v případě špatného počasí může být relativně častá,“ ukazuje Šafář kolem sebe a zdůvodňuje výběr oblasti.

Rok vězení za podříznutí májky? Nešikovi to úplně nevyšlo, hledá ho policie

Před vyzvednutím konzole je ale potřeba odmontovat původní měřicí transformátor napětí. Na dvou výškových plošinách na tom pracují celkem čtyři technici, ze země je kontroluje další, aby v případě potřeby mohl zasáhnout. Všechno ovšem pokračuje bez problémů a od sloupu se jen ozývají zvuky používaného nářadí.

Uplynula hodina a všechno je připravené. Pracovníci distributora upevňují konzoli na rameno, které ji pomalu zvedá ke sloupu. „Dobrý, stůj. Dáme ještě kousek nahoru,“ volá jeden z mužů na plošině. Podařilo se a zařízení je brzy na svém místě. Teď už jej zbývá jen zapojit, hotovo bude za několik hodin. Kvůli pracím museli krátkodobě přerušit dodávku elektřiny.

Lokalit zvolili celkem jedenáct, další se nacházejí například u Otrokovic na Zlínsku nebo u Nového Města na Moravě. „Potenciál v naší distribuční soustavě je velký, protože těchto dálkových spínačů máme více než tisíc,“ upřesňuje Oravčok. Testování potrvá do roku 2027. O plošném rozšíření technologie rozhodne její funkčnost a spolehlivost.

Novinka na sloupech vysokého napětí pomáhá zabránit většímu výpadku proudu

Podle Oravčoka je technologie navržená tak, aby ji bylo možné snadno namontovat i v náročném terénu. „První instalace na Šumavě ukazují, že to platí i v praxi. Například v Českých Žlebech to trvalo přibližně čtyři až čtyři a půl hodiny, v Horní Vltavici dokonce jen tři až tři a půl hodiny, a to i přes komplikace způsobené terénem a dostupností signálu,“ líčí.

Mluvčí E.ON Lubomír Budný zmínil, že problémy s dodávkami řeší i jinde. Loni zaznamenali dlouhodobý výpadek elektrické energie například v Židlochovicích na Brněnsku. Trval zhruba 24 hodin. Potíže mívají i kolem Adamova u Brna nebo na Blanensku. Poruchy prý nastávají při extrémních klimatických podmínkách, například bouřkách či sněhových kalamitách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

Příliš pozdě si na dálnici D3 nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku všiml polský řidič BMW kamionů stojících v koloně. Povedlo se mu ještě trochu strhnout řízení do strany, což mu zřejmě zachránilo...

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

Senzory navedou techniky na místo poruchy. Pro pilotní projekt zvolili Šumavu

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku...

Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí, které jim mají pomoci lépe určit místa poruch. Šumava je jedním z vybraných míst pro...

15. května 2026  9:13

„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit

Premium
Policista Jiří Plouhar denně řeší desítky telefonátů (13. května 2026).

Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...

14. května 2026

Opilý řidič boural, když ujížděl hlídce. Po srážce ho i policisty čekalo překvapení

Opilý řidič naboural auto, ve kterém seděl policista, jenž nebyl ve službě.

Unikající opilý řidič se v pátek v Českých Budějovicích ocitl v policejní pasti. Pronásledujícím policejním vozům se mu dařilo ujíždět, zastavil ho však náraz do auta, v němž seděl policista v civilu.

14. května 2026  10:55

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Řidič prudce zabrzdil před semaforem, klády z návěsu se vysypaly na silnici

Řidič nákladní soupravy prudce zabrzdil před semaforem u vlakového nádraží v...

Ještě před vypuknutím ranní dopravní špičky se podařilo vyřešit nehodu u vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Řidič kamionu prudce zabrzdil na semaforu a z návěsu se mu sesunulo několik klád. Na...

14. května 2026  9:36

iDNES Lounge: U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra...

Když před 11 lety nastoupila na post šéfky českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková, ukončila tak dlouhodobé bezvládí na této důležité pozici. Úkol byl tehdy jasný -...

13. května 2026  16:39

Výstaviště zahajuje sezonu. Dva veletrhy lákají na malbu z čokolády i karavany

Veletrh Hobby v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 14. května začíná v Českých Budějovicích oblíbený veletrh Hobby a s ním se uskuteční už čtvrtý ročník Czech Food Expo, který bude plný dobrého jídla. Na výstavišti nedaleko centra města se...

13. května 2026  13:51

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc korun. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z...

13. května 2026  11:45

Opilí muži nezvládli dojít domů, jeden spadl do řeky. Z vody nakonec tahali oba

Opilý muž spadl do řeky, z vody ho vytáhli policisté

Popíjení dvou mužů a jejich putování po Sokolském ostrově v centru Českých Budějovic skončilo malým dramatem. Jeden z nich sjel ze svahu a spadl do řeky. Svědci události rychle přivolali policisty a...

13. května 2026  8:58

Deset obcí tři roky připravuje stavbu svazkové školy, stát ale stopnul peníze

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.

Vidov, Roudné, Komařice, Doudleby a dalších šest obcí připravují stavbu svazkové školy, která má vyrůst právě ve Vidově nedaleko Českých Budějovic. Projekt má zajistit vzdělání a zázemí pro děti z...

12. května 2026  16:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Řidiče po čelním nárazu do stromu oživovali čtyřicet minut, přesto zemřel

Řidič narazil čelně do stromu.

Tragická dopravní nehoda se stala dnes před polednem nedaleko obce Drahov na Táborsku. Starší řidič v Dacii Sandero jel po silnici z Veselí nad Lužnicí směrem na Kardašovu Řečici, vyjel mimo vozovku...

12. května 2026  15:46

Nemocnice budují urgentní příjmy. Příští rok začnou sloužit v Táboře i Písku

Místo budoucího urgentního příjmu v Písku.

Písecká nemocnice staví nový urgentní příjem za více než 150 milionů korun, v Táboře pokračuje rekonstrukce stávajícího za 33 milionů. Úpravy mají za cíl zlepšit podmínky pro poskytování urgentní...

12. května 2026  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.