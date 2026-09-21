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Hříbata zůstala sama. Kobyly zabila kolika, zřejmě sežraly nevhodné krmení od lidí

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  12:29
Dvě hříbata se v ohradě v Semicích u Písku učí žít bez svých matek. Ty uhynuly v rozmezí měsíce. Obě byly zdravé, podle veterinářů zemřely na těžkou koliku. Majitelky jsou přesvědčené, že je někdo nakrmil nevhodnou stravou. Nedávno našly v ohradě například vyhozené knedlíky z jídelny. Zvažují podání trestního oznámení.

Sára Padrtková před měsícem vyrazila jako obvykle po své práci ke koním. Chystala se s rodinou, s níž chovají v ohradách v Semicích nyní už jen devět koní, na předvádění hříbátek v hřebčinci. Místo toho našli osmiletou kobylku Queen of Hearts ve zdravotních potížích. „Začala se válet, potit se, měla bolesti a křeče,“ zavzpomínala chovatelka.

Okamžitě volali veterináře. Ten zkusil kapačky, léky proti bolesti, infuze. „Ale nepomohlo to,“ vzdychla Padrtková. Jedinou šancí byl převoz na specializovanou kliniku do Brna. V noci, tři a půl hodiny cesty. Hříbě museli nechat doma.

Chovatelky z Písecka přišly v krátké době o dvě kobyly. Uhynuly poté, co je někdo zřejmě nakrmil nevhodnou stravou. Na snímku je Sára Padrtková.
Chovatelky z Písecka přišly v krátké době o dvě kobyly. Uhynuly poté, co je někdo zřejmě nakrmil nevhodnou stravou.
Chovatelky z Písecka přišly v krátké době o dvě kobyly. Uhynuly poté, co je někdo zřejmě nakrmil nevhodnou stravou. Na snímku je Sára Padrtková.
Chovatelky z Písecka přišly v krátké době o dvě kobyly. Uhynuly poté, co je někdo zřejmě nakrmil nevhodnou stravou. Na snímku je Sára Padrtková.
9 fotografií

Na klinice potvrdili, že stav je kritický. „Řekli, že střeva nefungují.“ Přesto šla kobyla na sál. Dopoledne se zdálo, že se probouzí. „Volali, že vstala, že to vypadá dobře.“ Večer ale přišel opačný telefonát. „Zase má těžkou koliku, trpí. V podstatě volali o souhlas s uspáním,“ popisovala.

Chovatelé se museli postarat o hříbě, které bylo ještě plně závislé na matce. „Je to ještě miminko. Takže umělé mléko, granule pro mláďata,“ vypočítala, co bylo třeba pořídit.

Druhá kobyla jim uhynula před očima

V úterý 8. září se situace opakovala. Tentokrát ale mnohem rychleji a přímo na pastvině. Čtyřletá kobylka Dona Tall, máma od pětiměsíčního hříběte, ležela v křečích u ohrady. „Když se pokusila zvednout, aby dala napít hříběti, nohy se jí podlomily. Pak sebou práskla o zem,“ popsala Padrtková.

Veterinář přijel, také mluvil o převozu do Brna. „Ale už se to nestihlo,“ zavzpomínala chovatelka. Zvíře uhynulo před jejich očima. „Nejhorší byl pohled na její hříbě. Žďuchalo do mamky, že chce pít.“

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Smutné byly i děti, které chodí do místního jezdeckého kroužku. Vede ho Petra Kačírková, majitelka Dony Tall. Kobyla byla na lidi zvyklá a podle chovatelek vhodná právě k nejmenším a začátečníkům.

Pastviny leží u turistické spojnice mezi Pískem a Píseckými horami. Po cestě jezdí hlavně rodiny s dětmi. „To nebylo jedno jablíčko. A těch lidí, co tady projdou, je spousta. Stačí, aby jim každý dal jedno jablko, čerstvou trávu, a je problém,“ zdůraznila Sára Padrtková.

„Koně nemůžou zvracet“

Největší riziko podle ní představují právě čerstvé věci, které způsobí plynatost a následně koliku. Popsala i extrémní případ z jiné pastviny.

„Nedávno jsem v ohradě našla asi dvě stě knedlíků. V nějaké jídelně to asi nevydali a vyhodili to u koní.“ Ti si jídla naštěstí nevšimli. „Kdyby to snědli, okamžitě se jim to přilepí na patro, zacpe se jim jícen. Koně nemůžou zvracet,“ zdůraznila.

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Chovatelky přesto věří, že oba úhyny byly náhoda, a ne záměr. „Pokud by přesto s našimi koni měl někdo problém, ať se ozve přímo nám,“ vyzvala Sára Padrtková. Zvažují podání trestního oznámení.

Majitelky přemítají, že výzvu k nekrmení na ohradě doplní ještě fotografiemi uhynulých zvířat. „Napadlo nás dát sem i fotky ze sálu, jak to vypadá, když se operuje,“ podotkla. Zároveň ale váhají, zda to není pro některé kolemjdoucí příliš drastické.

„Když nás někdo osloví, že má pro koně mrkev nebo jablko, vždycky se to dá nějak domluvit. Horší je, když je krmí a my o tom nevíme. Pak je těžké něco řešit,“ dodává Sára. „Ať už jsou to krávy, ovce, osli, prosím, nekrmte cizí zvířata bez vědomí majitele,“ uzavřela.

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