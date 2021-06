Nová hudební scéna v Budějovicích. Jižní Block láká na Kontrafakt i BSP

Projekt je zajímavý tím, že potrvá téměř celé léto. Nedá se tak označit ani jako festival, ani jako koncert.



„Je to spíš takový průnik obojího, protože se jedná o sérii koncertů s festivalovým zázemím. Počítáme, že ještě budeme postupně doplňovat program s tím, že jednotlivé akce budou začínat dříve,“ připouští jeden z trojice hlavních pořadatelů, Lukáš Jelínek, který zajišťuje technickou produkci a domlouvá vystupující interprety.

Jak sám říká, nápad na akci podobného formátu vznikal ještě v době před pandemií. „Celé se to ale kvůli platným omezením posouvalo a vyvíjelo zcela jinak. Původní plán byl, abychom všechno uspořádali ve vnitrobloku Besedy u Polikliniky Sever, podle toho se také celý projekt jmenuje Jižní Block,“ doplňuje Jelínek.

Všechny koncerty se ale budou nakonec konat v areálu u Lannovy loděnice, který patří Domu dětí a mládeže. Kromě kapel si budou moci návštěvníci užít i doprovodný program včetně skimboardingu, vodního sportu s prknem, které je podobné snowboardu. Připravená bude také minirampa pro skateboardisty.

Až pro dva a půl tisíce lidí

„Dali jsme si záležet i na nabídce jídel, která se bude pravidelně měnit. Navíc o víkendech budeme snad moci fungovat i po desáté hodině, pokud dodržíme povolenou hlasitost. Věřím tomu, že si lidé koncerty užijí i díky tomu, že se vše bude konat v příjemném prostředí se stromy. Nevypadá to tam tedy jako na velkých masových akcích na betonových plochách,“ vysvětluje Jelínek s tím, že maximální kapacita areálu bude asi dva a půl tisíce lidí.

Výběr kapel 23. 6. Prago Union

2. 7. Mydy

4. 7. Hudba Praha Band

8. 7. Polemic, The Fialky

9. 7. Vypsaná Fixa, Dukla Vozovna

22. 7. Zrní

30. 7. Sto zvířat, Švihadlo

31. 7. Yo Yo Band

7. 8. Ben Cristovao

20. 8. Skyline, Lex Barker

21. 8. Kontrafakt, Indy&Wich, LA4

26. 8. Iné Kafe

3. 9. BSP

Zajímavá je také žánrová pestrost, s jakou organizátoři celý seznam interpretů skládali.

„Snažili jsme se vybrat interprety napříč styly tak, abychom neměli žádná slabá místa. Za mě se podařilo prosadit všechna jména, která jsme tam chtěli dostat. Je to multižánrová akce, a to i z toho důvodu, že České Budějovice by byly na projekt takového formátu s kapelami jednoho stylu moc malé. Své oblíbené skupiny si tam tedy najdou jak mladší posluchači, tak i ti starší,“ říká Jelínek.

Při skládání seznamu vystupujících kapel a interpretů organizátorům dělala problémy pandemie covidu. Celý line-up začali dávat dohromady už na podzim.

„Kapely ale naštěstí počítaly s tím, že v létě už by mohla být situace lepší, takže jsme se s nimi domluvili. Horší to bylo v březnu a dubnu, kdy jsme se báli, jestli se všechno stihne do léta uvolnit. Nakonec to dopadlo dobře a mám radost, že nám to nikdo z interpretů nakonec neodřekl,“ pochvaluje si Jelínek.

Už teď navíc s kolegy přemýšlí nad tím, že by Jižní Block nahradili od podzimu další podobnou akcí. „Zatím si ještě necháme tuhle možnost otevřenou. Moudřejší budeme spíše až v průběhu léta - a uvidí se i podle toho, jaký bude zájem o nadcházející koncerty,“ dodává.