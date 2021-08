Elektrokoloběžky v Budějovicích dál dráždí, ve městě mohou být bez povolení

Problém rezonuje na sociálních sítích i mezi představiteli města. Ti většinově zůstávají u tvrzení, že sdílené koloběžky nikdo z nich nepovolil.



„Trvám na tom, že s námi nikdo o provozování koloběžek Lime nejednal, natož abychom něco schvalovali. Někdo z jejich strany sice komunikoval s náměstkem Petrem Holickým. Ale že k tomu měl kladný vztah, to neznamená, že to schválil,“ zdůrazňuje náměstek primátora Ivo Moravec.

Právě na Holického se totiž odvolává jednatel společnosti Lime Václav Petr. Ten tvrdí, že s ním spuštění služby v Budějovicích již dříve projednával.



„Domluvili jsme se na umístění parkovacích míst a na omezení rychlosti koloběžek v centru,“ uvedl Václav Petr v odpovědi na dotaz redakce MF DNES před dvěma týdny, když elektrokoloběžky začaly jezdit.

Sám náměstek Holický komunikaci s Petrem nevyvrací, popírá však, že by cokoli potvrzoval či dokonce povoloval spuštění služby.



„Jednatel Petr se na mě obrátil někdy koncem července, mluvili jsme po telefonu asi deset minut. Při něm jsem mu řekl například o našich zkušenostech se začátky sdílených kol ve městě. Rozhodně jsem však nesouhlasil se spuštěním provozu. Bavili jsme se pouze o podmínkách, za kterých by to v budoucnu bylo možné, ale rozhodně ne o tom, že službu bez jakékoliv regulace spustí,“ zdůrazňuje Holický.

Poté prý odjel na dovolenou, kde se následně dozvěděl, že společnost Lime své podnikání ve městě už naplno rozjela.

Zmizely jen některé

Minulý týden se do věci vložil primátor Jiří Svoboda, který vyzval provozovatele, aby elektrokoloběžky odstranil. Část z nich tak už v ulicích není, stále však nezmizely všechny.

„Problém je, že jako město nemáme žádný právní nástroj k jejich odstranění. Nejedná se totiž o věc nalezenou, protože někomu patří, ani o odpad, neboť je to funkční věc. Nelze to považovat ani za nedovolený zábor veřejného prostranství, protože je to prý brané jako vozidlo,“ vysvětluje Svoboda s tím, že obdržel vyjádření ze dvou ministerstev, podle nichž je město v podstatě bezmocné.

To potvrzuje i mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. „Nejedná se o klasický zábor veřejného prostranství, navíc je to soukromý majetek. Strážníci v takových případech bohužel nemají pravomoc věc odstranit. Nelze ji považovat ani za nález, protože majitel je nám známý,“ uvádí.

Sama prý na odloženou koloběžku narazila například na cyklostezce, kde vozítko překáželo cyklistům nebo chodcům. A právě nevhodné parkování je jeden z největších problémů, který vadí obyvatelům i vedení města.

Koloběžky si můžete půjčit poté, co si stáhnete do mobilu aplikaci.

„Lidé sdílené koloběžky odhazují, kde se jim zachce. To je velký rozdíl třeba oproti vlastníkům soukromých strojů, ti je totiž nenechají jen tak ležet na chodníku,“ podotýká Svoboda.

Minulý týden se dokonce na sociálních sítích objevila fotografie elektrokoloběžky pohozené v Mlýnské stoce. „Ve vodě se taková věc stane nebezpečným odpadem a ekologickou zátěží. Mohlo by být nutné například až vybagrovat část stoky. Náklady se v takovém případě mohou vyšplhat i do milionů korun,“ shrnuje primátor.

Z vyjádření provozovatele přitom jasně vyplývá, že uživatelé po ukončení jízdy musejí koloběžku vždy řádně zaparkovat a jako důkaz ji navíc vyfotit do aplikace. „Obslužný tým následně vyhodnotí správnost zaparkování. Naše uživatele mimo jiné pravidelně informujeme o konceptech správného parkování a bezpečné jízdy,“ tvrdí Petr.

Pro radnici je nyní klíčová schůzka se společností Lime, kde se bude řešit další postup. „Do té doby trváme na tom, aby všechny stroje zmizely, jedině pak se můžeme bavit dál,“ dodal Moravec.