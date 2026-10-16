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Piráty láká vláda nad Budějovicemi, Krumlov může mít první starostku v historii

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  11:16
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Alexandr Nogrády v křesle starosty Českého Krumlova vystřídal v roce 2022...
Volební štáby stran Naše Česko, ANO 2011 a Občané pro Budějovice. Na snímku...
Michal Kozár
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
30 fotografií
Zajímavé příběhy píšou povolební vyjednávání v největších jihočeských městech. V Českých Budějovicích i Českém Krumlově v těchto dnech shromažďují mandáty a snaží se obejít vítěze voleb, v Jindřichově Hradci pak řeší, zda setrvá dosavadní koalice, přičemž ODS se v ní nebrání spojení s Naše Česko. STAN však navrhuje jinou cestu.

Nejdříve potřebovali zjistit, jak hluboké jsou šrámy po předvolebním boji. Zástupci hnutí Naše Česko (NČ), kteří v Budějovicích s velkým náskokem zvítězili, za sebou mají první kolo jednání o možné koaliční spolupráci.

„Jsme stále na začátku. Zatím jsme si řekli, že se znovu potkáme příští týden, kdy se budeme bavit o programových prioritách a shodách,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš (NČ).

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Alexandr Nogrády v křesle starosty Českého Krumlova vystřídal v roce 2022 dlouholetou stálici Dalibora Cardu. Ten vedl město zapsané na seznamu UNESCO dvanáct let. Nográdymu mandát vyprší v roce 2026, kdy budou opět volby do obecních zastupitelstev.
Volební štáby stran Naše Česko, ANO 2011 a Občané pro Budějovice. Na snímku Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko). (10. října 2026)
Michal Kozár
30 fotografií

Potvrdil, že se zástupci Pirátů ani ODS schůzku neabsolvovali, protože to po dřívějších prohlášeních ani nedávalo smysl. „Co se týká ODS a Pirátů, tak bych to neformuloval tak, že jsme je vyloučili. Oni už dopředu vyloučili nás. Proto jsme se s nimi po volbách ani nesetkali,“ navázal šéf hnutí NČ a hejtman Martin Kuba.

Naše Česko má 15 křesel ze 45. Možností na sestavení koalice je hned několik. Nabízí se například spolupráce s Občany pro Budějovice a STAN s devíti mandáty a koalicí Společně pro Budějovice se třemi. „Ale situace, která nastala, matematicky nevylučuje ani variantu, že nás ostatní obejdou a zůstaneme v opozici,“ uvědomuje si Kuba.

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Ambice po volbách rozhodně neskrývají Piráti, kteří zdvojnásobili počet zastupitelů a mají jich nyní šest. „Jsme připravení hledat společnou řeč se všemi stranami v zastupitelstvu a v řadě témat vidíme prostor pro programovou shodu. Výjimkou je hnutí NČ, kde vnímáme zásadní programové rozdíly,“ řekl Erik Ferchenbauer, nový předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Občanští demokraté se čtyřmi křesly jsou opatrnější. „Naši roli teď vidím spíš v opozici,“ uvedl předseda jihočeské ODS Jiří Borovka. Hnutí ANO s osmi mandáty zatím s prohlášeními šetří a Občané pro Budějovice se STAN s devíti zastupiteli oznámili, že jednají se všemi.

Nográdymu i přes výhru hrozí konec

Historický výsledek mohou přinést povolební vyjednávání v Českém Krumlově. Druhý nejvyšší počet hlasů a stejných pět mandátů jako vítězné hnutí ANO totiž získalo uskupení Vize pro Krumlov. V jeho čele stojí místní podnikatelka Naděžda Perníková. Ta se může stát vůbec první ženou v čele města. „Zatím to leží na stole. Je to varianta, kterou zvažuji,“ sdělila iDNES.cz ve čtvrtek ráno.

Později v prohlášení upřesnila, že po úvodních jednáních mají nejblíže ke Koalici Český Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislým a Zeleným. Dohodli se prý na dalším společném postupu. Záleží jim na návaznosti a odpovědném přístupu k zásadním projektům, proto chtějí jednat i s dalšími úspěšnými stranami. Celkem mají nejtěsnější většinu.

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Pro starostu Alexandra Nográdyho tak může jít o hořké vítězství. S uskupeními, s nimiž dosud spolupracoval, dá dohromady jen 11 křesel v 23členném zastupitelstvu. Propadlo například Český Krumlov rozumem a srdcem, a to z původních tří mandátů na jediný. Neuspěl ani místostarosta Dalibor Uhlíř.

To může znamenat starostův konec. „I to je možné. Vím, že o tom 12 zastupitelů z dalších stran takto jedná,“ řekl. Myslí si, že zvolené nebyly některé kontroverzní postavy a mohla by vzniknout široká koalice o 15 či 17 zastupitelích.

Perníková prý se starostou jednala o široké koalici těsně po volbách. „Přestože se na hlavních prioritách shodujeme, naše představy o způsobu jejich provedení se natolik liší, že si budoucí koaliční spolupráci Vize a ANO nedokážeme představit,“ zmínila. Naděje nedává ani navrženému modelu široké koalice sedmi uskupení s 22 zastupiteli.

Zůstane stejná koalice?

Jednání nejsou zřejmě zdaleka u konce ani v Jindřichově Hradci. I tam se přes vítězství hnutí ANO v čele se starostou Michalem Kozárem zrodila na počet křesel remíza s druhým hnutím STAN, jehož lídrem je advokát Vít Pošvář. Oba jich mají shodně šest. ANO posílilo o jeden mandát, STAN o tři.

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Starostové dopředu avizovali, že se pokusí oslovit všechny subjekty. První bylo právě ANO. „Řekli jsme panu starostovi, že ho jako vítěze voleb respektujeme a osobně jsme mu nabídli koalici Piráti, STAN, ANO,“ upřesnil Pošvář. S Piráty spolupracují dlouhodobě, ti s koalicí souhlasili. Jednat jsou ochotní i o trojkoalici s NČ.

Části voličů STAN se však možné spojení s ANO nelíbí. Když se podle Pošváře s nimi nespojí oni, může bez potíží pokračovat jeho stávající čtyřkoalice s NČ, ODS a Nezávislými PRO HRADEC. Koalice s Piráty by měla o jednoho člena méně a stejnou většinu 15 z 27 mandátů.

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V jednání pokračuje i Kozár. Vzhledem k obměně zastupitelů očekává, že jasno nemusí být ani v příštích dvou týdnech. V tom příštím by mohli mít hotové první kolo setkávání. Návrhy STAN předložil členům ANO k vyjádření a čeká odpovědi. „Nevylučuji žádnou variantu. Neznám ještě postoj Našeho Česka a některých dalších,“ shrnul Kozár.

Starosta rovněž zmínil, že koalice obhájila své mandáty a poměr sil se nezměnil. Tyto výpočty však počítají s účastí ODS. Podle Kozára šance existuje. Lídryně ODS Kateřina Svobodová však ve čtvrtek ráno reagovala, že je k jednáním nikdo nepřizval. „Dá se říct, že koalice je pořád stejná. Kdyby nás oslovili, jsme schopní se s nimi domluvit,“ mínila.

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