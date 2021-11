Města a obce opuštěné a toulavé kočky téměř neřeší, zlobí se spolky

„Na jaře jsem udělala průzkum ve všech jihočeských městech a obcích. Drtivá většina z nich kočky neřeší, nepřijímá, nevyhlašuje jejich nález na úřední desce, nemá útulek ani osoby způsobilé k odchytům a na kočky nevydala ani korunu,“ upozornila Eva Hulcová, která řeší problematiku toulavých koček v Jihočeském kraji už deset let.

Současně položila několik dotazů, mimo jiné co kraj obcím doporučuje a proč nevypisuje dotační program pro spolky dobrovolníků.

Problematikou se zabývá náměstek hejtmana František Talíř. „Kraj může doporučovat, pomáhat, ale jednotlivá města a obce si samy rozhodují, jak budou s těmito zvířaty nakládat. Můžeme jim být ale nápomocni, aby měly kočky péči, kterou mají mít. Chceme pomoci, ale jednotnou krajskou metodiku nemáme,“ vysvětluje Talíř.



Kraj podle něj doporučuje podporovat a využívat stávající útulky.



„Historicky tu byl dotační titul na podporu těchto zařízení, jenže v roce 2018 komise konstatovala, že nemá smysl ho opakovat pro malý zájem. Teď můžeme diskutovat o tom, jestli ho třeba v budoucnu obnovit,“ míní.

Útulek pro kočky funguje například v Českých Budějovicích, Českém Krumlově nebo Táboře. A přidávají se i další města. Na zákonnou povinnost postarat se kromě psů také o kočky zareagovalo i Milevsko, kde na útulek přestavěli budovu bývalé čistírny odpadních vod. Město zařízení otevřelo 8. října.

„Kapacita je pro 15 koček a v současné chvíli ji máme plnou. O zvířata se starají v souladu s provozním řádem dva vedoucí útulku, držitelé odchytových zkoušek. Jsou to dva strážníci městské policie. Plus zaměstnanci, někteří to dělají dobrovolně, další smluvně,“ popisuje vedoucí odboru životního prostředí Marta Bardová s tím, že město také dvakrát ročně zajišťuje kastraci koček ve městě.

V píseckém útulku mají problémy

Útulek pro kočky teď zřídil v Purkraticích také Písek. Do února tam péči o zvířata nalezená v ulicích města zajišťoval právě spolek Písecké kočky. Ten ale vypověděl městu začátkem roku smlouvu. Důvodem ukončení spolupráce byl podle provozovatelky Evy Hulcové neustále se zvyšující počet zvířat končících v jejím zařízení.



Útulek bude fungovat jen dočasně v případě, že by Písek musel řešit větší množství zvířat najednou. Zatím ale nebyla potřebná jeho aktivace, protože město mělo smlouvu s depozitem Kočka v srdci v Týně nad Vltavou. Jenže ta v listopadu končí.

„Měli jsme tam permanentně zarezervovaných pět míst. Pak nám ale někdo začal do Písku schválně vozit kočky z okolí. Zavolá městské policii, že viděl někde kočku, a někdo další pozoruje, jak si strážníci počínají, a snaží se je nachytat při pochybení v postupu,“ tvrdí místostarosta Ondřej Veselý.

A dodává, že do té doby nemuselo město řešit, že by v týnském depozitu bylo málo místa. „Poslední dobou je to intenzivnější. Poznáme, že je to připravené, protože většinou volá člověk, který není z Písku. Nahlášenou lokalitu ani nezná, když se ho strážníci ptají na podrobnosti, není schopný popsat, kde kočku viděl, protože v těch místech nikdy nebyl,“ upozorňuje Veselý.

Doplňuje, že město má naštěstí vytipovaná adopční místa, kam kočky udává. V Písku funguje také dvakrát ročně kastrační program, jehož součástí je i čipování koček. Na jaře v něm bylo 19 koček, další kastrace a čipování začínají nyní.

V sousedních Strakonicích městu s kočkami bez domova pomáhá Dita Uhriková provozující depozitum Chlup-nechlup.



„Zastupitelstvo na jaře schválilo, že bude paní Uhrikové proplácet veškeré náklady spojené s odchytem a péčí o kočky, ale pouze na území města Strakonice. Současně zajišťuje i kastraci strakonických koček, kterou město financuje. Odvádí perfektní práci. Ona by však chtěla, aby město zřídilo útulek pro kočky,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.

Jak se o kočky v budoucnu postarat, budou ve Strakonicích ještě řešit. „Rozhodnutí záleží na představitelích města, čekají nás zřejmě o tom velká jednání,“ tuší Brůžek.