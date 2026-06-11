Znovu omezit průjezd aut přes náměstí Přemysla Otakara II. Konečně začít stavět městské byty a nabídnout dostupnější bydlení. Přidat parkovací místa na sídlištích a zeleň do ulic. Nebo vyřešit problém Jihočeského divadla, které nemá pořádně kde hrát. I takové body nabídnou programy stran a hnutí v Českých Budějovicích.
Současnému vedení přibližně za čtyři měsíce skončí mandát a vše směřuje ke komunálním volbám. Kampaně naplno začínají a v pondělí své lídry či program představily hned tři uskupení. Opoziční Občané pro Budějovice (OPB) oznámili, že se spojí se STAN a lídrem se stal Tomáš Chovanec z OPB, dvojkou pak bude Petr Vodrážka od Starostů.
„Cítíme, že je poptávka síly spíše spojovat, než je tříštit. Navíc už jsme i dříve spolupracovali,“ vysvětlil Vodrážka. Na kandidátce bude o něco víc členů OPB. Ti se netají, že by se rádi vrátili ke zklidnění dopravy na náměstí, aby nefungovalo jako zkratka pro tranzit.
„A rozhodně se chceme věnovat dostupnému bydlení. To znamená dotáhnout projekt a začít stavět městské bytové domy ve Čtyřech Dvorech, kde je potřeba vyřešit financování této akce,“ zmínil Chovanec. Také upozornil, že chtějí se STAN posílit svůj mandát v zastupitelstvu a cílí na 10 křesel. Byl by to dvojnásobný zisk oproti současné situaci.
OPB jdou vůbec poprvé do voleb bez spoluzakladatele a exprimátora Juraje Thomy, který zatím na žádné kandidátce nefiguruje.
Lídři kandidátek v ČB
Naše Česko – Dagmar Škodová Parmová
Jiné strany sázejí na známá jména, alespoň podle příjmení, tváře v politice jsou to prakticky úplně nové. Platí to například pro Jana Teplého, kterého ODS představila jako svého lídra. Je synem Milana Teplého, šéfa Madety. Jednička občanských demokratů se nyní kromě politiky věnuje vzdělávání v oblasti managementu. Angažoval se také jako poradce a prostředník při jednáních fotbalového Dynama s městem.
Poté, co se od ODS trhl hejtman a radní Budějovic Martin Kuba a s ním i drtivá většina zastupitelů a založili Naše Česko, stal se na jihu Čech šéfem ODS Jiří Borovka. Ten je na kandidátce čtvrtý.
„Avizoval jsem, že nemusím být v Budějovicích lídrem a že chceme dát velký prostor novým tvářím,“ komentoval. V první desítce je tak třeba i Tomáš Kuboušek, který je ve městě známý jako pořadatel demonstrací ze spolku Společně udržme demokracii.
|
Budu znovu kandidovat, potvrdila budějovická primátorka. Teď už za Naše Česko
A se známým jménem operují i lidovci kandidující jako Společně pro Budějovice s TOP 09. Lídrem je Ondřej Talíř, syn bývalého primátora a ministra kultury Jaromíra Talíře. „V dnešní době je populární věci kritizovat, ale tím toho člověk moc nezmění. I proto jsem se rozhodl kandidovat,“ řekl.
Vládnoucí Naše Česko ještě oficiálně svou kandidátku nepředstavilo, ale platí, že dosavadní primátorka Dagmar Škodová Parmová má být opět jedničkou. „Určitě chceme pokračovat ve velkých projektech, které máme rozpracované. Pro mě je velkým tématem rok 2028, kdy se Budějovice stanou evropským hlavním městem kultury,“ zmínila.
Kdo zatím svého lídra či lídryni nepředstavil, je opoziční ANO. Jeho zastupitel Viktor Lavička ale potvrdil, že hnutí se chce vrátit zpět do vedení města. „Jiné ambice mít ani nemůžeme jako nejsilnější vládní strana na celostátní úrovni. Myslím, že čtyři roky v opozici nám stačily,“ uvedl. A přidal, že bude na kandidátce určitě více žen, v první dvacítce jich má být celkem sedm.
To další opoziční strana Piráti už s kampaní začala. Uspořádala třeba setkání u Malého jezu. Její jedničkou je Pavel Tůma. „Přeji si, aby v Budějovicích rozhodování přestalo být nahodilé, ale aby každý krok města vycházel z promyšlené dlouhodobé vize, reálných dat a faktů,“ řekl.
Klub SPD se v zastupitelstvu rozpadl, ale lze čekat, že kandidátku opět sestaví, stejně jako další uskupení, která se však teprve představí.